Isda na may lasa, binti, ulo at baba

Kung nakakita ka ng sea robin sa isang dive, malalaman mo na ang 'lumalakad' na isda na ito ay may isang set ng anim na paa na mabilis na gumagalaw nang magkakasama upang itulak ito sa ilalim ng dagat.

Ngayon ang mga mananaliksik sa Harvard University ay nagpahiwatig na sa ilang mga sea robin ang mga binti na ito, na sa katunayan ay mga extension ng pectoral-fin, ay umunlad upang makagawa ng higit pa kaysa sa pag-scuttling - kabilang ang 'pagtikim' ng pagkain.

Ang gawain upang ipakita ang mga tulong sa paglalakad ng mga sea robin bilang mga organong pandama ay isinagawa ng Departamento ng Molecular at Cellular Biology ng unibersidad sa pakikipagtulungan sa Stanford University.

Kapag naglalakad sa ibabaw ng malambot na seabed, ang mga sea robin ay nakitang huminto at nagkakamot sa ibabaw upang humukay ng nakabaon na biktima gaya ng shellfish, at ang kanilang mga binti ay nakitang sensitibo sa parehong mekanikal at kemikal na stimuli. Nang ilibing ng mga siyentipiko ang mga kapsula na naglalaman ng mga solong kemikal, madaling mahanap ng isda ang mga ito.

Prionotus scitulus (Anik Grearson)

Sa pamamagitan ng pagkakataon, isang sariwang kargamento ng mga sea robin ang dumating sa laboratoryo sa panahon ng pag-aaral, at ang mga siyentipiko ay nagulat nang makita nilang lahat sila ay kulang sa kasanayang ito - hanggang sa napagtanto nila na ang mga bagong dating ay isang iba't ibang mga species ng sea robin.

Yung mga pinag-aralan nila, Prionotus carolinus o ang hilagang sea-robin, ay may hugis pala na mga binti na natatakpan ng mga protrusions na tinatawag papillae, katulad ng panlasa ng tao, habang ang mga isda na hindi naghuhukay, P evolans (striped sea robin) ay may mga binti na hugis baras na may no papillae. Ginamit lamang nila ang kanilang mga binti para sa paggalaw at mekanikal na probing.

Papillae ay relatibong kamakailang mga ebolusyonaryong pag-unlad, sabi ng mga siyentipiko. Ang mga Northern sea robin ay matatagpuan lamang sa kanlurang Atlantiko, at lahat ng mga species ng sea robin ay malapit na nauugnay sa mga gurnards.

Ang mga sea robin ay maaaring magsilbi bilang isang ebolusyonaryong modelo para sa pag-unlad ng katangian, dahil ang mga genetic transcription factor na kumokontrol sa pag-unlad ng kanilang mga binti ay matatagpuan din sa mga paa ng iba pang mga hayop - kabilang ang mga tao.

Ang pangalawang pag-aaral ay tumingin nang detalyado sa mga kadahilanan ng transkripsyon ng gene na kasangkot sa pagbuo ng hindi pangkaraniwang katangian ng mga sea robin, at ang mga mananaliksik ay nagtagumpay sa pagbuo ng mga hybrid ng dalawang species. Ang mga pag-aaral ay nai-publish sa Kasalukuyang Biology dito at dito.

Blind cavefish

Sightless Astyanax mexicanus, isang Mexican tetra na naninirahan sa kuweba (H Zell)

Samantala, ang isang uri ng bulag na cavefish ay natagpuan na nakakabawi sa kawalan nito ng paningin sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang at lokasyon ng mga tastebuds mula sa loob ng bibig nito hanggang sa ulo at baba nito.

Ang maputlang pink, halos translucent na Mexican tetra (Astyanax mexicanus) ay naging walang paningin sa mga kuweba ng Pachon at Tinaja sa hilagang-silangang Mexico, kung saan masasayang ang paningin sa madilim na kapaligiran. Tanging ang mahinang balangkas ng mga socket ng mata ang nananatili sa mga species, bagaman ito ay katulad ng isang kulay-pilak, nakikitang isda na matatagpuan sa itaas ng lupa.

Napag-alaman na ng mga siyentipiko noong 1960s na ang ilang mga populasyon ng bulag na cavefish ay may dagdag na lasa sa kanilang ulo at baba ngunit ang mga genetic na proseso na nagdulot nito ay hindi pa napag-aralan.

Ngayon, itinatag ng mga biologist sa Unibersidad ng Cincinnati na sa pagsilang ang bilang ng mga tastebud ay katulad ng sa pang-ibabaw na isda, ngunit lumilitaw ang mga karagdagang tastebud mula sa limang buwan at ginagawa pa rin ito sa 18 buwan, ang pinakamataas na edad ng bihag na isda.

Habang lumilitaw ang mga tastebud na ito, nagkakaroon ng mas matalas na panlasa ang mga isda - ibig sabihin ay hindi gaanong interesado ang mga ito sa pagkain ng live na pagkain at higit pa sa mga hindi nakakaakit na pinagmumulan ng nutrisyon tulad ng bat guano.

Pinag-aaralan na ngayon ng team kung aling mga lasa ang pinaka-akit sa mga bulag na isda na ito. Ang kanilang pag-aaral ay nai-publish sa journal Komunikasyon Biology.

Gayundin sa Divernet: Pagdating sa mga coral reef: Bluebot swarms, Robot snailfish – at Emperor dumbo, Mmm, masarap ang lasa – bakit parang plastik ang mga corals