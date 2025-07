Nakapasok si Cornwall sa diwa ng National Marine Week

Ang tema ng paparating na National Marine Week para sa 2025 ay "ang seabed sa ilalim ng mga alon", sabi ng Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Mula ngayon (Hulyo 26) hanggang Linggo, Agosto 3, maraming aktibidad sa labas ang inayos upang matulungan ang mga tao na tangkilikin at maunawaan ang marine wildlife ng Cornwall.

Dinisenyo para tumanggap ng mga pamilya at tao sa lahat ng edad, ang mga aktibidad ay kinabibilangan ng rock-pool rambles, snorkel safaris sa ibabaw ng seagrass meadows, sea-watches para sa mga dolphin mula sa clifftops at beach-cleans - kabilang ang kahit isa na may silent disco.

"Sa pamamagitan ng pakikilahok, matutulungan mo kaming subaybayan at itala ang wildlife ng Cornwall," sabi ng CWT. "Ang Cornwall ay tahanan ng ilan sa pinakamayamang marine wildlife sa UK, mula sa maliliit na bihirang makukulay na korales hanggang sa mga higanteng basking shark.

Paghahanap sa baybayin ng Stackhouse Cove (Matt Slater)

"Ang kapaligiran ng dagat ay nakalulungkot na nasa ilalim ng tumataas na presyon mula sa nakakapinsalang mga kasanayan sa pangingisda, pag-unlad sa dagat at polusyon mula sa pagsasaka, dumi sa alkantarilya at plastik. Sa pamamagitan ng National Marine Week nito, umaasa ang Cornwall Wildlife Trust na magbigay ng inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga marine-conservationist at mga boluntaryo na kumilos para sa kalikasan."

"Ang National Marine Week ay nagbibigay ng pagkakataon para sa lahat na tuklasin ang kanilang lokal na baybayin at makibahagi sa mga kamangha-manghang nauugnay na grupo ng Your Shore sa buong Cornwall," sabi ni CWT marine engagement officer Katie Bellman. "May isang bagay para sa lahat, na may higit sa 25 mga kaganapan na nangyayari sa paligid ng county."

Ang CWT ay isa sa 46 na trust sa UK na magkasamang bumubuo sa Royal Society of Wildlife Trusts. Isang listahan ng Mga kaganapan sa National Marine Week partikular sa Cornwall ay available sa CWT site.

Gayundin sa Divernet: Pinoprotektahan ng mga palayok ng pangingisda ang pagkawasak ng Cornwall, Ang ebidensya ng pagkawasak ng barko ay nilulutas ang 'problema sa lata', Ang BDMLR ay nagsisikap na mailigtas ang na-stranded na pilot whale sa Cornwall, Magpakita ng kaunting pagmamahal sa isang Cornish beach