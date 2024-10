Pinapatay ng lumilipad na needlefish ang Italian surfer

Isang Italyano na surfer ang namatay sa isang kakaibang aksidente sa Indonesia kung saan tumalon ang isang needlefish mula sa dagat at ibinaon siya sa dibdib.

Naganap ang insidente noong umaga ng Oktubre 18 sa Masokut sa Mentawai Islands. Nasa baybayin ng Sumatra sa silangang Indian Ocean, ang mga isla ay sinasabing mataas ang rating sa mga surfers.

Si Giulia Manfrini, 36, mula sa Turin, ay isang surfing at snowboarding tagapagturo at nagpatakbo ng isang espesyalistang ahensya ng paglilibot na tinatawag na AWAVE Travel. Nakatira siya sa Hidden Bay Resort kasama ang kanyang partner na si Max Ferro, na nasa pinangyarihan nang mangyari ang insidente.

Giulia Manfrini at Max Ferro

Si Manfrini ay dinala sa pampang at binigyan ng paunang lunas habang siya ay dinala sa isang medikal na sentro, ngunit huli na. Ang needlefish ay nag-iwan ng 5cm-deep puncture wound sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at may iniulat na tubig-dagat sa kanyang baga.

"Sa kasamaang palad, kahit na sa matapang na pagsisikap ng kanyang kapareha, lokal na kawani ng resort at mga doktor, hindi nailigtas si Giulia," sabi ni AWAVE PaglalakbayAng co-founder ni James Colston. "Naniniwala kami na namatay siya sa paggawa ng kung ano ang gusto niya, sa isang lugar na mahal niya."

Ang needlefish ay nabibilang sa Belonidae pamilya at may mahaba, makitid na tuka na puno ng matatalas na ngipin. Ang isda ay maaaring lumaki ng hanggang 1m ang haba at karaniwang matatagpuan sa mga subtropikal na rehiyon, kung saan sila ay pangunahing kumakain ng mas maliliit na isda, crustacean at cephalopod.

Needlefish (Christian Grill)

Nagagawang gumawa ng mga maiikling pagtalon palabas ng tubig sa bilis na hanggang 40mph – ang bilis ng dart na inihagis sa isang board – ang needlefish ay madalas na kilala na lumukso sa ibabaw ng mga deck ng mababaw na sasakyang-dagat.

Sa mga bahagi ng Indo-Pacific, ang lumilipad na needlefish ay itinuturing ng mga tradisyunal na mangingisda bilang mas malaking panganib sa kanila kaysa sa iba pang mga anyo ng marine life.

Kapag ang tuka ay tumama sa laman, maaari itong magdulot ng malalalim na sugat at napag-alamang mabibiyak sa loob ng biktima. Bagama't walang mungkahi na ang mga isda ay sadyang agresibo sa mga tao, maraming pagkamatay at malubhang pinsala ang naitala.

Ang mga tuka ng karayom ​​ay maaaring magdulot ng malaking pinsala

Noong unang bahagi ng 2024, isang 59-anyos na mangingisdang Pilipino ang natusok sa tiyan ng tumatalon na karayom ​​o balo sa Isla ng Panay at namatay dahil sa pagkawala ng dugo bago makarating sa ospital.

