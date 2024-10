Natagpuan sa pating ang mga bahagi ng katawan ng babaeng maninisid

Ang mga labi ng isang US scuba diver na nawawala sa isang boat-dive sa liblib na bahagi ng Indonesia ay tila natagpuan sa tiyan ng pating – ngunit pinagtatalunan ng kanyang asawa at mga kaibigan na ang hayop ang dahilan ng kanyang pagkamatay, at sinabing siya masisindak sana ang isang pating.

Si Colleen Monfore, 68, ay nahiwalay sa iba pang grupo ng pitong maninisid ng malalakas na agos habang nasa lalim na humigit-kumulang 7m mula sa Pulau Reong, isang maliit na isla malapit sa Wetar sa Alor Archipelago, noong Setyembre 26.

Ang grupo ay lumiko bilang tugon sa isang pagbabago sa kasalukuyang direksyon at ang pagkakaroon ng isang downcurrent, sa puntong iyon siya ay naisip na mayroon pa ring kalahating tangke ng hangin na natitira.

Hindi naabot ng dive-guide si Monfore para tulungan siyang bumalik sa kanilang bangka, at ang pagkawala niya ay nagbunsod ng walong araw na paghahanap sa lugar.

Noong Oktubre 6, isang mangingisda sa Timor-Leste, mga 120km sa timog ng Reong at sa labas ng teritoryo ng Indonesia, ang nag-ulat na pumatay ng isang pating na inaangkin niya na tila nasa pagkabalisa, at natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng isang babae sa tiyan nito, kasama ang mga labi ng isang wetsuit at swimsuit.

Ang mga awtoridad ng Timor-Leste ay nakipag-ugnayan sa Indonesian Sea at Coast Guard, ngunit habang ang mga indikasyon mula sa pamilya at mga kaibigan ay nakilala ang bangkay bilang kay Monfore, iyon ay hindi pa opisyal na nakumpirma.

Diretso ang record

Si Monfore, isang ina ng dalawa, ay nasa isang pitong linggong holiday dive-tour kasama ang kanyang asawang si Mike. Ang mga matandang kaibigan mula sa Michigan na sina Rick at Kim Sass, na sa loob ng maraming taon bago ang kanilang pagreretiro ay nagmamay-ari ng isang dive-centre, na nakipag-ugnayan sa kanila si Mike Monfore pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa sa pagsisikap na maituwid ang rekord tungkol sa kanyang kapalaran.

Inilarawan nila siya bilang isang napakaraming maninisid, at sinasabi na ang mga agos sa pagsisid ay itinuturing na mapapamahalaan at malamang na siya ay namatay bilang resulta ng isang hindi natukoy na medikal na isyu. Bagama't posibleng kinain ng pating ang kanyang katawan pagkatapos mamatay, malamang na hindi siya inatake o naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bihira ang pag-atake ng pating sa lugar.

"Ang mga pating ay may tiyan na inangkop para sa mabilis na panunaw," sabi ni Kim Sass sa social media. "Ang tiyan ay naglalaman ng malakas na acids at enzymes na mabilis na naghihiwa ng pagkain sa mas maliliit na particle.

“Nakilala ang katawan ni Colleen. Ang kanyang mga fingerprint (muling makikilala) ay ginagamit ng ating US embassy at ng lokal na pamahalaan para sa patunay ng kamatayan. Hindi ito magiging posible kung inatake siya ng pating ilang linggo na ang nakakaraan."

Sinabi ni Sass na nakapagsagawa siya ng kahit isang libong dive kasama si Monfore at na siya ay isang mahusay na maninisid. Ang data ng dive-computer ni Mike Monfore, mga larawang kuha sa dive at mga pahayag mula sa iba pang mga diver at dive-guide na magkasama ay nagmungkahi na ang kanyang kaibigan ay namatay bilang resulta ng isang medikal na isyu.

"Hindi ako naniniwala na ang kapaligiran at tiyak na hindi isang pating ang nagtapos sa kanyang buhay," sabi niya. "Sinabi ng asawa ni Colleen na malungkot siya na malaman na namatay ang isang pating dahil sa kanya - at ang kanyang pagkamatay ay nagbibigay sa mga pating, muli, ng masamang pangalan."

