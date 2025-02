Ibinigay ng PADI si Sylvia Earle ng isang bagong tungkulin

Ang PADI ay may higit sa 120 AmbassaDivers na kumakatawan sa pagsasanay ahensya ngunit ang pinakahuling appointment nito ay may espesyal na katayuan – ang marine biologist, oceanographer at explorer na si Dr Sylvia Earle ay pinangalanang unang PADI Emeritus AmbassaDiver.

Ngayon 89, si Earle ay nagkaroon ng karera na sumasaklaw sa higit sa 100 marine expeditions; halos 10,000 oras na ginugugol sa ilalim ng tubig, kabilang ang record-breaking dives; higit sa 200 publikasyon at pagtuturo sa mga isyu sa karagatan sa 80+ na bansa.

"Si Dr Earle ay naglalaman ng lahat ng pinaninindigan ng PADI at ipinagdiriwang namin ang kanyang patuloy na pangako sa pagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga diver at conservationist," sabi ni Kristin Valette Wirth, punong tatak at opisyal ng pagiging miyembro ng PADI Worldwide.

Sylvia Earle sa labas ng tirahan ng Aquarius sa Florida noong 2012

"Sa loob ng mga dekada, patuloy siyang nabasag sa salamin na kisame at ipinapakita kung ano ang posible pagdating sa parehong paghahanap ng pakikipagsapalaran at pag-save ng karagatan.

"Isang pribilehiyo na palakasin ang kanyang legacy bilang isang scuba diver at tagapagtaguyod ng karagatan."

Ang PADI AmbassaDiver scheme ay 10 taong gulang na ngayon, at ang mga scuba diver na pinili nito ay bahagi ng isang global team na nakatuon sa paghikayat sa kanilang mga komunidad na maranasan, galugarin at protektahan ang mundo sa ilalim ng dagat, sabi ng ahensya

"Inaasahan kong maging isang kampeon para sa PADI at gamitin ang karangalang ito upang pukawin ang paggalang, pagmamahal at pangangalaga sa karagatan habang nagbibigay ng epektibong patnubay sa kaligtasan para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran sa ilalim ng tubig," sabi ni Earle, na itinuturing na isa sa mga unang siyentipiko na gumamit ng scuba upang idokumento ang buhay sa dagat nang unang-kamay.

Sylvia Earle sa mga unang araw (Al Giddings)

Siya ang unang babaeng punong siyentipiko ng National Oceanographic & Atmospheric Administration ng USA (NOAA), at at sa kalaunan ay mamumuno sa limang taong programang Sustainable Seas Expeditions kasama ang National Marine Sanctuaries ng NOAA.

Naitala ni Earle ang pinakamalalim na paglalakad sa ilalim ng dagat habang pinamumunuan ang unang all-female team ng mga aquanauts para sa Tektite II project noong 1970. Noong 1985 ginawa niya ang pinakamalalim na babaeng solo descent sa pamamagitan ng submersible hanggang 1km, sakay ng Deep Rover submersible na co-design niya kasama ang kanyang asawang si Graham Hawkes.

Earle sa DeepWorker submersible

Noong 1992 itinatag ng "Her Deepness" ang Deep Ocean Exploration & Research upang bumuo ng mga submersible at iba pang teknolohiya sa ilalim ng dagat,

Siya ay nananatiling abala. Noong 2009 itinatag niya Mission Blue, na nakatuon sa pagtatatag ng mas maraming Marine Protected Areas at pagtatalaga ng tinatawag niyang "Hope Spots". Siya rin ang co-host ng YouTube serye Sumisid Kasama sina Liz at Sylvia, kasama ang kanyang anak na si Liz Taylor at mga espesyal na panauhin.

Kasama sa mga parangal ang TIME magazineAng unang Hero for the Planet award noong 1998, ang TED Prize noong 2009, UN Champion for the Earth noong 2014, at ang Ken Burns Prize noong 2024.

Underwater book-signing sa tirahan ng Aquarius (Kip Evans)

"Ang pagkakaiba ni Dr Earle sa PADI Emeritus AmbassaDiver ay higit pa sa isang titulo - ito ay magiging isang makapangyarihang kilusan na umaakit sa pandaigdigang komunidad ng diving, pinarangalan ang kanyang pamana at nagbibigay-inspirasyon sa iba na mag-rally sa likod ng aming ibinahaging pananaw na galugarin at protektahan ang karagatan," sabi ni Wirth.

Ang isa pang 12 PADI AmbassaDivers ay inaasahan din na ilalagay sa tabi ni Earle mamaya sa Pebrero.

