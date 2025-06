Malaysia International Dive Expo (MIDE) 2025

Ang Malaysia International Dive Expo (MIDE) nagbabalik para nito 19th edition, Galugarin, Kumonekta, at Pangalagaan ang Enigma ng Karagatan.

Kuala Lumpur, Malaysia – Ang Malaysia International Dive Expo (MIDE) nagbabalik para nito 19th edition, na nangangako ng world-class na showcase ng paggalugad sa karagatan, pagbabago sa pagsisid, at pangangalaga sa dagat.

Organised sa pamamagitan ng AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, MIDE 2025 ay magaganap mula sa 13 hanggang 15 Hunyo 2025 sa Malaysia International Trade and Exhibition Center (MITEC), Kuala Lumpur, sa ilalim ng nakakahimok na tema “I-explore, Ikonekta, at I-save ang Enigma ng Ocean.”

Ang kaganapan ay opisyal na inilunsad on Hunyo 13 nang 3:00 PM by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, Deputy Minister of Tourism, Arts and Culture (MOTAC), sa Pangunahing Yugto, Hall 2, Level 1.

Isang Kumpletong Ocean Lifestyle Experience.

MIDE 2025 ay higit pa sa isang dive expo. Ito ay isang pagdiriwang ng kumpletong pamumuhay sa karagatan, na pinagsasama-sama ang kilig ng pagsisid, ang kalayaan ng paglalayag, ang paglilibang ng palakasang bangka, at ang pananabik ng water sports. Iniayon para sa mga propesyonal sa diving, mga marine conservationist, at mahilig sa aquatic sports, pinalawak ng edisyon ng taong ito ang pagtuon nito upang yakapin ang lahat ng sulok ng water-based na paggalugad at libangan.

Walang kapantay na deal sa pinakabagong kagamitan sa pag-dive at gear, kasama ang mga exhibit na nagha-highlight makabagong teknolohiya sa diving at mga produkto.

Tuklasin ang mga world-class na destinasyon ng dive at mga karanasan sa paglalakbay sa dagat, kumpleto sa mga alok na kasama mga paglalakbay sa paglalayag, panlibangang pamamangka, kayaking, nakalaya, at iba pang water-based na pakikipagsapalaran.

Makatawag-pansin sa mga panel discussion at mga presentasyong pinangungunahan ng eksperto sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa mula sa mga makabagong diskarte sa pagsisid at kaligtasan hanggang sa pagpapanatili ng karagatan, mga pagsisikap sa konserbasyon, at mga uso sa industriya.

Mataas ang epekto ng mga pagkakataon sa networking para sa mga diver, mga operator ng turismo, mga tagagawa ng kagamitan, mga marine biologist, at mga propesyonal sa water sport na lumilikha ng isang platform para sa pakikipagtulungan, inspirasyon, at paglago ng negosyo.

Naging madali ang paglalakbay para sa mga bisita sa MIDE 2025 bilang pagdiriwang ng pakikipagtulungan sa KLIA Ekspres, nag-aalok ang MIDE 2025 ng mga eksklusibong deal para sa paglalakbay papunta at mula sa KLIA Terminal 1 at Terminal 2. Tinitiyak ng pakikipagtulungang ito ang isang maginhawa at tuluy-tuloy na paglalakbay para sa parehong lokal at internasyonal na mga bisita na dumalo sa expo na ito.

Mga Pangunahing Highlight sa MIDE 2025

Mga Karera sa Scuba Diving

Isang bagong inisyatiba na nagpapahintulot sa mga dadalo na galugarin ang mga propesyonal na landas sa loob ng industriya ng diving mula sa pagtuturo sa pagsisid hanggang sa pananaliksik sa dagat at paggawa ng pelikula sa ilalim ng dagat.

Pagtatanghal ng Enigma ng Ocean

Mga may temang session na nagtatampok ng mga kilalang boses sa diving at pangangalaga sa karagatan, na nakatuon sa sustainability, mga pagsisikap sa konserbasyon, at ang umuusbong na dive landscape.

Forum at Dialogues

Sa pangunguna ng mga eksperto sa industriya, saklaw ng mga session na ito ang kaligtasan sa pagsisid, larawan sa ilalim ng dagat, marine biology, technical diving, at mga napapanatiling kasanayan.

Youth Engagement Zone

Interactive at pang-edukasyon na nilalaman para sa mas batang mga bisita sa mga paksa tulad ng plastic pollution, proteksyon ng coral reef, at marine biodiversity.

Kids Educational Zone: Dinisenyo upang turuan at bigyang-inspirasyon ang mga bata sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng mga coral reef workshop, pagkukuwento ng buhay-dagat, sining at sining na may mga recycled na materyales, at hands-on na pag-aaral tungkol sa konserbasyon ng karagatan at polusyon sa plastik.

Lens Beyond Ocean (LBO) Underwater Photography Showcase

Nagtatampok ng mga nakamamanghang pagsusumite na nagpapakita ng nakatagong kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng mga lente ng madamdaming photographer.

Pagkilala at Mga Gantimpala

Best Booth Creative Award – Bilang pagkilala sa pagkamalikhain at pagsisikap na ipinuhunan ng mga exhibitor, ang Best Booth Award ay ibibigay sa panahon ng opisyal na seremonya ng pagbubukas, na nagdiriwang ng natatanging disenyo ng booth, pagbabago, at pakikipag-ugnayan ng bisita.

– Bilang pagkilala sa pagkamalikhain at pagsisikap na ipinuhunan ng mga exhibitor, ang Best Booth Award ay ibibigay sa panahon ng opisyal na seremonya ng pagbubukas, na nagdiriwang ng natatanging disenyo ng booth, pagbabago, at pakikipag-ugnayan ng bisita. Media Recognition Award – Upang parangalan ang kahusayan ng aming mga kasosyo sa media na nagdala ng higit na kakayahang makita sa kultura ng pagsisid, konserbasyon sa dagat, at ang kahalagahan ng platform tulad ng MIDE sa pagtataguyod ng industriya.

– Upang parangalan ang kahusayan ng aming mga kasosyo sa media na nagdala ng higit na kakayahang makita sa kultura ng pagsisid, konserbasyon sa dagat, at ang kahalagahan ng platform tulad ng MIDE sa pagtataguyod ng industriya. Adaptive Diving Recognition Award – Ang parangal na ito ay nagpaparangal sa isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng adaptive diving, pagkilala sa kanilang mga pagsisikap sa pagsira sa mga hadlang at pagbibigay-inspirasyon sa komunidad ng diving na yakapin ang pagkakaiba-iba at accessibility.

Nakatutuwang Premyo Araw-araw

Na may higit sa RM100,000 na premyo up for grabs, ang mga bisita ay maaaring manalo ng mga dive packages, travel package, equipment, training courses, at mas mapagbigay na inisponsor ng aming mga exhibitors.

Mga Inaasahang Highlight para sa MIDE 2025

Bilang ng mga Nagpapakitang Kumpanya : 200

: 200 Kabuuang mga Booth : 330

: 330 Mga Inaasahang Bisita: 17,000

17,000 Mga Propesyonal na Dadalo : 10,000

: 10,000 Tinantyang Benta : RM30 milyon

: RM30 milyon Mga Seminar/Forum: 40 session | 70 Tagapagsalita

Mga Espesyal na Tampok at Aktibidad

B2B Networking : Hino-host ni Turismo sa Malaysia , pag-uugnay sa mga dive operator sa mga internasyonal na ahente sa paglalakbay.

: Hino-host ni , pag-uugnay sa mga dive operator sa mga internasyonal na ahente sa paglalakbay. Kilalanin at Pagbati : Inorganisa ng Kagawaran ng Turismo ng Pilipinas para sa regional networking.

: Inorganisa ng para sa regional networking. MoU Signing Ceremony: Sa pagitan AsiaEvents Exsic (MIDE organizer) at RHB Ocean Harmoni, pagpapatibay ng napapanatiling pakikipagtulungan.

Mga Pag-endorso at Mga Madiskarteng Kasosyo

Tinatanggap ng : Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)

: Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) Inaprobahan ni : Ministri ng Turismo, Sining at Kultura (MOTAC)

: Ministri ng Turismo, Sining at Kultura (MOTAC) Mga Kasosyo sa Estratehikong Industriya : Lupon sa Pag-promote ng Turismo ng Malaysia (MTPB) Tourism Promotions Board Philippines Board ng Turismo sa Sabah Turismo Terengganu Langkawi Development Authority (LADA) Tioman Development Authority (TDA) Perbadanan Labuan University Malaysia Terengganu (UMT) Ocean Harmoni ng RHB

:

Opisyal na Mga Kasosyo sa Media

X-Ray magazine - Denmark

DiveLog Australasia – Australia

Scuba Diver magazine - UK

Malaysia Truly Asia – Malaysia

AmLeisure Media Sdn Bhd – Malaysia

Adelston Media – Malaysia

GoTraz – Malaysia

Jom Gawin Ngayon – Malaysia

Gabay sa Paglalakbay – Malaysia

Manatiling Konektado

Sundan kami para sa mga pinakabagong update, anunsyo ng tagapagsalita, at mga sneak peeks sa likod ng mga eksena:

📱 Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn: @mideexpo

📺 YouTube: aeeexpo

🌐 Website: www.asiaevents.com.my

Tungkol sa OrganizerAsiaEvents Exsic (AEE) ay ang puwersa sa likod ng MIDE, na may higit 28 taon ng karanasan sa mga eksibisyon, media, paglilibang, at mabuting pakikitungo. Ang AEE ay may napatunayang track record sa pag-curate ng matagumpay na lokal at internasyonal na mga palabas sa kalakalan at kinilala na may maraming mga parangal para sa mga kontribusyon nito sa mga kaganapan sa negosyo at turismo sa Malaysia.