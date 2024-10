Ang mga petsa ng Malaysia International Dive Expo 2025 ay Inanunsyo

Isang Premier Gateway sa Underwater World!

Ang Ika-19 na Malaysia International Dive Expo (MIDE) 2025 ay nakatakdang gumawa ng mga alon mula sa 13 hanggang 15 Hunyo 2025 sa Malaysia International Trade & Exhibition Center (MITEC) sa Kuala Lumpur. Isang nangungunang kaganapan sa kalendaryo ng pagsisid, ay muling nakakuha ng pandaigdigang atensyon sa pag-usbong ng sektor ng turismo sa ilalim ng dagat sa buong mundo.

Mahahalagang Platform

Sa labing walong taon nitong pag-iral, ang MIDE ay nakakuha ng mahigit 250,000 na dumalo sa expo, na nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang mahalagang plataporma para sa diving community at mga mahilig sa watersports. Ang expo, sa taong ito ay inaasahang magiging isang magandang selebrasyon ng diving community, upang makaakit ng magkakaibang madla ng mga diver, watersports at mahilig sa boating, at mga propesyonal sa industriya mula sa buong mundo.

Isang Hub para sa mga Mahilig sa Diving

Ipagpapatuloy ng MIDE 2025 ang tradisyon nito sa pagsasama-sama ng mga propesyonal sa industriya, diving operator, manufacturer, at masugid na diver, watersports at boating fan sa iisang bubong. Mula sa mga batikang diver na naghahanap ng pinakabagong gear at destinasyon hanggang sa mga baguhan na gustong matuto pa tungkol sa sport, mag-aalok ang expo ng napakaraming opsyon para sa lahat.

Ang expo ay nagsisilbing one-stop hub para sa lahat ng bagay na nauugnay sa mundo sa ilalim ng dagat, kabilang ang mga kagamitan, kurso, paglalakbay, konserbasyon, at iba't ibang water sports. Ang mga bisita ay magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga lokal at internasyonal na tatak, habang ang mga exhibitor ay maaaring gamitin ang kaganapan para sa mas mataas na visibility ng brand at mahalagang mga lead sa pagbebenta.

Ang MIDE 2025 ay patuloy na magiging isang beacon ng inobasyon, edukasyon, at konserbasyon, na tinitiyak na ang mga kahanga-hangang nasa itaas at ilalim ng mundo sa ilalim ng dagat ay mananatiling naa-access, kahanga-hanga, at protektado sa pamamagitan ng dialogue/forum sa expo.

Binuksan ang Exhibitors Registration

Ang mga exhibitor sa buong mundo ay iniimbitahan na magparehistro upang ipakita ang top-tier diving equipment, cutting-edge dive technology, at kakaibang kakaibang dive site, upang lumikha ng nakaka-engganyong karanasan para sa mga dadalo.

Ang maagang pagpaparehistro ay pinapayuhan na makakuha ng isang lugar upang maiwasan ang pagkabigo. Para sa higit pang mga detalye, maaaring makipag-ugnayan ang mga interesadong partido sa organizing team sa info@mide.com.my.

Ang mga regular na update ay matatagpuan sa opisyal na website sa www.mide.com.my at sa pamamagitan ng mga social media channel. Sundan kami sa Facebook at Instagram @MIDEEXPO.

Tungkol sa Organizer:

Ang AsiaEvents Exsic (AEE) ay ang karanasang organizer sa likod ng MIDE, na may maraming background sa pamamahala ng kaganapan, mga eksibisyon, serbisyo ng media, at pamamahala ng proyekto. Itinatag sa Malaysia, ang AEE ay may 28 taong kadalubhasaan sa mga proyekto sa paglilibang at mabuting pakikitungo, pati na rin ang mga internasyonal at lokal na eksibisyon, seminar, at kumperensya. Kinilala sa kanilang kahusayan, nanalo ang AEE ng ilang mga parangal para sa kanilang mga natitirang pagsisikap sa pag-aayos ng MIDE at Mga Kaganapang Pangnegosyo.