Inilabas ang pinakamalaking seagrass nursery sa mundo

Ang pinakamalaking seagrass nursery sa daigdig ay inihayag sa supercharge na pagpapanumbalik ng Great Barrier Reef ecosystem

Ang pagpapanumbalik ng seagrass sa Great Barrier Reef ay lubos na mapapalakas dahil sa pinakamalaking ginawang layunin ng seagrass restoration nursery sa mundo na inihayag sa Gladstone ngayon.

Ang SeaGrow nursery ng CQUniversity ay pinondohan ng partnership sa pagitan ng Great Barrier Reef Foundation at Coles Group at ito ang kauna-unahang malakihang seagrass nursery sa mundo na binuo kasama ang mga nangungunang mananaliksik ng seagrass at Reef Traditional Owners.

Sinabi ni Great Barrier Reef Foundation Coastal Habitat Restoration Director Will Hamill: "Ang papel ng seagrass sa pagpapanatili ng Great Barrier Reef at pagsuporta sa kalusugan ng mga tirahan sa baybayin ay talagang kritikal.

“Bilang tahanan ng pinakamalaking seagrass ecosystem sa mundo, ang Reef's meadows ay nagbibigay ng mga nursery at pinagmumulan ng pagkain para sa mga endangered species tulad ng pagong at dugong habang kumikilos bilang natural na mga filter sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga pollutant tulad ng pinong sediment at labis na nutrients mula sa tubig.

"Ngunit mayroon din silang isa pang kritikal na trabaho - pagpapagaan ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pag-iimbak ng 400 milyong tonelada ng carbon na katumbas ng bigat ng walong tulay ng Sydney Harbour.

"Gayunpaman, ang ecosystem na ito ay nasa ilalim ng banta mula sa mga epekto ng pagbabago ng klima, at may mga lugar na nagpupumilit na makabangon mula sa lalong malala at madalas na mga bagyo, baha at bagyo tulad ng Cyclone Jasper at Kirrily na nakaapekto sa Reef noong nakaraang tag-init.

"Ang pagkasira ng ekosistema na ito ay isang tabak na may dalawang talim. Hindi lamang tayo nawawalan ng kapasidad na mag-imbak ng carbon sa hinaharap, ang pagkawala ng mga ecosystem na ito ay nagti-trigger din ng pagpapalabas ng mga makasaysayang deposito ng carbon, na lalong nagpapataas ng mga emisyon.

“Habang ang mundo ay nakikipagbuno sa kung paano matugunan ang mga kagyat na target na pagbabawas ng emisyon, lalo naming tinitingnan ang karagatan at ang mga coastal ecosystem nito - na kumukuha ng carbon nang 30-50 beses na mas mahusay kaysa sa mga rainforest - para sa mga bridging solution.

“Makikita ng bagong pinalawak na seagrass nursery na ito ang pagpapanumbalik na pinalaki nang malaki gamit ang isang makabagong pamamaraang nakabatay sa binhi na pinasimunuan sa pasilidad, upang makatulong sa pagkumpuni ng mga kritikal na ecosystem habang ina-unlock ang potensyal ng Great Barrier Reef na pagaanin ang mga epekto ng pagbabago ng klima."

Sinabi ng Direktor ng CMERC na si Propesor Emma Jackson na ang nursery ay tatlong taon nang ginagawa at magiging transformative sa pagpapahusay ng mga nasirang seagrass meadows at pagtulong na patatagin ang kanilang katatagan laban sa dumaraming epekto ng pagbabago ng klima.

"Ang mga buto na nakolekta mula sa mga nursery ay ginagamit upang muling itanim ang mga nasirang o pira-pirasong parang, na tumutulong upang mapabuti ang kanilang pangkalahatang kondisyon at katatagan.

"Ang aming bagong nursery - na pinakamalaki sa uri nito sa mundo - ay magpapahusay sa aming kapasidad para sa pagpapanumbalik ng seagrass habang nagbibigay din ng higit na accessibility para sa lokal na komunidad at mga paaralan upang bisitahin at malaman ang tungkol sa mahalagang tirahan na ito."

Oktubre 2023, lumahok ang GBRF, CQU, Coles at Gladstone Port Corporation sa isang seagrass flower picking event sa Curtis Island kasama sina Emma Jackson at Will Hamill.

Ang SeaGrow nursery ay pinondohan ng pakikipagtulungan ng Coles Group sa Great Barrier Reef Foundation at nakatanggap din ng suporta sa pamamagitan ng Reef Coastal Restoration Program na pinondohan ng Reef Trust ng Pamahalaang Australia.

Sinabi ni Coles Head of Sustainability Governance and Engagement Anna Stewart: “Ngayon ay minarkahan ang isang malaking milestone sa pakikipagtulungan ni Coles sa Mahusay na Barrier Reef Foundation at lubos kaming nalulugod na gumanap ng papel sa paglulunsad ng pinakamalaking seagrass nursery sa mundo. Alam namin na ang mga seagrass meadow ay mahalaga para sa katatagan ng Reef – ang mga ito ay lugar ng pagpapakain para sa mga hayop sa dagat, at nakakatulong din ang mga ito upang mapataas ang biodiversity, mapabuti ang kalidad ng tubig at protektahan ang mga baybayin.

"Inaasahan namin ang mga pag-aaral na gagawin sa makabagong site na ito, na inaasahan naming makakatulong na matiyak na ang Reef ay tatangkilikin para sa mga susunod na henerasyon."

Sinabi ni Propesor Jackson na ang pagtaas ng epekto ng pagbabago ng klima at kalidad ng tubig ay naramdaman ng mga seagrass meadow sa buong mundo.

"Ang mga hakbangin tulad nito ay may mahalagang papel sa pagbuo ng kalusugan at katatagan ng mahahalagang kapaligirang dagat na ito sa buong mundo at ang nursery ay bahagi ng isang Global Seagrass Nursery Network."