Nabigo ang employer na suriin ang kalusugan ng maninisid

Ang isang serye ng mga pagkabigo sa kaligtasan ay humantong sa maiiwasang pagkamatay ng isang maninisid habang nasa ilalim ng tubig sa Manns Harbour Bridge sa Croatan Sound sa North Carolina, ayon sa US Department of Labour.

Nabigo ang contractor na nakabase sa Maryland na Coastal Gunite Construction na suriin ang kalusugan ng isang 47-taong-gulang na maninisid bago niya sinimulan ang kanyang bagong trabaho para sa kumpanya noong Hunyo, natuklasan ng departamento, at bilang kinahinatnan ay nagdusa siya ng nakamamatay na pinsala.

Ang kumpanya ay nasa negosyo mula noong 1983 at gumagamit ng mga diver para sa konstruksyon, pagpapanatili at pagkumpuni ng imprastraktura ng dagat.

Mga imbestigador sa Department of Labor's Pangangasiwa sa Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho (OSHA) natagpuan na ang isang apat na miyembrong dive-team na nagtatrabaho sa Coastal Gunite ay nagsasagawa ng pagsusuri sa ilalim ng tubig sa tulay nang, ilang segundo pagkatapos bumaba mula sa isang bangka hanggang sa lalim na humigit-kumulang 6m, ang maninisid ay naging hindi tumutugon, hindi sumagot sa mga tawag sa radyo .

Kinuha ng mga miyembro ng koponan ang maninisid mula sa tubig at nagsagawa ng CPR habang naghihintay ng mga serbisyong pang-emerhensiya na makarating sa pinangyarihan, ngunit hindi na siya muling nabuhay.

Mga kakulangan sa dive-site

Tinukoy ng mga investigator ng OSHA ang ilang mga kakulangan sa kaligtasan sa dive-site, kabilang ang kabiguan ng Coastal Gunite na tasahin ang kakayanan ng mga manggagawa para sa diving at matiyak na ang mga supply ng first-aid at isang manual resuscitator ay madaling makukuha.

Bilang karagdagan, ang kumpanya ay hindi wastong nakaposisyon ng air intake, inilantad ang mga empleyado sa posibleng kontaminasyon ng kanilang suplay ng hangin, at hindi nagsagawa ng regular na air-purity test sa mga compressor system, o pagsubok ng air-hose pressure taun-taon.

"Ang pagtiyak na ang mga empleyado ay pisikal na karapat-dapat para sa komersyal na pagsisid ay isang pangunahing bahagi ng kaligtasan sa lugar ng trabaho," sabi ng direktor ng opisina ng Raleigh area ng OSHA na si Kim Morton.

"Ang mga employer ay may tungkulin na protektahan ang kanilang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mahigpit na mga protocol sa kaligtasan at masusing pagsusuri bago ang pagtatrabaho, lalo na sa mga industriyang may mataas na peligro tulad ng komersyal na pagsisid. Ang kalunos-lunos na pangyayaring ito ay mapipigilan sana."

Binanggit ng OSHA ang Coastal Gunite Construction para sa apat na seryosong paglabag at iminungkahing mga parusa na US $40,329 (£31,890), ang pinakamataas na halagang maaaring irekomenda nito sa batas. Ang kumpanya ay may opsyon na labanan ang mga natuklasan.

