Tulungan ang Fathoms Free na buhayin ang Stingray

Ang Fathoms Free ay isang grupo ng mga boluntaryong maninisid na nagpoprotekta sa marine wildlife at sa kapaligiran para sa kapakanan ng lahat sa pamamagitan ng pag-alis ng 'ALDFG' (inabandona, nawala, o kung hindi man ay itinapon ang gamit sa pangingisda) at iba pang marine debris mula sa coastal water ng Cornwall at Devon, at sila ay ngayon naghahanap ng mga donasyon upang makatulong na pondohan ang muling pagkabuhay ng maalamat na Cornish dive boat Stingray.

Ang 'ALDFG' ay kilala rin bilang 'ghost gear' o 'ghost fishing gear', dahil ito ay patuloy na 'mangisda', nakakasagabal, nagbibitag, at pumapatay ng mga wildlife nang walang pinipili. Ang mga nakulong na hayop na ito ay mamamatay at magsisilbing pain, na umaakit sa mas maraming wildlife sa isang mabisyo na ikot ng kamatayan hanggang sa maalis ang ghost gear sa kapaligiran.

Nais ng Fathoms Free na buhayin at ibalik ang Stingray sa dati nitong kaluwalhatian upang madagdagan ang kapasidad ng lugar para sa marine conservation, at ipagpatuloy ang legacy ng pinakamamahal na Cornish skipper na si Mark Milburn. Gusto nila ng bangka na nagbibigay-daan sa kanila na mag-alis ng mas maraming ghost gear at marine debris kaysa dati.

Ang pagpapanumbalik ng Stingray ay magbibigay-daan din sa kanila na magbigay sa iba pang mga lokal na organisasyon ng dagat ng mas malaki, mas mabilis na bangka, na, kasama ang kanilang mga boluntaryong skippers, ay magpapalaki sa kanilang mga aktibidad sa konserbasyon sa dagat at mapadali ang higit na pakikilahok sa komunidad.

Dahil sa kasalukuyang kondisyon ng bangka at trailer, tinantya ng Fathoms Free na aabutin ito ng mahigit £10,000 para maibalik ito sa tubig at hanggang sa kinakailangang pamantayan. Ang pagtatantya na ito ay maaaring mabilis na tumaas sa £15,000 o kahit na £20,000 kung hindi nila mapagkakatiwalaan ang paggana ng makina at kailangang kumuha ng kapalit o bumili ng bagong trailer.

Ang Stingray ay kasalukuyang nasa isang malungkot na estado

Ang katawan ng barko ay kailangang ayusin, ang trailer ay perpektong kailangang palitan, at ang 200HP Mercury Optimax engine ay hindi nagsisimula. Ang bangka ay walang electronics, navigation equipment, o safety equipment. Ito ay isang hubad na katawan ng barko na may mga tubo. Ang koponan ng Fathoms Free ay nagpaplano na gawin ang lahat ng gawain sa kanilang sarili upang mapanatili ang mga gastos sa proyekto sa pinakamababa. Sa kabila ng mga gastos na ito at sa gawaing kasangkot, walang mas mahusay kaysa sa Stingray para sa iba't ibang dahilan (tingnan ang Stingray's Story sa ibaba).

Upang matulungan ang Fathoms Free na makamit ang potensyal na pagpopondo sa pagtutugma, itinakda nila ang kanilang target sa £5,000, umaasa na makakakuha sila ng tugmang pondo upang dalhin sila sa kanilang tinantyang minimum na kinakailangan na £10,000.

Kwento ni Stingray

Ang Stingray ay idinisenyo sa simula pa lamang bilang isang fast dive boat at binili mula sa Barnet Marine ilang taon bago ang pagliko ng siglo ng Looe Divers, na angkop na pinangalanang Looe Diver 1. Fathoms Free trustee, treasurer, at pinakamataas na kwalipikadong skipper, Julian, ay isang regular na kapitan dito sa pagitan ng 2000 at 2005, kabilang ang para sa paglubog ng Scylla noong 2004. Noong panahong iyon, si Julian isulong ang kanyang skippering development sa bangka, nakumpleto ang Advanced Powerboat at Tagapagturo kurso.

Nagsimula si Stingray bilang Looe Divers 1

Humigit-kumulang isang dekada pagkatapos mabili ng Looe Divers ang bangka, ibinenta nila ito sa Starfish Divers, at pinalitan ito ng pangalan na Starfish. Sa kasamaang palad, ang Starfish Divers ay tumigil sa pangangalakal pagkalipas ng ilang taon. Ang bangka ay napabayaan, at ang kondisyon nito ay bumaba. Hindi kami sigurado kung ano ang nangyari dito sa mga sumunod na taon bago ito matagpuan at binili ni Mark Milburn noong 2015 bilang isang proyektong ire-restore.

Dahil sa iba't ibang proyekto ni Mark at kawalan ng bakanteng oras para tapusin ang trabahong kailangan, nanatiling napabayaan ang Starfish hanggang sa binigyan ng COVID-19 si Mark ng libreng oras para simulan ang pagtingin sa kanya. Hanggang sa oras na ito, maliban sa isang hindi angkop na kapalit na aluminum-framed na trailer na nangangailangan ng pagsasaayos at isang kapalit na segunda-manong makina na walang nakitang tumatakbo, walang ibang pag-unlad patungo sa pagkuha ng bangka sa dagat.

Stingray sa kanyang maikling ilang taon sa Starfish Divers

Kasunod ng jet wash, pag-alis at pagbebenta ng sira na makina, at paghuhubad ng bangka pabalik sa hubad na katawan nito, ang unang hakbang ay ang muling pag-tub, na naganap noong Hulyo 2022. Sa oras na ito, ang Starfish ay humarap sa bagong pangalan na Stingray, na ipinangalan sa unang charter boat ni Mark, na naging pundasyon ng kanyang dive charter business, Stingray Charters. Nakalulungkot, namatay si Mark noong sumunod na taon, at ang hindi kumpletong bangka, Stingray, ay napabayaan muli.

Si Mark Milburn ay nagbibigay kay Stingray ng magandang jet wash

Si Mark ay hindi lamang isang scuba diving school, dive shop, at dive charter operator; siya ay isang matatag sa marine conservation efforts ng Cornwall sa loob ng mga dekada hanggang sa kanyang pagpanaw. Sinuportahan ni Mark ang lahat ng marine conservation group sa loob at paligid ng Cornwall kasama ang kanyang negosyo at pinamunuan niya ang sarili niyang mga ghost gear recoveries at underwater cleans-up sa Cornwall ilang dekada bago pa umiral ang ilang grupo. Madalas mong marinig ang Mark na nagbibigay ng mga preperensyal na rate sa marine conservation group upang matiyak na makakaapekto sila hangga't maaari sa limitadong mga badyet na lahat sila ay nagpapatakbo.

Ang Fathoms Free ay, sa katunayan, ang huling dive charter na customer ni Mark bago siya pumanaw. Ang mga miyembro ng koponan ay gumugol ng isang buong Linggo kasama si Mark na nililinis ang isang wreck ng ghost gear at marine debris sa Falmouth estuary, isang alaala na kanilang pahahalagahan magpakailanman.

Nang marinig ng Fathoms Free na si Stingray ay nakaupo sa isang hedge isang milya mula sa lumang dive center ni Mark, alam nilang isa lang ang opsyon para pataasin ang kapasidad ng Cornwall para sa marine conservation at ipagpatuloy ang legacy ni Mark. Nakipag-usap ang team sa kanyang pamilya at piniling ipagpatuloy ang kanyang nasimulan.

Sinabi ng isang tagapagsalita: "Sa tulong mo, maaaring parangalan ng Fathoms Free ang pamana ni Mark Milburn at matiyak na ang pangalan ng Stingray ay patuloy na makakaapekto sa konserbasyon ng dagat sa loob ng maraming taon. Gaano man kaliit, ang bawat donasyon ay naglalapit sa amin sa aming layunin."