Titan demanda: Nakita ni Rush ang kanyang sarili bilang 'maverick genius' ng malalim na pagsisid

Ang French diver na si Paul-Henri Nargeolet ay gumawa ng mas maraming pagsisid sa Gahigante kaysa sa sinumang tao, napakarami kaya nakilala siya bilang "Mr Titanic".

Kaya nang siya at ang apat na iba pang crew ay namatay sakay ng eksperimental Titan submersible noong nakaraang taon, may ilang sorpresa na sa kanyang antas ng karanasan ay ginawa niya upang kumilos bilang navigator sa paglalakbay ng turista ng OceanGate sa malalim na pagkawasak.

Ngayon, sinasabi ng pamilyang Nargeolet na sinadyang niligaw ng OceanGate at ng yumaong tagapagtatag at CEO nito na si Richard Stockton Rush, na piloto ang carbon-fibre vessel nang mawala ito noong Hunyo 18, 2023, ang dating naval commander para maniwala na Titan ay mas ligtas kaysa noon.

Sinasabi rin nila na, taliwas sa mga naunang ulat na ang mga nakatira ay walang alam kung kailan Titan sumabog, sa katunayan ay nagkaroon sila ng paunang babala tungkol sa paparating na panganib at dumanas ng "sakit sa isip" sa kanilang mga huling sandali.

Ang pamilya ay naglunsad na ngayon ng US $50 milyon na maling-kamatayang demanda laban kay Rush, OceanGate at iba pang entity na kasangkot sa pagbuo Titan, na humihiling na ang mga pangyayari ng nakamamatay na insidente ay isaalang-alang sa harap ng isang hurado.

Titan nawalan ng kontak sa support ship nito dalawang oras pagkatapos umalis sa ibabaw, at isang napaka-publicized deep-sea misyon ng paghahanap at pagsagip nagpatuloy sa loob ng apat na araw bago natagpuan ang wreckage wala pang 300m mula sa Gahigante's bow, sa lalim na 3.8km.

Sa demanda, inaangkin ng pamilya na tila ipinagmamalaki ni Rush ang pagsuway sa mga pamantayan ng industriya, aktibong nililinang ang imahe ng kanyang sarili "bilang isang 'maverick genius' ng deep-sea diving world".

Noong nakaraan, binatikos niya ang batas sa kaligtasan ng sasakyang-dagat ng pasahero ng US dahil "hindi na kailangang bigyang-priyoridad ang kaligtasan ng pasahero kaysa sa komersyal na pagbabago".

Ang Titan submersible – dome ng titanium, hull carbon fiber (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titan. Ang "hip, kontemporaryong, wireless electronics system" na ginamit, hindi katulad ng anumang naunang submersible, ay umasa sa power-source na nananatiling walang patid, sabi ng pamilya.

Ang kaso ay isinampa noong Agosto 13 sa Superior Court sa Washington para sa King County. Ang OceanGate ay nakabase sa estado bago sinuspinde ang lahat ng operasyon nito kasunod ng sakuna.

'Patuloy na kawalang-ingat'

“Ang sakuna na pagsabog na kumitil sa buhay ni Nargeolet ay dahil sa patuloy na kawalang-ingat, kawalang-ingat at kapabayaan ng OceanGate, Rush at iba pang mga nasasakdal sa kanilang disenyo, pagtatayo at pagpapatakbo ng Titan,” sabi ng mga nagsasakdal.

"Maaaring namatay si Nargeolet na ginagawa ang gusto niyang gawin ngunit ang kanyang kamatayan - at ang pagkamatay ng isa pa Titan mga crew-member - ay mali." Ang Gahigante Ang eksperto ay nakagawa ng 37 pagbaba sa Titanic mula noong 1987, karamihan ay nagtatrabaho para sa salvor RMS Titanic Inc upang kunin ang mga artifact para sa mga eksibisyon nito.

Namatay siya kasama si Rush at nagbabayad ng mga pasaherong British billionaire na si Hamish Harding, Pakistani-British businessman na si Shahzada Dawood at ang kanyang anak na si Sulaiman. Inatasan sila ng OceanGate na pumirma sa mga waiver ng pananagutan na kinikilala ang mga panganib ng ekspedisyon bago ito magsimula.

“Ipinagbintangan namin sa demanda na naging transparent si Stockton Rush tungkol sa lahat ng problemang naranasan sa Titan, pati na rin ang mga nauna, katulad na mga modelo, isang taong may karanasan at kaalaman tulad ni PH Nargeolet ay hindi sana lalahok,” sabi ni Matt Shaffer, isang abogado na kumakatawan sa pamilya.

Sinusuri ng mga marine safety engineer ng Coast Guard ang nakuhang aft titanium endcap mula sa Titan (US National Transportation Safety Board)

Ang isa pang legal na koponan, si Tony Buzbee, ay nagsabi: "Sa tingin ko ito ay nagsasabi na kahit na ang Unibersidad ng Washington at Boeing ay may mga pangunahing tungkulin sa disenyo ng mga nauna ngunit katulad na mga bersyon ng Titan, kapwa kamakailan ay itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa submersible model na sumabog."

Tala pangkaligtasan

Ang mga deep-sea submersible ay karaniwang may magandang record sa kaligtasan ngunit kadalasan ay gawa sa solid titanium kaysa sa titanium na nakakabit sa isang magaan na carbon fiber body, gaya ng ginamit para sa Titan.

May ilang eksperto at potensyal na pasahero binatikos ng publiko ang disenyo ng submersible matagal bago ang biyahe, gaya ng iniulat sa mga nakaraang kuwento sa Divernet, ngunit ang kanilang mga pagtutol ay ibinasura ni Rush habang hinahangad niyang hikayatin ang mga malalalim na turista na magbayad ng hanggang US $250,000 upang bisitahin ang Gahigante site.

Sinasabing siya ay nag-claim na nilagyan ng advanced acoustic safety system na magbibigay babala TitanAng mga naninirahan ay dapat na ang katawan ng barko ay pumuputok sa ilalim ng presyon, ngunit isang mekanismo na idinisenyo upang ihulog ang ballast at dalhin Titan nabigo daw ang back up sa emergency.

"Sa pamamagitan ng pagtutuos ng mga eksperto, sila ay patuloy na bumababa, sa buong kaalaman sa hindi maibabalik na mga pagkabigo ng barko, nakakaranas ng takot at paghihirap ng isip bago ang Titan sa huli ay sumasabog, "angkin ng demanda.

Binanggit sa tabi ng OceanGate at Rush bilang mga nasasakdal ay ang dating direktor ng engineering ng kumpanya na Tony Nissen at Hydrospace Group, Janicki Industries at Electroimpact, mga kumpanyang sinasabing kasangkot sa pagdidisenyo at pagmamanupaktura Titan.

