Pipeline: Left To Die na sinusuri ng podcast ang scuba scandal

Ang nakakagulat na kaso ng apat na propesyonal na diver na sinipsip sa isang 75cm-bore na pipeline ng langis sa isla ng Trinidad ng Caribbean noong unang bahagi ng 2022, at ang patuloy na pagbagsak mula sa kaganapang iyon, ang paksa ng isang podcast na inilabas ngayong linggo, na pinamagatang Pipeline: Kaliwa Upang Mamatay.

Available na ngayon ang episode 1, na nagbabalangkas sa mga kaganapan at nagpapakilala sa mga kamag-anak ng mga lalaki, at episode 2, batay sa isang graphic na unang panayam kay Christopher Boodram, ang maninisid na nakaligtas sa trahedya, at isang GoPro audio recording ng kanyang mga nakulong na kasamahan.

Ang episode 3 ng inilalarawan bilang isang real-time na pagsisiyasat ay bumagsak sa Mayo 29 at nagsimulang magsaliksik sa madilim na pulitika sa likod ng kabiguan na iligtas ang mga diver, kabilang ang isang panayam sa dating attorney-general ng Trinidad & Tobago na si Anand Ramlogan, na kumakatawan kay Boodram.

Pambansang galit

Ang nakamamatay na insidente ay naganap noong 25 Pebrero 2022, at ang balita ito ay nabuo, pati na rin ang isang pag-asikaso makalipas ang dalawang taon tungkol sa paglaban ng mga kamag-anak para sa hustisya, ay nananatili sa mga pinaka binibisitang pahina sa Divernet.

Gaya ng itinuturo ng tagagawa ng podcast na DMG Media, gayunpaman, ang internasyonal na saklaw ng kung ano ang itinuturing ng marami sa Trinidad bilang isang pambansang galit ay nanatiling naka-mute. Inihambing ng DMG ang insidente sa mga kwento sa ilalim ng dagat tulad ng sa binahang Thai cave at ang Titan submersible, na nagbunsod ng mataas na publicized at magastos na internasyonal na mga pagtatangka sa pagsagip.

Ang pangkat ng mga underwater welder ay gumamit ng scuba upang maabot ang isang 5m-deep na tirahan sa ilalim ng tubig upang magsagawa ng pag-aayos sa pipeline nang biglang bumukas ang isang safety plug, na nagdulot ng malakas na epekto ng vacuum.

Ang mga diver ay sinipsip sa loob ng tubo at ang ilan ay maaaring nakaligtas ng higit sa 30 oras sa kanilang masikip at madulas na kapaligiran, hindi sigurado kahit saang direksyon sila nakaharap.

Sinubukan ng mga iba't iba sa kanilang mga kamag-anak ang kanilang sariling iligtas, ngunit sa tulong ng mga tangke ng hangin ay nagawa ni Boodram ang kanyang daan patungo sa kaligtasan, nang nangako sa iba na hihingi siya ng tulong. Ito, siya ay magugulat na makita pagkatapos umalis sa masinsinang pangangalaga, ay hindi kailanman natupad.

Ang mga diver sa umaga ng pagsisid, mula sa kaliwa: nag-iisang nakaligtas na sina Christopher Boodram, Kazim Ali Jr, Yusuf Henry, Rishi Nagassar at Fyzal Kurban

‘Rescue blocked’

Sa podcast, ang investigative journalist na si Isabelle Stanley ay nag-explore kung bakit ang mga pagtatangka na paalisin ang mga lalaki ay mukhang aktibong hinarang ng mga interesadong partido sa isla ng Caribbean na umaasa sa langis.

Ang mga diver ay nagtrabaho para sa kumpanya ng serbisyo na LMCS, na pinamamahalaan ng ama ng isa sa mga nasawi at kinontrata para sa pipeline na gawain ng kumpanya ng langis na pag-aari ng estado na Paria Fuel Trading - na kalaunan ay tumanggi na tumanggap ng pananagutan para sa kanilang pagkamatay.

Noong 2024, napagpasyahan ng Komisyon ng Pagtatanong ng Trinidad & Tobago na "kaunti o walang pagtatangka na iligtas" ang ginawa ng mga diver at ang paghawak ni Paria sa insidente ay naging kriminal na kapabayaan, na nagmumungkahi na ang kumpanya ay dapat harapin ang kaso ng corporate manslaughter.

Ang Padaanin sa tubo podcast "inilalantad ang katotohanan sa likod ng sakuna na kaganapang ito - isang kuwento na halos hindi pa nasasaklaw sa internasyonal na balita hanggang ngayon", sabi ng DMG Media. "Ang mga pagtatangka sa pagsagip ay aktibong napigilan ng kumpanya ng langis na pag-aari ng estado, na may mga armadong opisyal na ipinadala sa pinangyarihan upang ihinto ang mga magiging rescuer."

Idinagdag ng DMG na ang ebidensyang naipon nito ay tumutukoy sa "pagpapabaya ng korporasyon, panghihimasok sa pulitika at isang patuloy na pagtatakip". Ang pagsunod sa kuwento ay "ay humantong sa amin sa mga kumikitang kontrata, hindi pagtupad sa mga pamantayan sa kaligtasan at lihim na relasyon sa pulitika - at sa isang tanong: bakit ang mga maninisid na iyon ay pinabayaan na mamatay?"

Pipeline: Kaliwa Upang Mamatay is Available dito at makikita sa lahat ng podcast platform.

