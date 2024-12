Inilunsad ang Maldives Master noong 2025

Inanunsyo ng Master Liveaboards ang unang bahagi ng 2025 na pagdating ng kanilang bagong sasakyang-dagat sa Maldives, ang Maldives Master – isang kapalit ng pinakamamahal na Blue Voyager na malungkot na nasunog habang nasa maintenance dock.

Ang Maldives Master ay isang 42-meter liveaboard vessel na ipinagmamalaki ang dalawang maluwang na fixed double-bed cabin, walong convertible twin/double cabin at dalawang single cabin, na tumanggap ng 26 na bisita. Nagtatampok siya ng indoor dining area, bar, sky lounge at outdoor jacuzzi. Matatagpuan ang isang may kulay na outdoor lounge area sa mid-deck, kasama ang apat na magkakaibang sun deck - isang viewing deck na matatagpuan sa harap ng parehong mid-deck at upper deck, isang open-air deck sa tuktok na deck, at isang karagatan deck sa hulihan ng bangka, lahat ay nagbibigay ng komportableng upuan at mga lounger.

Mga maluluwag na cabin sa Maldives Master

Ang ocean deck ay isang natatanging tampok na nagbibigay-daan sa mga bisita na makapagpahinga sa open air habang malapit sa tubig. Sa maraming gabi, iilaw ng mga ilaw sa baha ang tubig sa labas lamang ng kubyerta ng karagatan upang maakit ang plankton na kumukuha ng mga manta ray at whale shark. Maraming malapit na nakita ang pagpapakain ng mga mantas at whale shark.

Isa sa mga pinaka-namumukod-tanging feature ng Maldives Master ay ang custom-built dhoni (diving support vessel) Blue Shadow. Ang 19-meter dhoni na ito ay maluwag, mabilis, at nilagyan ng lahat ng modernong kaginhawahan na gusto ng mga diver. Ang bawat maninisid ay may kanya-kanyang istasyon na may maraming espasyo para itabi ang kanilang mga gamit at kit, at ang mga crew ng dhoni ay handang tumulong. Sa panahon ng mga paglalakbay papunta at mula sa mga dive site, maaari kang umakyat sa maliit na hagdan patungo sa tuktok na deck upang tamasahin ang araw at mga nakamamanghang tanawin. May toilet na may shower na matatagpuan sa loob ng pangunahing deck kasama ang dalawang handheld shower sa likod na deck, at magkahiwalay na mga tangke ng banlawan ng camera at kagamitan. Ang isang mabilis na makina, dalawang generator, at dalawang compressor na may nitrox membrane system ay nangangahulugan na masisiyahan ka sa isang first-rate na karanasan sa diving sa Maldives.