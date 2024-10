Ho, ho ho! Nagbabalik ang Vobster Santas sa Disyembre

Hatiin ang damit ng iyong Ama sa Pasko, o i-deck ang iyong sarili bilang isang Duwende, isa sa Reindeer, o kahit isang masayang Snowman – ang Vobster Santas ang kaganapan ay bumalik, at nangangako na mas malaki kaysa dati!

Sumali sa Vobster Quay team sa Disyembre 15 at dose-dosenang iba pang magarbong damit na maninisid - ang rekord ay 185 Santa diver na sumabak sa tubig sa isang pagkakataon - upang makalikom ng pera para sa dalawang karapat-dapat na layunin, ang Royal National Lifeboat Institution at Help for Heroes. Mula nang magsimula ito noong 2007, ang mga Santa diver sa Vobster ay nakalikom ng higit sa £52,000.

“Higit sa 17 taon na ang nakalipas mula nang maganap ang pinakaunang charity Santa dive sa Vobster Quay at bawat taon ay patuloy na palaki nang palaki ang kaganapan” ang masigasig na may-ari ng Vobster Quay na si Amy Stanton. “Ang Vobster Santas ay isang mahusay na paraan para sa mga diver na magpasalamat sa parehong RNLI at Help For Heroes – dalawang karapat-dapat na kawanggawa na malapit sa aming mga puso.

“Lubos kaming ipinagmamalaki ang lahat ng naabot ng Vobster Santas at umaasa na mas marami pang diver ang sasali sa kaganapan ngayong taon sa Linggo 15 ng Disyembre. Kumpiyansa ako na magagawa natin ang Vobster Santas 2024 na pinakamalaki pa!”.

Ang mga gate ay magbubukas sa 7.30:9.30 ng umaga, magkakaroon ng dive brief sa 10:XNUMX ng umaga, at pagkatapos ay ang mga diver ay sasabog lahat sa tubig sa XNUMX ng umaga.