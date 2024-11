Malalim na Manloloko: Kakaibang nudi sa Midnight Zone

Ang unang nudibranch na kilala na naninirahan sa bathypelagic o midnight zone ng karagatan, na hindi naaabot ng sikat ng araw, ay inilarawan ng mga mananaliksik mula sa Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) sa California.

Bathydevius caudactylus – o “Deep Deceiver” – ay bioluminescent at may malaking istrakturang nakatalukbong na maaaring mag-shoot ng mga jet ng tubig sa isang dulo, isang patag na buntot na may palawit na parang daliri o dactyls sa kabilang bahagi, at maliwanag na kulay na mga panloob na organo sa pagitan.

Batay sa mala-snail nitong paa, ang nilalang ay unang tinukoy ng mga marine biologist bilang "the mystery mollusc".

Ito ay unang naobserbahan halos isang-kapat na siglo na ang nakalipas, noong Pebrero 2000, sa isang pagsisid gamit ang MBARI ROV Tiburon sa labas ng Monterey Bay sa lalim na 2,614m. Gayunpaman, ngayon lamang, pagkatapos ng higit sa 150 ROV sightings ay nasuri, na a Detalyadong Paglalarawan nai-publish na.

Ang misteryong mollusc ay matatagpuan lamang sa malalim na karagatan (MBARI)

"Salamat sa advanced na teknolohiya sa ilalim ng dagat ng MBARI, naihanda namin ang pinakakomprehensibong paglalarawan ng isang hayop sa malalim na dagat na ginawa kailanman," komento ng senior scientist at team-leader ng institute na si Bruce Robison. "Nag-invest kami ng higit sa 20 taon sa pag-unawa sa natural na kasaysayan ng kamangha-manghang species na ito ng nudibranch."

Gelatinous na hood

Habang ang karamihan sa mga nudibranch ay gumagalaw sa mga solidong ibabaw gamit ang kanilang muscular foot, ang sea slug na ito ay gumagamit ng kanyang gelatinous hood upang itulak ang sarili sa tubig, lumalangoy na may pataas-pababang mga undulasyon ng buong katawan, mula sa hood hanggang sa buntot.

Kung nanganganib, ang mga dulo ng sawang buntot nito ay kumikinang mula sa bioluminescence at maaari ring kumalas - posibleng isang taktika upang makagambala sa mga mandaragit, ang mga siyentipiko ay haka-haka.

“Noong una naming kinunan ito na kumikinang gamit ang ROV, lahat ng tao sa control room ay naglabas ng malakas na 'Oooooh!' at the same time,” sabi ng senior scientist ng MBARI na si Steven Haddock. “Namangha kaming lahat sa nakita.

Bioluminescence, na may liwanag na nagmumula sa ibabaw ng hood at mga dactyl (MBARI)

"Kamakailan lamang ay nagkaroon ng kakayahan ang mga camera na mag-film ng bioluminescence sa mataas na resolution at sa buong kulay. Ang MBARI ay isa lamang sa mga lugar sa mundo kung saan dinala namin ang bagong teknolohiyang ito sa malalim na karagatan.

Pagsusuri ng genetic

Labingwalong indibidwal din ang nakunan para sa genetic analysis. Inihayag nito na ang nilalang ay isang nudibranch, ngunit isang napakalayo na nauugnay sa mga kilalang species na ito ay itinuring na kabilang sa sarili nitong pamilya.

Binigyan ito ng siyentipikong pangalan batay sa Deep Deceiver dahil sa malabong pagkakakilanlan nito at mala-daliri na buntot. Ang karaniwang haba ay 14.5cm, habang ang nababanat na hood ay maaaring umabot ng hanggang 9cm ang lapad.

Ang pulang organ na makikita sa mga larawan ay ang tiyan, ang orange na organo ang digestive gland at ang maliit na puting patch sa utak. Ang pagsusuri sa mga laman ng tiyan ng bawat nudibranch ay nagsiwalat ng mga labi ng mysid shrimp, na tila nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng hood, kahit na ang prosesong ito ay hindi pa sinusunod.

Tulad ng ibang mga nudibranch, ang Malalim na Manlilinlang ay hermaphrodite at lumilitaw na bumababa sa seabed upang mangitlog, na nananatiling nakakabit sa paa nito habang inilalabas ang mga itlog nito. Ang buong ulat ay nai-publish lamang sa journal Deep-Sea Research Part I.

