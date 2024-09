Naglabas ang Navy ng 6 na naibalik na pagong sa Azores

Ang Royal Navy ay nagbalik ng anim na pambihirang loggerhead turtles sa mainit na tubig ng Atlantiko, na naibalik sa kalusugan pagkatapos na maanod sa isang "cold-shocked" na kondisyon sa mga baybayin ng UK mga 20 buwan na ang nakakaraan.

Crew ng patrol ship na HMS Medway pinakawalan sila sa Azores habang papunta siya mula Plymouth papuntang Caribbean upang suportahan ang mga internasyunal na operasyon kontra-droga sa pagpupuslit at tulungan ang mga komunidad ng isla na tinamaan ng bagyo.

Sa mga unang buwan ng 2023, Divernet ay nag-ulat sa isang baha ng cold-shocked pagong stranding sa UK. Ito ay noong ang kalahating dosenang juvenile ay natangay mula sa Caribbean o silangang baybayin ng US ng malakas na hangin at agos ng Atlantiko. Namatay sana sila kung hindi sila naligo at nailigtas.

Close-up ng isa sa mga pagong (Royal Navy)

Lima ang dumating sa pampang sa Cornwall at Devon at inalagaan ng mga tauhan sa Newquay's Blue Reef Aquarium, habang ang ikaanim ay naibalik sa kalusugan ng Anglesey Sea Zoo matapos matagpuan sa isang island beach.

"Ang lahat ng mga pagong ay dumating sa isang mahinang estado - sa maraming mga kaso kami ay hindi sigurado kung sila ay pupunta sa magdamag," sabi ng Blue Reef Aquarium's group curator Steve Matchett.

“Lahat ay dehydrated at payat. Ito ay dahil sa pagiging masyadong malamig sa mahabang panahon at hindi makapag-feed/function ng maayos. Lahat sila ay umunlad kapag nalampasan natin ang mga ito sa mga unang yugto."

Matrikula sa pangangalaga mula sa kawani ng Blue Reef Aquarium para sa mga volunteer RN turtle-keepers Sub-Lt Adam Whitelaw at Engineering Technician na si Ryan Brooks (Royal Navy)

Sa underway

Nang dumating ang oras upang maibalik ang mga pagong - pinangalanang Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly at Tonni - nag-alok ang Royal Navy ng tulong nito at isinakay ang mga ito sa barko Medway sa mga crates kasama ang regular na kargamento nito ng mga supply ng pagkain, mga ekstrang bahagi ng makinarya at mga disaster-relief kit.

Nagtipon ang mga crew para panoorin ang paglabas ng pagong (Royal Navy)

Ang mga pagong ay hindi nangangailangan ng pagpapakain habang nasa barko, para lamang mapanatiling malinis ang kanilang mga lalagyan at mapanatili ang temperatura ng tubig sa itaas 20°C. Isa sa dalawang mandaragat na nagboluntaryo bilang pansamantalang tagapag-alaga ng pawikan, ang Engineering Technician na si Ryan Brooks, ay inilarawan sila bilang "nakakagulat na mababang maintenance".

“Ang kailangan lang nating gawin ay tiyaking malinis ang kanilang mga kulungan at ang mga pawikan mismo ay masaya, komportable at basa-basa – na hindi sila natutuyo o nakakaranas ng mga namamagang batik – kaya ibig sabihin nito ay pag-check in sa kanila dalawang beses sa isang araw,” sabi niya.

Bumalik sa dagat

MedwayNagtipon ang mga tripulante sa flight-deck upang panoorin ang pagbabalik ng mga pagong sa dagat sa labas ng Azores. "Bilang mga propesyonal na marinero, marami sa atin ang masigasig na gawin ang ating makakaya upang mabawasan ang pagkawala ng biodiversity sa dagat," sabi ng RN senior maritime environmental protection adviser Rod Jones.

Pagtatapos ng westbound na paglalakbay para sa isang loggerhead turtle (Royal Navy)

"Ang pakikipagtagpo sa marine wildlife ay isa sa mga dakilang kagalakan ng paglalayag at kung matutulungan namin, kahit sa maliit na paraan, na gawing mas malamang iyon sa hinaharap, nalulugod kaming magawa iyon."

"Ito ang layunin namin mula noong unang araw," sabi ni Frankie Hobro, may-ari ng Anglesey Sea Zoo, nang si Tonni, ang pagong na ginamot nito, ay nakolekta. “Excited kami at medyo emotional in a happy way.

“Nasa very, very safe hands din siya. Nakatutuwang makita kung gaano kasigla at kasabik ang mga tauhan ng Navy at kung gaano sila kasabik sa pag-aalaga sa mga pagong na ito – ito ay kaibig-ibig.”

