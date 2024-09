Ang mga gray reef shark ay pinipilit na iwanan ang kanilang mga natural na tirahan ang mga coral reef dahil ang mataas na temperatura ng karagatan ay nagdudulot sa kanila ng pagpapaputi, ayon sa bagong pananaliksik na pinangungunahan ng UK.

Ang pag-abandona sa reef residency sa mga oras ng stress sa kapaligiran ay makikita sa mas malawak at madalas na paglipat sa iba't ibang lugar, at lalong mahabang panahon ng kawalan.

Ang ganitong mga epekto ay nakitang nagpapatuloy hanggang 16 na buwan sa panahon ng matinding El Niño na kaganapan noong 2015-2016, na nagdulot ng malaking pagpapaputi sa rehiyon ng pag-aaral - ang malayong Chagos archipelago sa Indian Ocean. Ang mga siyentipiko ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang pagpapaputi ay naging isang taunang kaganapan, na hinuhulaan na magaganap sa lalong madaling 2043.

Ang internasyonal na pangkat ng pananaliksik ay pinangunahan ng mga marine scientist sa Lancaster University at ZSL (Zoological Society of London) at pinondohan ng Bertarelli Foundation. Sa pagitan ng 2013 at 2020, sinusubaybayan nila ang mga paggalaw ng pating sa pamamagitan ng pag-attach ng mga acoustic satellite tracker sa higit sa 120 na pating at pag-install ng mga acoustic receiver sa paligid ng Chagos coral atolls.

Mahigit sa 714,000 acoustic detection ang naitala at, sa pakikipagtulungan sa Pagmamasid ng Daigdig mga siyentipiko sa King's College London, ang mga ito ay pinagsama sa satellite data recording reef environmental stress.

Trade-off para sa mga pating

"Ang mga resultang ito ay nagbibigay ng ilan sa mga unang katibayan kung paano ang reef-change bilang tugon sa stress sa kapaligiran, isang bagay na nagiging mas matindi at mas madalas, ay nakakaapekto sa paggalaw ng mga pating," sabi ng punong imbestigador na si Dr David Jacoby ng Lancaster University.

"Ang mga gray reef shark ay isang pangkaraniwan, residenteng maninila sa mga bahura ng Indo-Pacific, na lumalayo sa bahura upang kumain, ngunit marami ang kailangang magpasya kung takasan ang mga stress na reef.

"Nakaharap sa isang trade-off, dapat magpasya ang mga pating kung aalis sa relatibong kaligtasan ng bahura at gugugol ng mas malaking enerhiya upang manatiling cool, o manatili sa isang bahura sa mga suboptimal na kondisyon ngunit magtitipid ng enerhiya.

"Sa tingin namin marami ang pumipili na lumipat sa malayo sa pampang, mas malalim at mas malamig na tubig, na may kinalaman. Maraming reef sa buong mundo ang nakakita na ng makabuluhang pagbaba sa mga pating dahil sa pagsasamantala at ang paghahanap na ito ay may potensyal na magpalala sa mga usong ito."

Kumplikadong balanse

"Bilang malalaking mandaragit, ang mga gray reef shark ay may napakahalagang papel sa mga coral-reef ecosystem," sabi ng lead author na si Dr Michael Williamson mula sa ZSL's Institute of Zoology. "Pinapanatili nila ang isang maselan na balanseng food-web sa bahura at sila rin ay nag-iikot ng mga sustansya papunta sa mga coral reef mula sa mas malalim na tubig kung saan sila madalas na kumakain.

"Ang pagkawala ng mga pating at mga sustansiyang dala ng mga ito ay maaaring makaapekto sa katatagan ng mga bahura sa mga panahon ng mataas na stress sa kapaligiran."

"Habang ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pagtaas ng kawalan ng katiyakan at higit pa at mas madalas na matinding mga kaganapan sa stress, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga mandaragit na ito sa mga coral reef ay malamang na magbago, dahil gumugugol sila ng mas maraming oras mula sa mga bahura kung saan sila nakakabit," sabi ni Dr Jacoby.

"Ang mga implikasyon nito ay hindi pa lubos na nauunawaan, ngunit dahil sa kumplikadong balanse ng mga species at trophic na pakikipag-ugnayan na nangyayari sa mga coral reef, tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago."

Dumadaloy ang sustansya

Ang isang positibo ay ang mga acoustic receiver sa ilang partikular na lokasyon ay nagmarka ng pagtaas sa residency ng pating - isang paliwanag kung saan maaaring guano.

Ang kamakailang pananaliksik sa Chagos Archipelago ay nagpahiwatig na ang ilang mga bahura ay may mas malaking daloy ng sustansya dahil sa kanilang mga residenteng seabird, na nagreresulta sa pinahusay na biomass ng isda at higit na katatagan sa maraming mga kadahilanan ng stress.

"Ang ilan sa aming mga receiver na nakakakita ng mas malaking bilang ng mga pating na naninirahan ay malapit din sa mga isla na may populasyon ng seabird," sabi ni Dr Wiliamson. Ang pag-aralan ay nai-publish lamang sa journal Biology ng Komunikasyon.

Gayundin sa Divernet: Ang mga reef shark ay nasa mas malaking panganib kaysa sa inaasahan, Nahuhuli ng mga diver ang mga gray reef shark na natutulog, Chagos coral hard-hit – at unang thresher nakita, 90m pababa: Ang coral bleaching ay malalim na