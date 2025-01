Ang mga taga-Ehipto ay naghahabol ng reaksyon sa nakamamatay na insidente ng pating

Sa loob ng isang linggo ng isang nakamamatay na insidente na kinasasangkutan ng isang turista at isang pating sa Red Sea resort ng Marsa Alam noong ika-29 ng Disyembre, ang komiteng pang-agham ng Egypt's National Institute of Oceanography at Fisheries (NIOF) ay naglabas ng "huling ulat" nito sa usapin.

Ang mga biktima ay dalawang turistang Italyano: Si Gianluca Di Gioia, 48, ay namatay habang ang 69-anyos na si Peppino Fappani na sinubukang tulungan siya ay nagtamo ng mga kagat sa kanyang mga braso at binti ngunit hindi naman malubhang nasugatan. Ang mga lalaki ay pumasok sa dagat malapit sa Safaya Resort jetty ngunit sa labas ng itinalagang swimming area, at iniulat ang insidente on Divernet.

Ang pating na responsable ay sinasabi na ngayon ay isang mako, dalawang uri nito, ang shortfin (Isurus oxyrinchus) at longfin (Isurus paucus), ay matatagpuan sa Dagat na Pula ngunit bihirang malapit sa mga dalampasigan. Parehong globally threatened sa extinction.

Ang ulat ng NIOF ay nagpahayag na ang insidente, bagaman bihira, ay "hindi inaasahan" kung isasaalang-alang ang pagkakaroon ng mga natural na mandaragit na pating lalo na sa mababaw na baybayin ng Dagat na Pula, ayon sa mga buod sa Egypt Independent.

Ang agresibong pag-uugali ng mako ay naiugnay sa sobrang pangingisda ng mga bangka sa loob at labas ng mga reserbang kalikasan ng Dagat na Pula, at ang nakakapinsalang epekto nito sa mga stock ng biktima kung saan umaasa ang mga pating.

“May matibay na ebidensiya na ang insidenteng ito ay hindi sinasadya, at kahit na ang pangingisda na ito ay ganap na ipinagbawal, ang pag-atake ng pating ay patuloy na magaganap sa loob ng maraming taon, hanggang sa mapalitan ang likas na mga isda,” ang sabi ng ulat.

Itinuturo din nito ang panganib ng mga tao na pinapayagang lumangoy sa mga ipinagbabawal na lugar, at nagmumungkahi na sa kasong ito ay ang pagkakaroon ng isang pod ng mga dolphin na nag-udyok sa pating na manghuli.

Red Sea spinner dolphin (Alexander Vasenin)

Ang katotohanan na ang biktima ay inatake ngunit ang kanyang katawan ay hindi natupok ay sinasabing makabuluhan, malamang na sumasalamin na ang pating ay likas na nagtatanggol laban sa kung ano ang nakita nito bilang panghihimasok sa teritoryo ng pagpapakain nito.

Inatake nito ang mga lalaki ng hindi bababa sa limang beses, na nagpapahiwatig na ito ay nasa isang siklab ng galit na dulot ng kawalan ng biktima.

Rekomendasyon

Nilinaw ng ulat na ang karagdagang komprehensibong pananaliksik sa pag-uugali ng pating ay kailangang gawin sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at sektor ng turismo, at naglalaman ito ng isang hanay ng mga rekomendasyon na naglalayong bawasan ang mga karagdagang insidente at pahusayin ang mga hakbang sa kaligtasan at seguridad sa mga beach ng turista.

Kabilang dito ang pagtatatag ng isang pang-agham na programa sa pagsubaybay ng pating sa loob ng isang taon sa mga lugar sa baybayin, gamit ang pinakabagong mga diskarte sa pagsubaybay; mga workshop para sa kaalaman ng pating para sa mga may-ari ng proyektong turista at mga kapitan ng bangka; at mga siyentipikong iskolarsip at mga programang postgraduate upang makabuo ng mga espesyalista sa pag-uugali ng mga pating at iba pang "mapanganib na mga organismo sa dagat".

Ang isang komite na mamamahala sa mga krisis sa pating ay dapat bumuo mula sa mga kinatawan ng Red Sea Governorate, Environmental Affairs Agency, NIOF at mga awtoridad sa seguridad at kalusugan; at ang mga pamamaraang pangkaligtasan sa dagat ay dapat pahusayin, na may mga sinanay na tauhan ng rescue na naroroon sa mga jetties ng hotel, at mga advanced na kagamitang medikal at mabilis na rescue boat na madaling makuha.

Ang isang plano ay dapat na binuo upang pamahalaan ang basura sa dagat, ayusin ang pangingisda at labanan ang polusyon sa dagat upang maiwasan ang pagbabago ng pag-uugali ng pating at mapanatili ang ekolohikal na balanse. At ang ulat ay nag-back up ng mga nakaraang babala laban sa mga bangkay ng hayop at mga organikong basura na itinatapon mula sa mga dumadaang barko at umaakit ng mga pating sa mga lugar sa baybayin.

Ano ang hindi dapat gawin

Dapat iwasan ng mga gumagamit ng tubig: paglangoy nang walang kasama; pakikipagsapalaran malayo mula sa baybayin sa malalim, matarik na lugar; pagpasok sa dagat sa pagsikat ng araw, paglubog ng araw o sa gabi kapag ang mga pating ay naghahanap ng pagkain; pagsusuot ng alahas o makintab na damit; pagpasok sa tubig na may bukas na mga sugat; at pagpapakain ng mga pating.

Inirerekomenda din ng komite ang pagtantya ng mga stock ng mga species ng pating sa pakikipagtulungan sa mga kalapit na bansa upang bumuo ng mga plano sa pamamahala at mapanatili ang balanseng ekolohiya.

Ang karagdagang mungkahi ay paghiwalayin ang lugar ng pangingisda ng Red Sea mula sa Gulpo ng Suez at ipagbawal ang mga bangkang pangingisda sa lahat ng bahagi ng Dagat na Pula mula sa Ashrafi Reef hanggang sa hangganan ng Egypt/Sudan sa timog. Sa halip ay papayagan silang gumana sa labas ng teritoryal na tubig ng Egypt, at ang Great Fringing Reef ay idedeklara bilang isang natural na reserba.

Ang pagkamatay ni Di Gioia ay ang unang naiulat na may kaugnayan sa mga pating mula noong isang 24 taong gulang Russian snorkeller sa Hurghada noong Hunyo 2023 sa isang engkwentro na inakala na may kinalaman sa isang tigre shark. Noong 2022, dalawang turista ang namatay sa inakala ding tigre shark encounter sa Hurghada.

