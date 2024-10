Nautilus para ipamahagi ang mga Dived Up na libro

Ang Dived Up Publications na nakabase sa Bournemouth, na dalubhasa sa mga aklat na may kaugnayan sa dive, ay bumuo ng isang pakikipagtulungan sa Nautilus Group upang ipamahagi ang catalog nito, at sinabing ang hakbang ay gagawing mas madaling magagamit ang mga pamagat nito sa mga dive-shop at iba pang retailer.

Kinakatawan ng Nautilus UK ang higit sa 20 brand ng diving-equipment, kaya mayroon itong malawak na distribution network at kaalaman sa diving market. Inaako na nito ang responsibilidad para sa pamamahagi, pagbebenta at marketing ng mga Dived Up na aklat sa dive trade, na nagpapahintulot sa publisher na tumuon sa paggawa ng nilalaman.

"Nasasabik kaming tanggapin ang Dived Up Publications sa aming portfolio," sabi Karakol may-ari na si Brett Thorpe. “Ang kanilang mga de-kalidad na dive book ay perpektong pandagdag sa aming umiiral na hanay ng mga produkto. Sa isang mundo ng digital media, nakakapreskong makapag-alok ng mataas na kalidad na pisikal na media na makakasama pa rin natin sa loob ng 50 taon.

Dived UpKasama sa catalog ni ang mga gabay sa mga dive-location, larawan sa ilalim ng dagat at videography at diving equipment pati na rin ang mga talambuhay, maritime history, marine-life ID resources at isang hanay ng mga logbook. Ang editor-in-chief na si Alex Gibson ay nagsabi na ito ay nagwagi rin ng mga angkop na pamagat mula sa iba pang mga independiyenteng publisher.

Kamakailang mga paglabas isama Coral Triangle Cameos: Biodiversity At Ang Maliit na Karamihan ni Alan Powderham; Mga Kayamanan, Pagkawasak ng Barko, At Ang bukang-liwayway ng Red Sea Diving ni Howard Rosenstein; Scuba Diving Operational Risk Management ni Claudio Gino Ferreri; at ang pangalawang edisyon ng Richard Salter's Diving Gozo at Comino.

