Ocean Lovers Festival 2025

Isang Pagdiriwang sa Buong Lungsod ng Konserbasyon at Kultura ng Karagatan

Ang pinakamalaking kaganapan sa kultura at agham ng Australia na nakatuon sa karagatan, ang Ocean Lovers Festival, ay nagbabalik para sa ikalimang taon nito na may mas malaking splash! Lumalawak nang higit pa sa iconic nitong mga ugat ng Bondi, tatagal ang 2025 festival maraming lokasyon sa Sydney sa buong Marso, na nagtatampok ng magkakaibang lineup ng mga kaganapang inspirasyon ng karagatan naglalayong ipagdiwang, turuan, at magbigay ng inspirasyon sa pagkilos para sa isang mas malusog na karagatan.

Ang pagdiriwang ay magpapabago sa Sydney sa isang makulay na sentro ng ideya, sining, musika, at aksyon. Kung ito ay isang pagsikat ng araw yoga session sa Bondi Beach sinusundan ng "agham sa iyong mga manlalangoy" uusap, a Parada ng Basura at Eco mga merkado or mga paglalakbay sa lantsa sa kabila ng Sydney Harbor itinatampok ang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik ng dagat – mayroong isang bagay para sa lahat!

Mae-enjoy ng mga pamilya ang hands-on workshop at mga eco-market, maaaring sumayaw ang mga nagsasaya sa beachfront sa mga banda, habang ang mga mahilig sa karagatan ay sumisid ng mas malalim mga ekspertong panel sa mga paksa tulad ng napapanatiling pagkaing-dagat, Katutubong kaalaman sa dagat, at mga alternatibong shark net.

Sydney Fish Market magho-host ng mga espesyal na kaganapan, kabilang ang mga klase sa pagluluto kasama ang award-winning na chef na si Luke Bourke at eksklusibong behind-the-scenes na mga paglilibot. Ang Coal Loader sa North Sydney mag-aalok din kid-friendly na mga aktibidad sa karagatan, tinitiyak na tinatanggap ng lungsod ang pangangalaga sa karagatan.

Para sa mga masigasig sa pakikipagsapalaran, kasama sa mga pagkakataon ang pagsali Ang Gray Nurse Shark ni Valerie Taylor Senso, libreng mga aralin sa diving, at eksklusibo Mga dokumentaryo sa karagatan ng IMAX. Maaaring makilala ng mga madla ang mga siyentipiko sa karagatan o maging isang citizen scientist at sumali sa a Marine Bioblitz kaganapan sa community science sa kanilang lugar.

Tagapagtatag ng pagdiriwang Anita Kolni nagpahayag ng kanyang pananabik: “Napakalaki ng damdamin mula sa aming komunidad na mapagmahal sa karagatan, na humihimok sa amin na palawakin sa buong Sydney, at magbigay ng inspirasyon sa tunay na pag-asa at pagkilos para sa isang umuunlad na daungan at karagatan. Nakatanggap kami ng mapagbigay na suporta mula sa gobyerno at mga lokal na konseho hanggang sa mga organisasyon at indibidwal at labis kaming nasasabik na ihayag ang programang ito at anyayahan ang lahat na sumabak sa aming mga kaganapan ngayong Marso. Magkasama, maaari nating gawing mga alon ng pangmatagalang pagbabago ang mga ripples ng aksyon."

Ang 2024 festival ay nakakita ng isang kapansin-pansin 70% ng mga dumalo iwanan ang pakiramdam mas maasahin sa mabuti, na natutunan ang mga naaaksyong paraan upang protektahan ang karagatan.

"Sa pamamagitan ng pagkalat sa buong Sydney, maaari nating palakasin ang pagnanasa na magkaroon ng tunay na kamangha-manghang epekto sa kalusugan ng ating pinakamamahal na karagatan. Hindi lamang nito pinalalakas ang ating misyon ngunit nakakatulong na patatagin ang Sydney bilang ang pinakamalaking lungsod ng karagatan sa mundo,” sabi ni Kolni.

Tingnan ang mga petsa ng kaganapan sa buong Marso na may highlight na libreng festival weekend sa 15 at 16 March sa Darling Harbor at 22 at 23 March sa Bondi Beach. Higit pang impormasyon: https://www.oceanloversfestival.com

Highlight:

Bisitahin ang website para sa higit pang mga detalye at ang buong programa ng Festival habang inilalabas ito.

Tungkol sa Ocean Lovers Festival

Ang Ocean Lovers Festival ay isinilang sa Bondi noong 2019 at itinatanghal taun-taon mula noong 2022. Ang festival ay isang lugar para sa 'Sea Change' sa isang multi-channel showcase ng entertainment upang i-highlight ang proteksyon sa karagatan at mga makabagong solusyon, pati na rin ipagdiwang ang karagatan sa pamamagitan ng mga ideya, sining, musika, pelikula, agham at aksyon.

Tungkol sa IMC Pacific Foundation

Ang IMC Trading ay isang nangungunang pandaigdigang kumpanya ng kalakalan na may teknolohiya sa puso nito. Naniniwala ang IMC na ang mga negosyo at ang mga nagtatrabaho para sa kanila ay dapat mag-ambag tungo sa isang mas mabuting lipunan. Samakatuwid, nagbibigay sila ng oras, talento, at pera upang payamanin ang buhay ng mga tao sa mga komunidad kung saan sila nakatira at nagtatrabaho, na may partikular na pagtuon sa edukasyon. Sa pamamagitan ng Pacific Foundation, nag-donate sila para sa epekto, pagsuporta sa mga kawanggawa at organisasyon na nagbabahagi ng pangako sa pagtulong sa mga kabataan na umunlad sa kanilang buong potensyal.