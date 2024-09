Nakuha ng Ireland ang una nitong artificial reef

Isang kinakalawang na barko na may malinaw na malilim na nakaraan ang nilubog sa ilalim ng Killala Bay bilang unang artificial reef ng Ireland.

Ang MV Shingle ay nasamsam ng Revenue Commissioners sa isang €14 million cigarette/tobacco trafficking bust sampung taon na ang nakararaan, noong ito ay nasa ruta mula Slovenia patungo sa Drogheda na may dalang 32 milyong sigarilyo at isang dami ng tabako na nakasakay, at ito ay nanghihina sa unang Dublin, at pagkatapos ay ang New Ross sa County Wexford, na kumukuha ng mga bayad sa berthing, mga remedial na gawa at pagpapanatili.

Si Michael Loftus, ng lokal na Grainne Uaile Sub Aqua Club, ang unang nagtaas ng ideya ng paglikha ng isang artipisyal na bahura upang palakasin ang turismo at suportahan ang lokal na buhay-dagat maraming taon na ang nakararaan, at ngayon, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanyang komite (Killala Bay Ships 2 Reef ), ang Revenue Commissioners, Mayo County Council at Sligo County Council, nangyari na ito sa wakas.

Ang MV Shingle ay patungo sa ilalim ng ibabaw

Ang MV Shingle ay ipinadala sa huling paglalakbay nito kahapon ng hapon (Miyerkules 18 Setyembre), at tumira sa 29m pagkatapos ng halos isang oras at kalahati sa harap ng isang tunay na fleet ng mga bangka na nagdadala ng mga sightseers, na nagbigay ng matinding saya nang tuluyan itong mawala sa ilalim ng ibabaw.

Ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang €2 milyon, ngunit inaasahan na ang bagong pagdating ay magbibigay ng tulong sa bilang ng mga bisita sa lugar, gayundin ang pagiging kapaki-pakinabang sa marine flora at fauna sa paligid.

Nagkomento si Michael Loftus: “Maraming iba pang mga lugar sa buong mundo ang may mga artipisyal na bahura, ngunit wala sa Ireland. Mayroon kaming mga wrecks sa Northern Ireland, ngunit masyadong malalim ang mga ito at para lamang sa mga may karanasang teknikal na diver. Ang aming reef ay 30m lamang pababa, na nasa saklaw ng mga hindi gaanong karanasan pati na rin ang mga mahusay na maninisid."