Mula sa biktima ng kagat ng pating hanggang sa Paralympian – sa loob ng 15 buwan

Noong Mayo noong nakaraang taon, ang 22-anyos na si Ali Truwit ay nag-snorkelling mula sa isang bangka sa Turks & Caicos Islands kasama ang isang kapwa-swimmer mula sa Yale University team, si Sophie Pilkinton.

Ang mga kaibigan ay nag-e-enjoy sa isang holiday upang ipagdiwang ang kanilang graduation - ngunit sa puntong ito ang biyahe ay naging madilim.

Ang lugar ay hindi kilala para sa mga pating, ngunit kung ano ang naisip sa ibang pagkakataon ay isang bull shark ay biglang lumapit "at nagsimulang umatake sa amin at agresibong binangga kami at sinasagasaan kami mula sa ilalim," gaya ng sinabi ni Truwit sa NBC News.

“Nanlaban kami at nagtulak at sumipa, ngunit mabilis na naipasok nito ang aking binti sa bibig nito. At ang sumunod na nalaman ko, kinagat nito ang paa ko at bahagi ng binti ko.”

Ngunit ngayon, halos 15 buwan pagkatapos ng traumatikong engkwentro, naghahanda si Truwit na makipagkumpetensya sa tatlong internasyonal na karera kasama ang koponan ng US sa Paris Paralympic Games.

Habang umiikot ang pating, nauuna ang pagsasanay sa paglangoy ni Truwit. "Gumawa kami ng split-second na desisyon na lumangoy para sa aming mga buhay, humigit-kumulang 75 yarda sa bukas na tubig ng karagatan pabalik sa bangka," sabi niya.

Ang dalawang babae ay nakarating sa kaligtasan ng barko kung saan si Pilkinton, sa isang aksyon na pinaniwalaan ni Truwit para sa pagliligtas sa kanyang buhay, ay pinigilan ang pagdurugo gamit ang isang tourniquet.

Siya ay isinugod sa ospital para sa emerhensiyang paggamot bago inilipat pabalik sa USA para sa operasyon. Siya ay sumailalim sa tatlong operasyon: dalawa sa Miami upang labanan ang impeksyon, at pagkatapos ay sa New York, sa kanyang ika-23 kaarawan, ang kanyang kaliwang binti ay pinutol sa ibaba ng tuhod.

Nakakatakot na mga flashback

Bahagi ng rehabilitasyon ni Truwit ang pool-work, at tinulungan siya ng kanyang dating college swimming coach na si Jamie Barone. Ang pagbabalik sa tubig, maging ang pool ng pamilya sa Darien, Connecticut, ay napatunayang mahirap sa sikolohikal noong una dahil ang paglubog at pag-splash ng mga tunog ay mag-uudyok ng mga nakakatakot na flashback sa nakasalubong ng pating.

Inilalarawan si Truwit bilang "ang pinakamasipag na manggagawa na nakilala ko", sinabi ni Barone na hindi niya pinalampas ang isang araw ng pagsasanay, na ang mga flashback at kakulangan sa ginhawa ay nabawasan ang mas mahirap na trabaho niya.

Bagama't ang kanyang paunang layunin ay ang matutong gamitin ang kanyang prosthetic na binti at mabawi ang kanyang lakas, pagsapit ng Disyembre si Truwit ay lumalangoy nang freestyle at backstroke sa US Paralympics Swimming National Championships sa Orlando, Florida - at nanalo ng medalya.

Ang mga ideya ng pakikipagkumpitensya sa Los Angeles Paralympics noong 2028 ay nagbigay daan sa isang mas ambisyosong biyahe patungo sa Paris noong 2024.

Kumpetisyon pa rin ang paglangoy – Ali Truwit

Nitong Abril ay lumangoy si Truwit ng 400m freestyle, sa kategoryang S10 para sa mga manlalangoy na may pisikal na kapansanan na nakakaapekto sa isang joint, sa isang internasyonal na kompetisyon sa Portugal. Pagkatapos, sa mga pagsubok noong huling bahagi ng Hunyo, nanalo siya sa mga kaganapang naging kwalipikado para sa US Paralympics team - ang 400m at 100m freestyle at 100m backstroke.

Nagiging ligtas sa tubig

Nakahanap din si Truwit ng oras upang ilunsad ang isang pundasyon na tinatawag na Stronger Than You Think. "Naunawaan ko kung gaano kamahal ang mga prosthetics at kung gaano kaliit ang saklaw ng insurance," sabi niya. “Napaalalahanan din ako kung gaano kahalaga ang pagiging isang mahusay na manlalangoy sa aking kaligtasan.

"Nagsimula ako Mas Malakas kaysa Inaakala Mo upang matulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong pinansyal sa kanilang mga prosthetics, gayundin upang matulungan ang mga tao na maging ligtas sa tubig.”

Tinatawag na “inspirational” ang manlalangoy, itinalaga ng gobernador ng Connecticut bukas (28 August), ang araw na magsisimula ang Paralympics, bilang Ali Truwit Day sa estado.

"Natatangi ako na inatake ako ng isang pating, ngunit hindi ako natatangi dahil lahat tayo ay dumaranas ng hirap at trauma at mahihirap na panahon sa buhay at lahat tayo ay may kapasidad na bumangon muli," sinabi ni Truwit sa NBC.

