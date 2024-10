Mapapalakas ba ng 25% na mas kaunting English pot ang serbisyo para sa mga diver?

Isang kamakailang insidente na kinasasangkutan paggamot para sa sakit na decompression sa Malta at iniulat sa Divernet ay nakakuha ng atensyon ng mga scuba divers sa posibilidad na kahit na ang pag-abot sa isang hyperbaric chamber ay maaaring hindi nangangahulugang gumuhit ng linya sa ilalim ng isang emergency.

Sa England, ang National Health Service ay kasalukuyang naghahanap upang palakasin ang hyperbaric na mga serbisyo nito, kontra-intuitively sa pamamagitan ng pagbawas sa bilang ng mga sentro na kinomisyon upang mag-alok ng paggamot sa mga baluktot na maninisid.

Iminumungkahi nitong bawasan ang kabuuan mula walo hanggang anim, bilang bahagi ng mga pagbabago sa detalye ng mga serbisyo ng Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) nito at mga kaayusan sa pagkomisyon ng provider. Ang network nito ay kasalukuyang nagkakahalaga ng £8.2 milyon bawat taon upang mapanatili.

Sinabi ng NHS England na maliban sa mga silid sa London at Midlands, ang mga umiiral na hyperbaric center ay lahat ay matatagpuan malapit sa baybayin, at ang mga alituntunin sa mahusay na kasanayan ay nagtatakda ng pinakamainam na oras sa paggamot mula sa simula ng mga sintomas bilang sa loob ng anim na oras, na ay partikular na mahalaga para sa mga pasyente na may gas embolism.

Ang panukala ay sinasabing magbibigay-daan pa rin sa mga pasyente na makarating sa pinakamalapit na sentro nang hindi hihigit sa apat na oras sa pamamagitan ng kalsada.

Pagpapanatiling sa pagsasanay

Ang ilang mga provider ay kasalukuyang gumagamot sa medyo mababang bilang ng mga pasyente, sabi ng NHS, ibig sabihin ay maaaring maging mahirap para sa bawat miyembro ng kawani na kumpletuhin ang pinakamababang bilang ng mga tunay (kumpara sa kunwa) na mga paggamot na kailangan upang mapanatili ang kanilang klinikal na kakayahan. Hindi rin lahat ng kasalukuyang provider ay nasangkapan upang gamutin ang mga pasyenteng may kritikal na sakit, sabi nito.

Ang NHS England ay naglunsad ng isang konsultasyon, na naghahanap ng mga pananaw ng mga pasyente at ng mas malawak na publiko tungkol sa mga iminungkahing pagbabago, na sinasabi nito ay magkakaroon ng epekto ng pagpapabuti ng pagiging maagap ng pag-access sa paggamot para sa mga pasyente, bawasan ang pagkakaiba-iba sa pag-access sa pangangalaga sa mga pasyenteng may malubhang sakit at, sa pamamagitan ng mga bagong follow-up na pamamaraan, tiyakin na ang mga pangmatagalang resulta para sa mga pasyente ay sinusubaybayan at sinusuri.

Bilang namumunong katawan ng diving, ang British Sub-Aqua Club sinabi nito na inimbitahan itong kumatawan sa mga pananaw at interes ng mga diver at pormal na tutugon sa konsultasyon. "Nakikipag-usap kami sa iba pang mga partido na kasangkot sa konsultasyon na ito upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta na magagawa namin sa ngalan ng aming mga miyembro," sabi ni BSAC CEO Mary Tetley.

Maaaring gawin ito ng sinumang indibidwal na diver o grupo na gustong magsumite ng kanilang sariling feedback, kahit na kailangang makumpleto ang pagsusumite bago ang 13 Oktubre. Inirerekomenda ng NHS England na basahin ang publiko gabay sa konsultasyon, ang Equalities Health Impact Assessment at ang binagong detalye ng serbisyo noon pagkumpleto ng survey sa konsultasyon nito.

