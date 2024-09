Ang Red Sea mola mola sighting ay gumagawa ng lokal na balita

Damian Groves mula sa Mga Pakikipagsapalaran sa Scuba Dive kamakailan ay nagsimula sa isang hindi malilimutang paglalakbay sakay ng Emperador Elite, kasunod ng Famous Five itinerary sa Red Sea, at nagulat ng hindi isa, kundi dalawang nakakita ng mola mola, o sunfish – isang bihirang bisita sa katubigan ng Egypt.

Nagsimula ang biyahe sa isang hindi kapani-paniwalang suntok ng swerte - isang mapaglarong pod ng mga dolphin ang sumali sa grupo hindi isang beses kundi dalawang beses sa parehong una at pangalawang dives. Ang malalapit na pakikipag-ugnayan na ito ay nag-iwan sa mga bisita na nabighani at nagtakda ng entablado para sa isang pambihirang linggo.

Susunod, ginalugad ng koponan ang makulay na mga bahura ng Ras Mohammed at ang maalamat na mga wrecks ng Thistlegorm at Giannis D, ngunit ang tunay na pananabik ay nahayag sa Brother Islands. Sa kanilang unang pagsisid sa timog na talampas, nakatagpo sila ng karaniwang matanong na mga oceanic whitetip shark. Gayunpaman, habang papalapit sila sa isang gray reef shark cleaning station, nakita ni Damian ang isang napakalaking bagay na papalapit. Sa una, nahirapan siyang makita ang hugis, ngunit sa lalong madaling panahon natanto na ito ay hindi isa, ngunit dalawang higanteng sunfish, o mola mola. Lumapit ang mga bihirang at marilag na nilalang na ito, na nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang pagtatagpo para sa buong grupo.

Panoorin ang video capture ni Damian sa dalawang mola mola

Ang pakikipagsapalaran ay tumaas sa Big Brother Island, kung saan ang isang usyosong whitetip shark ay umikot sa ilalim lamang ng ibabaw habang ang mga diver ay naghahanda sa paglubog sa kailaliman. Ang kaaya-aya ngunit kahanga-hangang presensya ng pating ay ginawa para sa isang kapanapanabik na pagpasok habang ang koponan ay nadulas sa tubig. Pababa patungo sa pagkawasak ng Numidia, sila ay sinalubong ng malinis na visibility, na nagbibigay-daan para sa isang detalyadong paggalugad ng napakagandang labi ng barko.

Nang matapos ang grupo sa kanilang pagsisid, nakita ni Damian ang isang pamilyar na hugis na umuusbong mula sa malalim na asul. Sa kanyang pagkamangha, ito ay ang parehong dalawang sunfish mula kanina, na ngayon ay umaaligid sa isang istasyon ng paglilinis. Ang mga higanteng karagatan na ito, kasama ang kanilang mga kakaibang katawan na parang disk at malalaking palikpik na umaabot ng halos tatlong metro, ay walang kahirap-hirap na dumausdos sa tubig. Ang bawat isa ay tumitimbang ng tinatayang 500kg, ang kanilang laki at kalapitan ay higit sa lahat sa paligid nila. Namangha ang grupo na pinanood ang mas malinis na isda sa sunfish, na lumilikha ng isang nakakabighani at pambihirang panoorin sa ilalim ng dagat na ikinatuwa ng lahat. Ang pagkakaroon ng nakatagpo ng sunfish dati, ang karanasang ito ay walang kapantay - hindi pa siya nakakita ng mga napakalaking specimen, lalo na sa malinaw na tubig ng Dagat na Pula.

Ang paglalakbay ay umabot sa isang makapigil-hiningang pagtatapos sa Las Toronbi, kung saan ang grupo ay dinaluhan ng isang pambihira at hindi malilimutang pagtatagpo - isang matahimik na sampung minutong paglangoy na may magandang dugong. Lumilipad sa malinaw na tubig, ang dugong ay gumagalaw nang walang kahirap-hirap, ang malaki at banayad na anyo nito ay tumatawid sa tahimik na dagat. Habang lumalangoy ang mga diver sa tabi nito, namangha sila sa mabagal, sinasadyang paggalaw nito at ang pakiramdam ng katahimikan na ipinalabas nito. Ang malambot na sikat ng araw na sumasala sa tubig ay nagpapaliwanag sa makinis na balat ng dugong, na nagdaragdag sa halos hindi makamundong kagandahan ng sandali. Ang matalik na pagtatagpo na ito ay ang perpektong paraan upang isara ang isang pambihirang linggo ng pagsisid sa Dagat na Pula, na nag-iiwan sa bawat maninisid ng mga alaala ng mahika sa ilalim ng mga alon.

Ang mola mola sighting ay isang pambihirang kaganapan na ginawa pa nitong balita sa Hurghada!