Malta diver-death inquiry hold doktor negligent

Isang hyperbaric medicine specialist ang mukhang nakatakdang harapin ang mga kasong kriminal sa Malta kaugnay ng pagkamatay ng Polish scuba diver na nakabase sa UK na si Krzysztof Białecki noong Hulyo.

Ang mga konklusyon ng isang magisterial inquiry sa pagkamatay ay iniulat ng Oras ng Malta, na nagsasabing maaaring maharap ang consultant sa sentensiya ng pagkakulong ng hanggang apat na taon at multa na humigit-kumulang £10,000 kung mapatunayang nagkasala ng hindi sinasadyang pagpatay ng tao.

Si Białecki, 48, ay isa sa dalawang miyembro ng Polish dive club Diving Explorers na namatay noong 6 Hulyo. Siya ay pumunta upang tulungan si Dominik Dubaj, na nahirapan habang sila ay sumisid sa 65m-lalim. Le Polynesien mabagbag bago simulan ang isang hindi nakokontrol na pag-akyat. Ang parehong mga lalaki ay nakagawa ng mabilis na pag-akyat at hindi nakahinto sa kaligtasan, tulad ng iniulat on Divernet.

Idineklara si Dubaj na dead on arrival sa Mater Dei Hospital malapit sa Valletta, na na-diagnose na nagkaroon ng cerebral artery gas embolism at pulmonary barotrauma bilang resulta ng pag-akyat.

Si Bialecki, na iniulat na may kamalayan at alerto, ay unang lumalabas na sumusulong sa ilalim ng paggamot para sa decompression disease (DCI) sa hyperbaric chamber, ngunit kalaunan ay na-cardiac arrest siya at namatay noong 7.10 ng gabing iyon.

Mga natuklasan sa pagtatanong

Ang hudisyal na pagtatanong, sa pangunguna ng mahistrado na si Joe Mifsud, ay nagpasiya na sa pagsisid mismo ay walang kapabayaan sa bahagi ng organizer na Diveshack Scuba School, isang PADI 5* IDC at Tec Rec DIVE-centre sa Sliema, o ang iba pang limang diver sa ang grupo ng club, na itinuring na ginawa ang lahat ng naaangkop na hakbang sa emergency.

Gayunpaman, isang serye ng mga kritikal na pagkakamali ang natagpuang nangyari sa ospital. Ang hindi pa pinangalanang diving at hyperbaric medicine consultant ay umalis sa lugar para sa isang "matagal na panahon" sa hapon, na iniwan si Bialecki sa pangangalaga ng isang junior na sinasabing "nagsasailalim pa rin sa pagsasanay at sa gayon ay kulang sa kagamitan upang mahawakan ang mga komplikasyon at gumawa ng susi. mga desisyon sa paggamot."

Inutusan ang trainee na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa telepono sa consultant at iwasang gumawa ng mga independiyenteng malalaking desisyon.

Mater Dei Hospital sa Malta (Johan Puhlemark)

Sa 6.20:6.31pm ay tinanggal ni Bialecki ang kanyang oxygen mask at nagreklamo ng tumaas na pananakit ng tiyan at pangangapos ng hininga. Ipinaalam ng trainee ang consultant sa pamamagitan ng telepono at hiniling na tawagan ang isang anesthetist bilang paghahanda para sa CPR, ngunit tinanggihan ang kahilingan. Si Białecki ay dumanas ng pag-aresto sa puso noong XNUMX:XNUMX ng gabi, kung saan naalerto ang pangkat ng CPR.

Ang consultant ay nakabalik lamang ng 6.42:38pm, ngunit ang kondisyon ni Bialecki ay sinabing kritikal na noon at namatay siya makalipas ang XNUMX minuto.

Napag-alaman sa pagtatanong na inamin ng consultant na hindi alam ang maximum depth kung saan nag-operate ang mga diver, sa pag-aakalang hindi ito hihigit sa 50m, na maaaring humantong sa mga pagkakamali sa paggamot na inireseta.

Ang consultant ay sinasabing na-misdiagnose din ang kondisyon ni Białecki sa pamamagitan ng telepono, na pinaghihinalaang oxygen toxicity kaysa sa DCI.

Sa panahon ng paunang paggamot sa silid, ang mga low-pressure valve ay hindi nagbubukas nang maayos, na nagdulot ng problema sa paghinga ni Białecki. Matapos malutas ang problema ay walang ginawang kabayaran para sa nakompromisong yugto ng paggamot na iyon, na nagresulta sa mas malaking nitrogen load sa kanyang dugo at nagpalala sa kanyang kondisyon.

Pinayuhan ng consultant ang pag-iniksyon kay Bialecki ng sedative na Ativan, kahit na ito ay dumating lamang sa anyo ng tablet, at kahit na binigyan si Bialecki ng dalawang 1mg Ativan na tabletas noong 5.10:XNUMX ng hapon, naniniwala ang consultant na walang naibigay.

Mga kritikal na sandali

Ang consultant ay nasuspinde habang hinihintay ang resulta ng magisterial inquiry, na nagpasiya na ang kanyang kawalan sa mga kritikal na sandali at pag-asa sa isang trainee ay nag-ambag sa pagkamatay ni Białecki, habang ang paggamot sa maninisid ay hindi pinamamahalaan hanggang sa punto ng kapabayaan.

Ang pagkamatay ni Bialecki ay sinasabing ang unang kinasasangkutan ng isang ganap na may kamalayan na maninisid na naganap sa hyperbaric unit sa halos 40 taon.

Ayon sa pahayagan ang consultant ay may edad na 43, may hawak na diving-medicine degree mula sa South Africa at UK at gumaganap bilang isang diving incident expert witness.

PAGTAAS NG DEMAND: Ang pagtaas ng mga paggamot sa diver sa Mater Dei hyperbaric unit, pati na rin ang iba pang unit ng Malta sa Gozo General Hospital, ay iniulat ng Oras ng Malta. Ginagamot ni Mater Dei ang 57 divers sa ngayon sa taong ito, sinabi nito noong nakaraang linggo, na lumampas sa taunang average nito na 50. Ang Gozo ay may average na 30 diver sa isang taon. Sinabi ni Dr Stephen Muscat, dating head consultant sa Mater Dei, na "mabilis na nagiging mecca ang Malta para sa technical diving", at ito ay isang kadahilanan sa paggawa ng mga diver na mas madaling maaksidente.



