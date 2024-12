Gusto ng pamilya ng batang babae ng mga sagot sa pagkamatay ng Maldives snorkelling

at 9: 04 am

Ang pamilya ng isang British-Singaporean schoolgirl na namatay sa isang insidente na kinasasangkutan ng isang boat propeller habang nasa isang school snorkelling trip halos dalawang buwan na ang nakalipas ay naghihintay pa ng paliwanag sa nangyari mula sa mga awtoridad sa Maldives.

Ang pagkamatay ng 15-taong-gulang na si Jenna Chan noong 8 Nobyembre ay iniulat sa Divernet. Siya ay nakikibahagi sa isang snorkelling project kasama ang British-registered charity the Maldives Whale Shark Research Program, na sinamahan ng iba pang mga mag-aaral mula sa Singapore school St Joseph's Institution (SJI) International sa isang paglalakbay na pinangunahan ng punong-guro ng paaralan.

Ang mga estudyante ng SJI ay bumisita sa Maldives noong nakaraang taon para sa “deep-sea snorkelling at resilience aralin” na naging bahagi ng compulsory ng paaralan National Youth Achievement Award pagsasanay, katumbas ng Duke of Edinburgh Award sa UK.

'Katahimikan mula sa Maldives'

Naganap ang nakamamatay na insidente sa pagitan ng Lux Maldives Resort at Dhidoo sa South Ari Atoll. Idineklara si Jenna na dead on arrival sa kalapit na Dhigura Health Center, nangako ang pulisya na magsasagawa ng imbestigasyon.

"Nagkaroon ng katahimikan mula sa gobyerno ng Maldivian at lahat ng balita tungkol sa kanya ay tumigil," ang isinulat ni Alice Chan, 17, sa isang GoFundMe Nagsimula ang pahina para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. "Ang mga pangyayari na humahantong sa kanyang biglaang pagkamatay at kapabayaan ng kumpanya ay talagang nakagugulat sa aming pamilya at sa kanyang mga kaibigang tinedyer, na nakasaksi sa kanyang pagkamatay.

Jenna Chan sa airport

“Mangyaring tulungan kaming suportahan sa mahihirap na oras na ito para sa aming pamilya at mga mahal sa buhay, at ipakalat ang tungkol sa kanyang kaso. Ang lahat ng mga donasyon ay mapupunta sa ating paglaban para kay Jenna at proteksyon ng lahat ng mga bata at turista sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating mga abogado sa Maldivian ng mga legal na bayarin at suportang pinansyal upang makakuha ng higit pang mga kaso tulad ng isang ito. Hustisya para kay Jenna." Ang site ay hanggang ngayon ay nagtaas ng £5,160 ng isang target na £10,000.

Patakaran sa walang telepono

Ayon sa grupo, sinabihan si Jenna at ang kanyang mga kaibigan na pasukin ang dagat bago paandarin ang makina ng bangka at ang barko ay bumaliktad sa kanila, at kinaladkad siya sa ilalim ng ibabaw.

Ang mga magulang ni Jenna na sina Alan Chan at Jennifer Liauw ay nagsabi sa press na hindi nila makontak ang kanilang anak na babae sa biyahe dahil ang paaralan ay nagpataw ng isang patakaran na walang telepono.

Sinasabi nila na ang mga awtoridad ng Maldivian ay nabigo na mag-alok ng pagkakataon ng isang post-mortem pagsusuri sa katawan ng kanilang anak na babae kasunod ng insidente, at ang mga pahayag ng saksi mula sa ibang mga mag-aaral at guro ay hindi ibinahagi sa kanila, na humantong sa kanila na maniwala na "walang totoong imbestigasyon" ang ginagawa.

Tinukoy din nila ang isang "chain of errors" na sinasabi nilang nangyari sa buong biyahe. “Malapit na ang Pasko at wala pa rin kaming sagot,” sabi ni Alan Chan. "Gusto naming malaman kung ano ang nangyari."

Gayundin sa Divernet: Pinutol ng prop ang binti ng babaeng maninisid sa Maldives, Prop death – dive widower nagsampa ng kaso, Diver na tinamaan ng dhoni prop