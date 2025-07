Ocean Film Festival itinakda para sa British tour

at

at 7: 30 am

Ang taunang Ocean Film Festival World Tour ay nakatakdang bisitahin ang 30 British venue mula Setyembre hanggang Nobyembre.

Mayroong pitong maikling pelikula sa programa at bawat isa ay ipinakilala ng isang compère. Ang bawat screening ay nagdudulot ng pagkakataong manalo ng mga bagay na nauugnay sa karagatan, sabi ng organizer.

Ang bituin ng palabas para sa mga divers sa taong ito ay ang kalahating oras Sumisid Sa Kadiliman ni Jill Heinerth, malawak na itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang cave-diver sa mundo.

Jill Heinerth sa Diving Into The Darkness

Sinasalamin ang mga ekspedisyon mula sa pag-survey sa pinakamahabang kuweba sa Mexico hanggang sa pagtuklas ng mga higanteng iceberg cave sa Antarctica, kasama sa dokumentaryo ang mga tapat na panayam at mga flashback upang ilarawan na ang paglalakbay ni Heinerth ay tungkol sa panloob na paggalugad gaya ng pagtulak ng mga pisikal na hadlang.

Marianne Aventurier sa Aquaballet

Isang maikling pelikula na nakatuon sa freediving, ang 5min Aquaballet, ay nagpapakita ng underwater performance ni Marianne Aventurier na kinunan sa French Polynesia.

Orcas sa Arctic

Orcas Sa Arctic (9min) ay sinusundan ang isang pangkat ng mga mananaliksik na nililiman ang pinakamalaking pagtitipon ng mga killer whale sa mundo, habang Souls (11min) ay nagbabahagi ng mga kuwento ng anim na indibidwal – explorer, scientist at underwater photographer.

Scuba diver sa Souls

Mayroong medyo tungkol sa surfing sa iba't ibang anyo nito: Hayaan Mo Akong Mabuhay (17min) tampok ang big-wave surfer Tom Lowe mula sa Cornwall, habang Astronaut Sa Karagatan (11min) tumingin sa bodyboarder Shane Ackerman, out upang patunayan na ang kanyang pagtugis ay hindi surfing's uncool kapatid.

Kami Ang Surfers (37min) ay nakatakda sa mga baybaying bayan ng Liberia at sinabing nag-aalok ng patunay na "kung minsan ang pinakamakapangyarihang humanitarian aid ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ngunit tungkol sa paglikha ng mga sandali ng dalisay, pagbabagong kagalakan".

We The Surfers (Hand Studio / Frechou at Bourbon)

"Ang Ocean Film Festival ay higit pa sa isang kaganapan sa pelikula; ito ay isang pagdiriwang ng asul na puso ng ating planeta," sabi ng tour director na si Nell Teasdale. "Ang pagdiriwang ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa isang mas malalim na koneksyon sa dagat, na nag-aalok ng malalim na pagsisid sa puso ng ating mga karagatan at ang buhay ng mga nagmamahal sa kanila.

"Kahit na ikaw ay isang batikang mahilig sa karagatan, isang surfer sa katapusan ng linggo, o isang taong namamangha sa mga misteryo ng kalaliman, ang festival na ito ay nangangako ng isang hindi malilimutang cinematic na paglalakbay."

Nagmula ang Ocean Film Festival sa Australia at ito na ang ika-12 taon na naglibot ito sa Britain. Magsisimula ito sa Edinburgh sa Setyembre 6 at magtatapos sa Nobyembre 22 sa Norwich. Para sa lahat ng 30 petsa at para mag-book ng mga tiket, bisitahin ang Ocean Film Festival site.

