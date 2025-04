Inabandona ang liveaboard ng Red Sea matapos tumama sa bahura

Red Sea dive liveaboard Firebird, na pinamamahalaan ng Into The Blue na nakabase sa Hurghada, ay kinailangang lumikas pagkatapos tumama sa isang bahura sa hilaga ng Sharm el Sheikh, kahit na hindi pa ito naiisip na lumubog pa. Ang bangka ay patungo sa hilaga paakyat sa Gulpo ng Aqaba patungo sa Dahab.

Ang banggaan, iniulat ng Egypt's Chamber of Diving & Water Sports (CDWS) na nagdulot ng "malaking pinsala" sa barko, naganap bandang 1am noong Abril 20. Lahat ng pitong bisita at pitong tripulante ay iniulat na ligtas at maayos.

Nakatanggap ang CDWS ng distress call bandang 1.30, kung saan ang bangka ay inilikas na, ayon sa Into The Blue. Inabisuhan ng kamara ang mga serbisyong pang-emergency na pang-rehiyon sa hukbong-dagat at land-based na dumalo sa pinangyarihan.

"Salamat sa mabilis at propesyonal na pagtugon ng aming crew at dive-guide, lahat ng mga bisita ay ligtas na inilikas sa loob ng 16 minuto, kasama ang kanilang mga pasaporte at mahahalagang gamit," ulat ng Into The Blue. “Agad na inilipat ang mga bisita sa lupa at sinamahan ng kanilang guide.

"Kasunod ng matagumpay na paglikas ng mga bisita, ang aming mga crew-member ay ligtas ding inilikas pagkatapos makakuha ng karagdagang mga personal na gamit at kagamitan."

Ang mga serbisyong pang-emergency ay lumabas sa pagitan ng 2.30 at 3am upang suportahan ang operasyon at "tiyakin ang maayos na paglipat ng lahat sa isang malapit na hotel para sa pahinga at kaligtasan".

Kapasidad para sa 16

“Ginawa ng mga maninisid para sa mga maninisid” noong 2003 at na-overhaul noong 2019, ang 32m Firebird may kapasidad na hanggang 16 na bisita sa walong cabin. Dala nito ang dalawang Zodiac pati na rin ang dalawang 25-taong life-raft.

Ang Into The Blue, na binago lamang noong Pebrero mula sa Deep Blue Cruises, ay nagpapatakbo din Firebird's sister-vessel ibong kulog at ang 50m katana.

Firebird ang mga bisita ay inilipat sa hotel accommodation sa Hurghada upang maghintay ng pag-alis sa kanilang mga bansang pinagmulan. Ayon sa CDWS apat sa mga bisita ay German, isang Swiss at ang iba pang dalawang divers Egyptian.

Sinabi ng Into The Blue na nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad upang i-salvage ang anuman na maaari pang makuha Firebird. "Nagpapasalamat kami sa mga awtoridad at sa aming dedikadong koponan para sa kanilang pambihirang paghawak sa sitwasyon, at nananatili kaming nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mga tumulak na kasama namin," sabi nito.

Ang insidente ay ang pinakabago sa isang serye ng mga sakuna sa Red Sea dive-boat na nag-udyok sa mga panawagan para sa mga regional regulators na higpitan ang kanilang pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan ng bangkang turista – kabilang ang mula sa sariling UK. Sangay ng Pagsisiyasat ng Aksidente sa Dagat. Naglabas ito ng sarili bulletin ng kaligtasan para sa mga turista sa UK na gumagamit ng mga barko ng Red Sea.

Sinasabi ng CDWS na ang sanhi ng Firebird Ang insidente ay sinisiyasat na ngayon ng Ministri ng Turismo at iba pang mga awtoridad, bagaman ang mga natuklasan at konklusyon ng maraming mga naturang pagsisiyasat na inihayag sa lugar ng Red Sea ay bihirang isapubliko.

