Si Margo Peyton ng Kids Sea Camp na pinangalanang Pioneer of the Year ng Beneath the Sea

Margo Peyton, ang powerhouse force sa likod Kids Sea Camp, ay hindi nakikilala sa mga parangal, at ngayon ay magkakaroon siya ng isa pang 'gong' na idadagdag sa kanyang lumalaking koleksyon kasama ang anunsyo na siya ay pinangalanang Pioneer of the Year 2025 ng Beneath the Sea.

Kasunod ng pagiging inducted sa International Scuba Diving Hall of Fame noong 2024, ang pinakabagong award na ito ay nanggagaling sa likod ng marami pang iba pang mga parangal, lalo na ang PADI Lifetime Achievement Award noong 2020, ang Reaching Out Award mula sa DEMA at Diver of the Year mula sa Beneath the Sea noong 2018, at pagiging Hall of Fame2009 Women Divers.

Si Margo ang nangunguna sa pagsusulong ng diving sa susunod na henerasyon sa nakalipas na 25 taon, na nagbibigay-inspirasyon sa mahigit 8,000 batang maninisid at kanilang mga pamilya, at gumawa ng mga kahanga-hangang kontribusyon sa underwater exploration at edukasyon.