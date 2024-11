Nahinto ang paghahanap sa maraming ahensya para sa Scapa diver

Itinigil ng Coastguard ang isang multi-agency na paghahanap para sa isang scuba diver na nawala sa Scapa Flow, na iniwan ang Police Scotland upang magpatuloy sa sarili nitong pagsisiyasat.

Ang maninisid ay naiulat na nawawala pagkalipas ng 2.30:27 ng hapon noong Nobyembre 3, at ang pinagsamang paghahanap ay may kasamang dalawang Coastguard helicopter at isang fixed-wing aircraft, na may mga rescue team na naka-deploy mula sa Kirkwall, Hoy at St Margaret's at RNLI lifeboat mula sa Longhope at kalaunan ay Thurso. Ang operasyong ito, na isinagawa pangunahin sa dilim, ay nakansela sa 28am kahapon (XNUMX Nobyembre).

Konseho ng Orkney Islands Sinabi sa BBC na ang tug fleet nito ay kasangkot din sa paghahanap hanggang madaling araw. "Habang ang pagsisid ay isinasagawa sa lugar ng Harbour Authority, magsasagawa kami ng sarili naming imbestigasyon sa insidenteng ito," sabi ng isang kinatawan.

Ang Awtoridad sa daungan ang dibisyon ng konseho ay responsable para sa ligtas at mahusay na operasyon ng 29 na daungan at mga pier sa pamamagitan ng Orkney Islands.

