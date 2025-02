Pinatunayan ito ng DNA: Pumapatay si Orcas para sa atay ng white shark

Sa unang bahagi ng 2018, Divernet / Maninisid magazine tumakbo isang eksklusibong kwento ng dalubhasa sa pating na si Richard Peirce. Nagdala ito ng matinding babala: ang turismo batay sa cage-diving kasama ang magagaling na mga puti sa South Africa ay nasa panganib, dahil ang mga orcas na may lasa sa atay ng pating ay pumapatay o tinatakot ang mga pating.

Dalawang partikular na orcas, na pinangalanang Port at Starboard, ay naglunsad ng isang paghahari ng malaking takot sa kung ano ang palaging itinuturing na ang pinakamataas na tuktok na mandaragit. Para sa ilang sangkot sa kumikitang industriya ng shark-diving, ang mungkahi ay masakit tanggapin.

Orca (Isabella Reeves / Flinders University)

Ngayon, pitong taon na ang nakalipas at kulang pa ang mga magagaling na puti sa South Africa, ang ebidensya ng DNA sa unang pagkakataon ay nakumpirma na ang isang orca ay may pananagutan sa pangangaso at pagpatay ng isang puting pating para sa atay nito.

Sa pagkakataong ito nangyari ang insidente sa Australia. Nakita ng mga saksi ang ilang killer whale (orcinus orca), kabilang ang dalawang lokal na kinikilalang indibidwal na pinangalanang Bent Tip at Ripple, ay nakahuli ng malaking biktima sa Bridgewater Bay malapit sa Portland sa Victoria noong 2023.

Pagkalipas ng dalawang araw, ang bangkay ng isang 4.7m white shark (Carcharodon carcharias) ay naanod sa pampang at kinolekta ng mga opisyal ng pangisdaan ng estado para sa imbestigasyon.

White shark carcass inanod sa Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Apat na kagat-sugat

Ang kaka-publish na pag-aaral ng pating ay pinangunahan ng isang siyentipikong koponan ng Flinders University, na nagsuri ng mga pamunas na kinuha mula sa apat na natatanging kagat-sugat sa bangkay.

Ang patunay ay naroon sa DNA nang ang mga pamunas ay pinagsunod-sunod para sa genetic na materyal na iniwan ng mandaragit. Kinain ng isang orca ang gitnang bahagi ng pating, kung saan naroon ang atay na mayaman sa nutrisyon, at ang iba pang tatlong sugat ay nagpakita ng DNA mula sa pag-scavenging ng mga broadnose seven-gill shark. Nawawala din ang digestive at reproductive organ ng dakilang puti.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also California.

"Ang mga natuklasan na ito ay nagbibigay ng matibay na ebidensya ng killer whale predation sa mga puting pating sa tubig ng Australia, na may malakas na indikasyon ng pumipili na pagkonsumo ng atay," sabi ng nangungunang may-akda ng pag-aaral na si Isabella Reeves, isang kandidato sa PhD sa Southern Shark Ecology Group ng unibersidad at ng West Australian Cetacean Research Center (CETREC).

"Ipinahihiwatig nito na ang gayong mga kaganapan sa predation ay maaaring mas laganap at laganap sa buong mundo kaysa sa pinaniniwalaan dati."

Infographic sa pag-aaral ng Flinders University (Emma Luck)

Iba pang mga pating

Paminsan-minsan ay naitala si Orcas na nabiktima ng asul, porbeagle, shortfin mako, lupa at tigre na pating sa Australia, ngunit walang napatunayang pagpatay sa malalaking puti na naganap noon.

"Ang ebidensiya ay nagpapahiwatig na ang mga puting pating na inilipat o direktang pinatay bilang resulta ng killer whale predation sa South Africa ay humantong sa mga pagbabago sa mas malawak na marine ecosystem," komento ng co-lead author na si Adam Miller, isang associate professor sa Flinders.

“We know that white sharks are key regulators of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Ang bagong pag-aaral ay inilathala sa Ecology and Evolution.

