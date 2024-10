Ang mga pink na seafan ay pinalaki sa UK sa unang pagkakataon

Ang pag-asa para sa kinabukasan ng pink seafan, isang gorgonian na pamilyar sa mga maninisid sa timog-kanlurang Inglatera at timog Wales, ay pinalakas ng balita na ito ay pinalaki sa Britain sa unang pagkakataon.

Nakamit ang tagumpay sa isang Project Coral laboratoryo aquarium sa Horniman Museum & Gardens sa timog London, kung saan ang mga katutubong temperate coral species Eunicella verrucosa maganda raw ang pagdami.

Ang mga pink seafans - na maaari ding lumitaw bilang puti o orange - ay matatagpuan sa mga baybaying dagat mula sa kanlurang Ireland at timog-kanlurang Britain hanggang sa baybayin ng West Africa at Mediterranean, ngunit itinuturing na nasa ilalim ng banta sa UK at IUCN Red Listed bilang Vulnerable sa buong mundo .

Naninirahan sila sa tubig sa pagitan ng 10 at 50m ang lalim hanggang sa hilaga ng Pembrokeshire at hanggang sa silangan ng Portland Bill, at karaniwan sa mga bahagi ng south Devon at Cornwall, ang Isles of Scilly at Lundy. Naroroon din ang mga ito sa timog at kanlurang baybayin ng Ireland, bagaman karaniwan lamang sa Galway at Donegal Bays.

Pink seafan egg-release (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Mga scuba diver mula sa University of Exeter nangongolekta ng mga korales para sa proyektong pangingitlog mula sa isang pagkawasak sa Teignmouth sa timog Devon, bilang bahagi ng pananaliksik ng mag-aaral ng PhD na si Kaila Wheatley Kornblum sa Eunicella verrucosa pagpaparami.

"Ito ay ganap na hindi kapani-paniwala upang masaksihan ang mga itlog na pinatalsik at ang larvae na lumalangoy sa paligid," sabi ni Kornblum. "Ito ay isang ground-breaking na tagumpay at nag-aalok sa amin ng isang pinakahihintay na pagkakataon upang palawakin ang aming kaalaman sa temperate coral reproduction, lalo na ang pag-unlad ng larval at settlement, mga pangunahing lugar na itinampok ng nakaraang gawain ng aming grupo ngunit hindi napapansin hanggang ngayon.

"Ito ay isang malaking hakbang sa aming pag-unawa sa mga species at konserbasyon ng pink seafan."

Eunicella verrucosa ang mga kolonya ay nagsasanga nang husto at lumalaki hanggang 25-50cm ang taas sa tamang mga anggulo sa umiiral na agos. Gayunpaman, ang paglago ay nasa relaxed rate na 1cm sa isang taon.

Sa UK ang mga coral ay protektado sa ilalim ng Wildlife & Countryside Act 1981 at, bilang isang "Tampok ng Kahalagahan ng Pag-iingat", ay maaaring magkaroon ng mga Marine Conservation Zone (MCZ) na itinalaga para sa kanila.

Ang nangangasiwa sa PhD ng Kornblum ay sina Exeter professor Jamie Stevens at Dr Jamie Craggs, principal aquarium curator sa Horniman at Project Coral lead scientist. "Ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang species na ito ay pinalaki at pinalaki sa UK at isang malaking hakbang sa pag-iingat sa mga species," sabi ni Craggs. "Nakakatuwang makita ang mga larvae na nagsisimula na ngayong tumira at lumaki bilang mga juvenile seafans."

Ang mga pink seafans ay iniulat na matagumpay na na-breed sa Portugal ng Lisbon Oceanarium noong nakaraang taon.

