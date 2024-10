Namatay ang maimpluwensyang cave-diver na si Bill Gavin

Naiulat ang pagkamatay ng US cave-diver na si Bill Gavin, co-founder ng kilalang Woodville Karst Plain Project (WKKP) na itinakda noong kalagitnaan ng 1980s upang tuklasin sa ilalim ng north Florida karst area sa pagitan ng Tallahassee at ng Gulpo ng Mexico.

“Si Bill ay isang world-class na innovator na masikap na tulungan si Bill Main na maperpekto ang Hogarthian gear configuration, gamitin ang Tekna scooter na may tow-leash para sa paggalugad, ipatupad ang gas-blending standards para sa paggamit ng WKPP ng trimix, at gumawa ng maagang decompression table ng team gagamitin sa buong huling bahagi ng 1980s,” sabi ng WKPP sa isang pahayag.

Si Gavin, isang inhinyero ng US Navy, ay na-certify sa kuweba noong 1979 at, kasama ng kanyang kaibigang si Main, natuklasan ang tampok na Big Room sa Woodville Karst Plain area noong unang bahagi ng 1980s.

Ang dalawang diver, sa lalong madaling panahon ay sinamahan ng iba tulad nina Parker Turner, Lamar English at Bill McFaden, na ang kanilang pangkat sa pagsasaliksik at pagsaliksik ay tumutok sa pag-uugnay ng mga sistema ng mga kweba sa baha sa rehiyon, at si Gavin ay sumangguni sa eksperto sa gas na si Dr Bill Hamilton tungkol sa paggamit ng helium upang mas mapadali. ambisyosong pagsisid.

Ang mga diver ay kumikilos na patungo sa pag-standardize ng kanilang configuration at mga diskarte sa kagamitan, at sina Gavin at Main ang nagbuo ng terminong 'Hogarthian' para sa system (batay sa gitnang pangalan ng Main). Ang diskarte ay bubuo sa DIR ('Doing It Right') na pilosopiya.

Gavin Scooter

Ang dalawang lalaki ay nagtatag ng koneksyon sa pagitan ng Sullivan at Cheryl sink noong Enero 1988 at, kasama ni Turner at English, ay nagsagawa ng traverse dive sa pagitan ng dalawang lababo noong Hunyo, na nagtatakda ng world record noong panahong iyon.

Si Gavin ay "nagpatuloy upang galugarin ang downstream Innisfree sink at tumulak patungo sa Turner sink noong unang bahagi ng 1990s," sabi ng WKPP. Napasok din niya ang mga 1.8km sa A-tunnel ng Wakulla Spring.

Noong 1991, gumawa si Gavin ng isang prototype para sa "Gavin Scooter", isang DPV na idinisenyo para sa pakikipag-ayos sa mga daanan ng kuweba. Ang mahabang panahon na ito ay patuloy na ginamit, na may iba't ibang mga pagbabago, ng mga WKPP divers.

Noong taon ding iyon, nagmamapa si Gavin ng mga kuweba sa isang makitid na daanan sa Indian Springs kasama si Turner nang biglang bumagsak ang antas ng tubig at visibility at nakita nilang nakaharang ang kanilang labasan. Nagawa ni Gavin na makalabas, na may kaunting gas na natitira, ngunit nalunod si Turner sa insidente.

Ang karanasan ay nagbigay inspirasyon sa siyentipikong pananaliksik na nagtapos na ang mga diver na pinatalsik na mga bula ng gas ay may kakayahang ibagsak ang maluwag na limestone na humarang sa kanilang ruta sa paglabas.

Tedium ng pulitika

Noong 1995, pinangasiwaan ng kontrobersyal na maninisid na si George Irvine ang WKKP, at sa pagtatapos ng taong iyon ay tumigil na si Gavin sa pag-cave-diving.

Makalipas ang ilang taon, ipinaliwanag niya na huminto na siya sa paglilibang dahil sa “kapagod ng pulitika, mga isyu sa pag-access sa site, pagkairita ng pagtawag sa pangalan ng email at pamumuna atbp. Hindi na ito nagkakahalaga ng malaking oras, pagsisikap at panganib. ”

“Si Bill ay isang pioneer sa deep underwater kweba exploration. Siya ay iginagalang sa komunidad ng diving at ipinatupad niya ang marami sa mga naunang pamantayan na ginagamit pa rin ng WKPP hanggang ngayon, "sabi ng WKPP. "Salamat sa iyong mga kontribusyon sa aming diving longevity. Ang aming mga puso ay lumalapit sa kanyang pamilya at mga kaibigan.”

