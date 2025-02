Mga maninisid, ligaw na isda kung sino ka!

Ang mga isda na nakikita ng mga diver sa ligaw ay may kakayahang paghiwalayin tayo - basta't tinutulungan natin sila sa ilang mga visual na pahiwatig, tulad ng kulay ng ating dive-gear.

Ito ang natuklasan ng isang bagong pag-aaral ng Max Planck Institute of Animal Behavior (MPI-AB) sa Germany, na naging inspirasyon ng mga karanasan ng mga siyentipikong diver nito sa isang Mediterranean research station sa Corsica.

Sa ilang mga punto sa bawat field season nalaman ng mga diver na susundan sila ng mga ligaw na isda at magnanakaw ng pagkain na nilayon bilang mga eksperimentong gantimpala. Lumilitaw na nakikilala ng indibidwal na isda ang sinumang maninisid na dati nang nagdala ng pagkain at susundin lamang ang maninisid na iyon habang hindi pinapansin ang iba.

Ang nakaraang pananaliksik sa kakayahan ng mga isda na makilala ang mga indibidwal na tao ay gayunpaman ay napakalimitado.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise computer-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

Willing volunteers

Ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng isang serye ng mga eksperimento sa open-water sa lalim na 8m, kasama ang mga isda na nakikilahok sa pag-aaral bilang "mga kusang-loob na boluntaryo na maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto nila", ang sabi ng co-first author at MPI-AB bachelor student na si Katinka Soller.

Sa unang yugto ng eksperimentong "sinanay" ni Soller ang mga isda, na naglalayong maakit ang kanilang atensyon habang nakasuot ng matingkad na pulang vest, at pinapakain sila habang lumalangoy sa 50m na ​​distansya.

Sa paglipas ng panahon ay inalis niya ang mga nakikitang pahiwatig hanggang sa simpleng dive gear na lang ang suot niya. Itatago niya ang pagkain at papakainin lamang ang mga isda na sumunod sa kanya ng buong 50m.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the pagsasanay sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

"Kapag nakapasok na ako sa tubig, ilang segundo lang bago ko sila makitang lumalangoy patungo sa akin, na parang wala saan," sabi ni Soller.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-palikpik".

Dahil sa timbangan ni Bernie, mas nakikilala siya (MPI-AB)

Dalawang diver, magkaibang kit

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on pagsasanay swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and palikpik and swim in different directions from the same starting point.

Sa unang araw, pantay na sinundan ng mga isda ang parehong diver, na tila nahihirapang magpasya kung alin ang hahabulin. Hindi pinakain ni Tomasek ang mga isda na sumusunod sa kanya, gayunpaman, at sa ikalawang araw ay tumaas nang malaki ang bilang ng mga isda na sumusunod kay Soller.

Upang matiyak na ang mga isda ay natututong kilalanin ang tamang maninisid, ang mga mananaliksik ay nakatuon sa anim na isda at nalaman na apat ang nagpakita ng malakas na positibong mga curve sa pagkatuto sa panahon ng eksperimento.

"Ito ay isang cool na resulta dahil ipinapakita nito na ang mga isda ay hindi lamang sumusunod kay Katinka dahil sa ugali o dahil ang ibang mga isda ay naroroon," sabi ni Tomasek. "Sila ay may kamalayan sa parehong mga maninisid, sinusubukan ang bawat isa at nalaman na si Katinka ang gumawa ng gantimpala sa pagtatapos ng paglangoy."

Kulay ng paningin

Ang natatanging dive-gear upang tulungan ang isda (kaliwa) ay sinundan ng pagsusuot ng parehong kit

Pagkatapos ay inulit ng mga siyentipiko ang mga pagsubok habang nakasuot ng magkatulad na kagamitan sa pagsisid, at nalaman na ang mga isda ay hindi na nasangkapan upang paghiwalayin sila. "Halos lahat ng isda ay may color vision, kaya hindi nakakagulat na natutunan ng sea bream na iugnay ang tamang diver batay sa mga patch ng kulay sa katawan," sabi ni Tomasek.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving mask, so we usually rely on differences between wetsuits, palikpik or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

"Napagmasdan na namin sila na papalapit sa aming mga mukha at sinisiyasat ang aming mga katawan," sabi ni Soller. "Parang pinag-aaralan nila tayo, hindi kabaliktaran."

"Hindi ako nakakagulat na ang mga hayop na ito, na nag-navigate sa isang kumplikadong mundo at nakikipag-ugnayan sa napakaraming iba't ibang mga species bawat minuto, ay maaaring makilala ang mga tao batay sa mga visual na pahiwatig," sabi ng senior author na si Alex Jordan, na namumuno sa isang grupo sa MPI-AB.

"Sa palagay ko ang pinaka-nakakagulat na bagay ay na kami ay mabigla na magagawa nila. Iminumungkahi nito na maaari nating maliitin ang mga kapasidad ng ating mga pinsan sa ilalim ng dagat.

"Maaaring kakaibang isipin ang tungkol sa mga tao na nagbabahagi ng isang bono sa isang hayop tulad ng isang isda na napakalayo mula sa amin sa evolutionary tree, na hindi namin intuitively naiintindihan," pagtatapos ni Tomasek.

"Ngunit ang mga relasyon ng tao-hayop ay maaaring malampasan ang milyun-milyong taon ng ebolusyonaryong distansya kung mag-abala tayong bigyang pansin. Ngayon alam na natin na nakikita nila tayo, oras na para makita natin sila.” Ang pag-aaral ay may nailathala lang sa journal Mga Sulat sa Biology.

