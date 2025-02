Dumura: Bakit hindi nilalamon ng mga balyena ang tao

Halos apat na taon na ang nakalipas mula nang masugatan nang husto ang US scuba diver na si Michael Packàrd matapos na gumugol ng tinatayang 40 segundo sa tiyan ng isang nagpapakain na balyena ng humpback sa Cape Cod, Massachusetts – kaya masasabing masuwerte ang Venezuelan na kayak na si Adrián Simancas noong nakaraang linggo na iniluwa siya nang hindi nasaktan halos kaagad pagkatapos ng malapit na engkuwentro sa isa pang kuba.

Hindi tulad ni Packàrd, ang 24-anyos na si Simancas ay nasa ibabaw nang magulat sa balyena, at ang kanyang karanasan sa bibig ay panandalian, kahit na sa pagkakataong ito ay nakunan ito sa video, mula sa pack-raft na sinasagwan ng kanyang ama na si Dell sa malapit.

Naganap ang insidente noong Pebrero 8 sa Aguila Bay sa Strait of Magellan sa baybayin ng Patagonian ng Chile.

Packàrd ay naging lobster-diving mga 14m ang lalim, gaya ng iniulat sa Divernet, nang matagpuan niya ang kanyang sarili na ginagawa ang kanyang impresyon kay Jonas, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iling ng balyena sa hindi paniniwalang ang maninisid ay iniluwa sa ibabaw at iniwan na may isang hindi malilimutang kuwento na sasabihin.

Fortunately he had been able to pull off an impressive regulator recovery while still engulfed by the whale.

Parehong siya at si Simancas ay kumbinsido na sila ay mamamatay. Maririnig si Dell Simancas na nagsasabi sa kanyang anak, na noong una ay inakala na siya ay inaatake ng isang killer whale, na manatiling kalmado habang inaabot siya nito pagkatapos ng insidente.

Natagpuan ni Dell Simancas ang kanyang anak na walang pinsala matapos ang kanyang pagharap sa balyena (Dell Simancas)

Bagaman ang karanasan ay tumagal lamang ng ilang segundo, sinabi ni Adrián na siya, tulad ni Packàrd, ay may kamalayan sa mga kalamnan ng panga ng balyena at takot sa posibilidad na lamunin.

Tinukoy din ng mga headline si Simancas na 'nilamon' ng balyena, ngunit sa katunayan walang kuba ang makakalunok ng tao dahil, sa kabila ng malawak na bibig, ang lalamunan nito ay umaabot nang wala pang 40cm ang lapad at kasing laki ng kamao kung saan nagsisimula ang makitid na gullet.

Wala ring mga ngipin ang balyena para sirain ang biktima. Ang parehong naaangkop sa karamihan ng iba pang mga balyena, kabilang ang mga higante tulad ng blues, at maging ang mga balyena na may ngipin ay walang matalim na kagat.

Tanging isang sperm whale na, na may lalamunan na kasing lapad ng 60cm, ay nilagyan ng mga higanteng pusit, ay maaaring kumonsumo ng isang tao, kahit na ang pag-asam ay napakalayo.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

