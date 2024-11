Kinuha ng bagong kumpanya ang Scubaverse

Ang UK dive media platform na Scubaverse ay nag-anunsyo ng pagkuha nito ng isang bagong limitadong kumpanya na tinatawag na Multiversal Media, na naglalarawan sa pagbabago bilang isang madiskarteng hakbang na magsasangkot ng paglilingkod sa isang mas malawak na sektor ng merkado kaysa sa scuba diving.

Ang Scubaverse Media na nakabase sa ware ay na-liquidate noong huling bahagi ng Oktubre na may mga utang na higit sa £80,000, ayon sa Companies House, kahit na ang website nito ay nanatiling aktibo. Ang hakbang ay naglalayon na "mag-fuel ng karagdagang pamumuhunan at pagpapalawak sa loob ng mga angkop na sektor ng scuba at sa mas malawak na wildlife at panlabas na mga merkado sa paglalakbay", sabi ng Scubaverse sa isang pahayag.

Ang Multiversal Media na nakabase sa Havant ay isinama noong kalagitnaan ng Setyembre ngayong taon ng direktor nitong si Jeffrey Pritchett at inilarawan ng Scubaverse bilang isang dynamic na kumpanya ng media na "nakatuon sa pagkonekta ng mga madla sa panlabas na mundo". Ito ay nakarehistro bilang isang negosyong "pre-press at pre-media services".

"Sa mas maraming mapagkukunan at isang pinalawak na koponan, ang Scubaverse ay nakahanda upang suriin ang magkakaibang mga karanasan sa paglalakbay at mga pakikipagsapalaran sa labas, na lumilikha ng isang komprehensibong platform para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran at mga mahilig sa kalikasan," sabi ng pahayag. Scubaverse.

"Ang pagsasama-sama ng pwersa sa Multiversal Media ay nagbubukas ng mga bagong pinto para sa Scubaverse," sabi ng founder na si Dave Alexander, direktor mula noong 2013. "Ang partnership na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa aming dedikasyon sa diving community, ngunit nagbibigay din sa amin ng kapangyarihan upang galugarin ang mga makabagong pagkakataon sa buong landscape ng paglalakbay sa labas."

Gayundin sa Divernet: Nagsasara ang Ocean Leisure store ng London, Wala sa negosyo si Paralenz, Kinuha ni Master ang Blue O Two liveaboards