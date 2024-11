Huling pagkakataong manalo ng malaki sa Bite-Back

Bukas ay ang huling pagkakataon para sa iyo na makasama na may pagkakataong makakuha ng isang balsa ng mga premyo, kabilang ang isang Red Sea liveaboard, isang dive watch, isang London hotel stay, o kahit na ang pagkakataong makipag-hang out kasama ang GO Diving Show Main Stage speaker na si Steve Backshall, sa ika-20 anibersaryo ng Bite-Back's fundraising prize draw.

Ang kahanga-hangang line-up ng mga kasosyo sa premyo ay kinabibilangan ng Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving at Blue Shark Snorkel, kasama ang kilalang photographer na si Alex Mustard at mga artist na sina Scott Gleed at Olivier Leger. Bilang karagdagan, pinapanood ng Fourth Element at Nodus ang bawat gifted na produkto, at ang Bankside Hotel at Longleat Safari Park ay nagdagdag ng mga land-based na karanasan sa prize pot.

Si Graham Buckingham, direktor ng kampanya para sa Bite-Back, ay nagsabi: "Nagtipon kami ng napakahusay na line-up ng mga premyo upang ipagdiwang at makalikom ng pondo para sa aming 20th anibersaryo at umaasa kaming makikilala ito ng mga divers bilang isang napakagandang pagkakataon na suportahan ang aming mga kampanya sa 2025. Hinihikayat namin ang bawat maninisid na nakatagpo ng pating at bawat maninisid na gustong makatagpo ng pating, na bumili ng £5 na tiket at mamuhunan sa aming mga hakbangin sa pangangalaga ng pating."

Available ang mga tiket dito hanggang hatinggabi bukas (Biyernes 28 Nobyembre). Ang mananalo sa bawat kategorya ay aabisuhan sa 1 Disyembre 2024.