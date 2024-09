Pinangalanan ng UK diver ang unang pygmy pipehorse ng Africa

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatuklas si Dr Richard Smith ng bagong marine species – kabilang ang unang pygmy seahorse ng kontinente ng Africa – ngunit inilalarawan niya ang pygmy tubokabayo na nakuhanan niya ng larawan sa sikat na destinasyon ng pagsisid sa South Africa na Sodwana Bay bilang "isang maliit na kababalaghan".

Ang maliit na isda ay "nagpapakita ng bagong spotlight sa mayaman, ngunit madalas na hindi pinapansin, maliit na marine biodiversity ng Africa", sabi ng UK diver na, kasama ang South African marine biologist na si Dr Louw Claassens at iba pang mga siyentipiko mula sa IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Group (SPS SG), ay inilarawan at pinangalanan ngayon ang pambihirang nilalang.

Ang pipefish ay binigyan ng pangalan Cylix nkosi, sa nkosi ibig sabihin ay 'hari' o 'pinuno' sa lokal na wika ng Nguni. Naramdaman ang parang koronang bony structure sa itaas ng mga mata nito para bigyan ito ng regal appearance.

Ang pygmy pipehorse sa natural na tirahan nito (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Ang Sodwana pygmy pipehorse ay lumalaki nang hindi hihigit sa 5cm at bahagi ng Syngnathidae pamilya na kinabibilangan ng mga seahorse, pipefish at seadragon, ngunit hindi pangkaraniwang lokasyon at natatanging tampok ang ginagawa itong isang "miniature seahorse na may twist", sabi ni Dr Smith. Ang pinakamalapit na kamag-anak nito, Cylix tupareomanaia, ay matatagpuan higit sa 12,000km ang layo sa New Zealand.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and pag-aaral ng pangkat ay na-publish sa Ichthyology at Herpetology.

CT-scan na mga skeleton ng napreserbang babae (A) at lalaki (B) mga specimen ng Cylix nkosi at (C) ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak, isang lalaki Cylix tupareomanaia mula sa New Zealand (SPS SG)

"Ang paghahanap ng isang species na tulad nito ay naghamon sa amin na tumingin ng mas malalim sa biodiversity ng Indian Ocean," sabi ni Dr Smith. "Ang pakiramdam ay ito ay kapana-panabik na hangganan ng teritoryo para sa macroscopic nature community - tiyak na marami pang kamangha-manghang pagtuklas na gagawin dito."

Noong 2020 nakilala ng mga miyembro ng SPS SG ang South African Hippocampus nalu, ang unang pygmy seahorse na natagpuan sa tubig ng Africa. Ngunit parehong species at ang kabuuan Syngnathidae grupo ay itinuturing na lalong mahina sa mga aktibidad ng tao, lalo na mula sa mga epekto ng pagbabago ng klima at mapanirang bottom-trawling.

Cylix nkosi kasama ang 'regal' na istraktura ng ulo nito (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Si Dr Smith ay isang propesyonal na photographer sa ilalim ng dagat, ang may-akda ng Ang Mundo sa Ilalim: Ang Buhay at Panahon Ng Mga Hindi Kilalang Nilalang sa Dagat at Coral Reef, at pygmy seahorse focal point para sa SPS SG.

Ang pandaigdigang awtoridad na ito, na kinabibilangan ng 43 internasyonal na eksperto na nagbibigay ng siyentipiko at teknikal na patnubay sa mga pamahalaan at mga katawan ng konserbasyon, ay pinamamahalaan ng Project Seahorse.

"Habang ipinagdiriwang natin ang kahanga-hangang paghahanap na ito, nagsisilbi itong isa pang paalala na protektahan ang maselang balanse ng ating mga karagatan bago mawala ang mga marupok at dati nang hindi kilalang species na ito nang walang bakas," sabi ni Dr Smith.

