Mahigit 100 diving doctor ang nagkikita sa Bali para sa SPUMs diver health conference

at 11: 25 am

Candidasa, Bali, Indonesia: Sa linggong ito, naganap ang ika-53 Taunang Siyentipikong Pagpupulong ng South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) sa Candidasa sa silangang baybayin ng Bali. Ang kumperensya, na ginanap sa Ramayana Candidasa, ay umakit ng 150 delegado at panauhin, na may humigit-kumulang 80 delegado na sumisid tuwing umaga bago ang mga pang-agham na sesyon sa hapon.

Bawat taon sa SPUMS scientific conference, nagtatanghal ang mga tagapagsalita tungkol sa mahahalagang isyu sa kalusugan at kaligtasan para sa mga snorkeler at diver at mga umuusbong na bagong paggamot para sa mga sakit na nauugnay sa pagsisid. Ang pagpapatakbo at pang-agham na programa ngayong taon; Ang 'Oxygen - Masyadong kaunti, sobra o tama lang', ay tinawag ni Dr Xavier Vrijdag at Dr Hanna van Waart. Ayon sa convenors;

"Ang pokus ng kumperensya sa taong ito ay oxygen sa diving at hyperbaric na gamot. Tatalakayin natin ang mga benepisyo at panganib ng oxygen sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masyadong maliit (hypoxia), masyadong maraming (oxygen toxicity) o tamang dami (sa panahon ng diving o para sa paggamot ng mga diver at mga sakit)."

Ang dive medical community ng Bali ay kinakatawan din sa kumperensya, kasama ang lokal na dive medicine practitioner na si Andrea Wiljaya na nagtatanghal sa mga delegado sa Hyperbaric Unit ng East Bali.

Ang mga pangunahing tagapagsalita sa kumperensya ay sina Dr Bruce Derrick at Dr Pieter-Jan Ooij.

Si Dr Derrick ay kasalukuyang Assistant Professor ng Emergency Medicine at Assistant Professor sa Anaesthesiology, Center for Hyperbaric Medicine at Environmental Physiology sa Duke University. Ang kanyang pananaliksik ay nakatutok sa paggamit ng nutritional ketosis para sa pagpapagaan ng central nervous system oxygen toxicity.

Si Pieter-Jan van Ooij ay isang magaling na diving medicine physician na may higit sa 30 taong karanasan, pangunahin sa loob ng Royal Netherlands Navy. Kasalukuyan siyang nagsisilbi bilang Pinuno ng Departamento ng Pananaliksik, Innovation at Edukasyon sa Navy's Diving Medical Center. Ang kanyang pananaliksik ay may advanced na kaalaman sa mga lugar tulad ng pulmonary function sa divers, oxygen toxicity, at decompression procedures.

Hindi ito ang debut ng SPUMS sa Bali. Ilang lugar sa Timog Pasipiko ang may sapat na malalaking pasilidad ng kumperensya para sa bilang ng mga delegado, pati na rin ang isang dive center na may kapasidad para sa 80 diver, at kamangha-manghang diving bawat araw mula sa isang lokasyon hanggang sa iba't ibang dive site.

Ilang beses nang napili ang Bali bilang venue ng kumperensya dahil maihahatid nito ang tatlong sangkap na ito, pati na rin ang mga nakamamanghang tanawin, makulay at kaakit-akit na kultura, masasarap na pagkain, at ang magiliw na pagtanggap ng palakaibigang Balinese mismo. Para sa maraming mga delegado at panauhin sa Australia at internasyonal, napakadaling puntahan at makatuwirang presyo.

Ang lahat ng mga salik na ito ay nag-ambag sa malaking bilang ng mga dumalo sa taong ito, at isang pangkalahatang pagtaas sa pagiging miyembro ng SPUMS – ipinagmamalaki na ngayon ng lipunan ang mahigit 430 miyembro.

Ang napakalaking gawain ng pagkuha ng higit sa 80 tao sa pagsisid bawat araw sa loob ng limang araw, sa lima sa mga signature dive na lokasyon ng Bali; Ang Tulamben Bay, Amed, Candidasa, Nusa Penida at Padang Bai, ay pinamamahalaan ng Bali Dive Academy.

Ang accommodation, conference facility, catering at dive operations ay inayos ng dive specialist travel agency, ang Diveplanit Travel.

Sinabi ni Simon Mallender ng Diveplanit, "Napakagandang makapaghatid ng Bali dive experience para sa malaking grupong ito ng mga maimpluwensyang diving doctor. Ang pamamahala sa isang event na ganito ang laki ay nagdudulot ng mga hamon para sa isang maliit na negosyo tulad ng sa amin, ngunit ipinagmamalaki kong sabihin na ang team ay humarap sa hamon na ito, na nagdadala ng inobasyon na nagpapahusay din sa aming pang-araw-araw na operasyon ng negosyo."

Idinagdag ni Deborah Dickson-Smith; "Napakagandang makabalik sa Bali, at makitang natupad ang proyektong ito, isang taon nang ginagawa. Maraming salamat din sa mga staff at management sa Ramayana and Bali Diving Academy, hindi namin ito magagawa nang wala ang kanilang atensyon sa detalye at patuloy na suporta. Sana lang ay makakalusot ako para sa ilang dives!"

Ang mga delegado ay binigyan ng souvenir ng kaganapan; sarong na nagtatampok ng marine-themed na disenyo, na ginawa ng Bali-based artist na si Simone Tomazela ng Sea Connection Art. seaconnectionart.com

Tungkol sa South Pacific Underwater Medicine Society:

Ang South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) ay bumangon mula sa mga impormal na talakayan sa pagitan ng dalawang doktor sa Royal Australian Navy School of Underwater Medicine. Nagpasya silang lumikha ng isang medikal na lipunan na may pagtuon sa mga bagay na makabuluhan sa mga recreational divers. Pinili nilang tawagan itong South Pacific Underwater Medicine Society. Ang SPUMS ay itinatag sa Wardroom ng HMAS Penguin, Sydney, New South Wales, Australia noong Lunes, 03 Marso 1971, at ipinagmamalaki ang mahigit 430 miyembro.

Ang mga layunin ng Samahan ay hindi nagbago mula nang ito ay mabuo. Ito ay:

upang itaguyod at mapadali ang pag-aaral ng lahat ng aspeto ng underwater at hyperbaric na gamot.

upang magbigay ng impormasyon sa ilalim ng tubig at hyperbaric na gamot.

upang itaguyod ang komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro at mag-publish ng isang journal.

upang magpulong ng mga miyembro taun-taon sa isang siyentipikong kumperensya at magdaos ng mga pagpupulong at iba pang mga aktibidad upang ipaalam, at bumuo ng pakikisama at pagkakaibigan sa mga miyembro.

Tungkol sa Diveplanit Travel:

Paglalakbay sa Diveplanit ay isang espesyalistang scuba diving travel agency at wholesaler. Ang mga tagapagtatag nito, sina Deborah Dickson-Smith at Simon Mallender, ay mga scuba diver at masigasig na tagapagtaguyod ng karagatan, na ang pangunahing misyon sa buhay ay hikayatin ang mas maraming tao na makita mismo kung gaano talaga kahanga-hanga ang mundo sa ilalim ng dagat, at sana ay higit na nagmamalasakit sa pangangalaga nito.

Espesyalista sa tailor-made diving holidays - ipinagmamalaki ng Diveplanit Travel team ang kanilang sarili sa paghahanap ng pinakamahusay na kumbinasyon ng paglalakbay para sa bawat kliyente, na inaasikaso ang lahat sa daan, mula sa mga airfare at accommodation hanggang sa mga kagamitan sa pag-dive at paglipat.