Ang UK ay nagpahayag ng 'seryosong alalahanin' tungkol sa kaligtasan ng Red Sea dive-boat

Ang kamakailang sunud-sunod na mga sakuna sa dive-boat na Red Sea ay hindi nakaligtas sa atensyon ng mga imbestigador ng gobyerno ng Britanya.

Ang Sangay ng Pagsisiyasat ng Aksidente sa Dagat (MAIB) ay isinapubliko ang mga alalahanin nito, kasama ang punong inspektor ng mga aksidente sa dagat na si Captain Andrew Moll na sumulat sa Egyptian Authority para sa Maritime Safety (EAMS) upang itakda ang kanyang mga alalahanin at humiling ng buong partisipasyon sa mga pagsisiyasat nito.

“Mula sa ebidensyang nakuha ng MAIB sa ngayon ay may dahilan para sa malubhang pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng ilan sa mga Egyptian dive-boat na tumatakbo sa Dagat na Pula,” ang sabi ng sangay.

Si Moll, na sumali sa MAIB mula sa Royal Navy noong 2005 at nanguna sa yunit bilang punong inspektor mula noong 2018, ay sinisingil sa pagsisiyasat sa mga sanhi ng mga aksidente sa dagat, paglalathala ng mga ulat na may mga rekomendasyon sa kaligtasan at naglalayong dagdagan ang kamalayan kung paano nangyayari ang mga aksidente sa dagat.

Mula sa ilang kamakailang mga insidente na kinasasangkutan ng mga Egyptian dive-boat na tumatakbo sa Red Sea, ang MAIB ay nakatuon sa tatlong naganap sa nakalipas na 20 buwan at kinasasangkutan ng mga mamamayan ng UK.

Ang mga ito ay nag-aalala sa Reyna ng Carlton, na tumaob noong Abril 24, 2023, na nagresulta sa pag-abandona ng liveaboard ngunit lahat ng mga pasahero at tripulante ay nasagip; Bagyo, na nasunog noong Hunyo 11, 2023 sa pagkamatay ng tatlong mamamayan ng UK; at, pinakahuli, Kwento ng Dagat, na tumaob noong 25 Nobyembre ngayong taon.

Ang MAIB ay nagsasaad na ang huling paglubog ay nagresulta sa hanggang 18 na pagkamatay o mga taong nawawala, kabilang ang dalawang UK nationals. Divernet dati nang naunawaan na ang pinakahuling listahan ng mga nasawi ay umabot sa 11, na may apat na bangkay na natagpuan at pitong tao ang hindi nakilala, at humingi ng paglilinaw mula sa MAIB.

Kwento ng Dagat (Red Sea Governorate)

Kasunod ng mga protocol sa International Maritime Organization (IMO) Casualty Investigation Code, pormal na nirehistro ng MAIB ang UK bilang isang "sobrang interesadong estado" sa mga pagsisiyasat sa kaligtasan ng Egypt sa mga insidenteng ito.

Iba pang mga ganitong pangyayari sa Egyptian Red Sea mula sa ikalawang kalahati ng 2024 na iniulat din noong Divernet kasangkot ang Nouran, na nasunog noong 6 Nobyembre; Seaduction, na lumubog noong 24 Oktubre; at Exocet, na tumama sa isang bahura sa 25 Hunyo.

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving bakasyon in the Red Sea region should take into account before booking.

