Ang IANTD at SEI ay nagpatibay ng mga programang 'Powered By DAN' First Aid

at 11: 44 am

Dalawang karagdagang ahensya sa pagsasanay sa pagsisid ang nagpatibay ng kurikulum ng DAN para sa kanilang mga kurso sa first aid, kasama ang International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) at Scuba Educators International (SEI) sa pagsali sa NAUI sa pagtanggap sa programang Powered By DAN.

Sa pamamagitan ng Powered By DAN, isinasama ng mga dive training agencies ang mga kasanayan at pamantayan ng basic life support ng DAN, CPR, oxygen administration, at iba pang mga kurso sa kanilang first aid training.

“Ang layunin ng DAN ay magkaroon ng mga may kakayahang first aid provider sa bawat dive site, at ang aming curriculum ay ang pinakakomprehensibo sa industriya ng dive, na sumasaklaw sa higit pang mga kasanayan kaysa sa anumang iba pang mga kurso para sa lay providers,” sabi ni JoAnn Perry, direktor ng pagsasanay sa DAN.

"Sa mga tuntunin ng diving at in-water education, ang mga scuba training agencies ay ang mga eksperto. Sa mga tuntunin ng first aid para sa dive injuries, marami sa aming industriya ang umaasa sa DAN bilang mga eksperto sa paksa."

Ang DAN ay nagbibigay ng e-learning at mga slate, habang ang mga scuba training agencies ay nagho-host ng content sa kanilang mga platform at nagpapatunay sa mga instructor at instructor trainer sa pamamagitan ng kanilang mga system.

"Sure, SEI could have made our own first aid programme," sabi ni Jim Gunderson, president at CEO ng SEI, "pero bakit muling inaayos ang gulong kung ang DAN ay nag-aalok na ng pinaka-komprehensibong programa sa industriya? Ipinagmamalaki ng SEl na makipagsosyo sa DAN para sa aming SEI First Aid – Powered By DAN Programme. Ang partnership na ito ay magbibigay-daan sa aming mga instructor at dive shops na mag-alok sa kanilang mga mag-aaral at komunidad ng isang mahusay na paraan ng pag-aalaga sa kanilang mga estudyante at komunidad."-

“Kami ay tiwala na ang aming mga propesyonal at diver ay makikinabang sa pakikipagtulungang ito sa DAN,” sabi ng IANTD CEO Luis Augusto Pedro. “Ang mga programa ng IANTD, mula sa entry-level pataas, ay idinisenyo upang bigyan ang mga divers ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila upang maging ligtas, responsable, at makasarili, at ang pakikipagsosyo sa DAN sa first aid education ay walang alinlangan na isulong ang layuning ito."

"Ang data ng pananaliksik, mga serbisyong medikal, at mga claim ng DAN ay nagbibigay sa amin ng mahahalagang insight sa dalas at kalubhaan ng iba't ibang insidente na nangyayari sa diving," sabi ng presidente at CEO ng DAN na si Bill Ziefle, "at mayroon kaming dedikadong team para subaybayan ang mga internasyonal na pamantayan sa first aid at panatilihing napapanahon ang aming kurikulum sa pinakabagong pananaliksik. Ikinalulugod naming gamitin ang buong kadalubhasaan na ito sa pamamagitan ng programa ng DAN para sa benepisyo ng aming Power diving."