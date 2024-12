Sumali sa Monty Halls sa Maldives

TV presenter, may-akda at GO Diving Show ang matatag na Monty Halls ay sasali sa Scuba Dive Adventures para sa isang 'Pinakamahusay sa Maldives' paglalakbay sakay ng Emperor Serenity liveaboard noong Marso 2025 – at makakasama mo siya sa paglalayag.

Ang 'Best of the Maldives' liveaboard diving trip ay ang pinakahuling karanasan para sa mga diver na gustong tuklasin ang pinakasikat at nakamamanghang dive site sa Male at Ari Atolls. Matutuklasan mo ang pinakamahusay na mga site para sa channel, drift, at pinnacle diving kung saan magkakaroon ka ng pagkakataong makatagpo ng isang hanay ng nakakabighaning marine life, kabilang ang mga mantas, whale shark, at marami pang ibang species.

Ang Emperor Serenity ay kumportableng tumanggap ng hanggang 26 na bisita sa 13 cabin. Nagtatampok ang lower deck ng walong double-bed cabin, habang ang main at upper deck ay bawat isa ay ipinagmamalaki ang dalawang suite na may king-size bed, isang single bed, at nakamamanghang tanawin ng karagatan. Nag-aalok ang bawat stateroom ng indibidwal na kinokontrol na AC, pribadong en-suite na banyo, sapat na espasyo sa imbakan, at maginhawang charging port.

Idyllic Maldivian beach

Mga Monty Hall

Si Monty Halls ay isang broadcaster, speaker, naturalist, dating Royal Marine, marine biologist, travel writer at leadership specialist. Ang kanyang karanasan ay sumasaklaw sa mahigit dalawang dekada ng mga nangungunang team sa ilan sa mga pinakamalayong kapaligiran sa Earth, na nagpapakita ng wildlife at adventure documentaries, at nagtatrabaho sa mga kumpanya ng blue chip sa UK at sa ibang bansa.

Sa paglalakbay sa Maldives, magbibigay si Monty ng mga pagtatanghal sa gabi onboard, at magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-chat sa isang personal na antas at makinig mismo sa mga kuwento ng pagsisid ni Monty mula sa buong mundo.

Ang biyahe, na tumatakbo mula Marso 16-23, ay nagkakahalaga ng £2,699 bawat tao, batay sa double occupancy na may karaniwang cabin. Available ang mga upgrade. Kasama sa package ang pitong gabing full board na akomodasyon sa sasakyang-dagat, panloob na paglilipat, lahat ng diving, solong 12-litro na silindro, lead weight, tsaa, kape, at ater. Kasama rin ang Nitrox.

NB: Hindi kasama ang mga international flight, hindi tinukoy na aktibidad, at mga tip/pabuya. Maaaring mag-apply ang mga solong suplemento. Mangyaring maabisuhan na ang lahat ng aktibidad, oras ng paglulunsad at mga guest speaker ay maaaring magbago dahil sa mga lokal na kondisyon sa kapaligiran, at ang pagkakasunud-sunod kung saan isinasagawa ang mga ito ay maaari ding magbago.