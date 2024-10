Ang Egyptian liveaboard ay lumubog sa malalim na timog

Isang liveaboard ang lumubog sa dulong katimugang Egyptian Red Sea, matapos ang kapitan nito ay lumilitaw na binalewala ang mga babala sa malalang lagay ng panahon. Ang 18 diving na bisita ay nakatakas mula sa bangka kasama ang mga tripulante, ngunit karamihan ay kinailangang iwanan ang kanilang mga ari-arian at pagkatapos ay gumugol ng mga walong oras na nakasakay sa maliliit na bangka.

Naganap ang insidente sa mga unang oras ng Oktubre 24, sa kalagitnaan ng isang charter trip palabas ng Hamata. Ang 30m na ​​pag-aari ng Egyptian Seaduction, isang sasakyang-dagat na may tatlong upper-deck na double at anim na lower-deck na twin cabin, ay nagpatakbo ng parehong scuba diving at kite-surfing trip.

Noong gabing iyon, karamihan sa mga sasakyang pandagat kabilang ang mga liveaboard ay iniulat na nakinig sa mga babala ng mabagyong panahon at mataas na alon at nanatili pa sa hilaga sa mas masisilungan na lugar ng Sataya Reef.

Seaduction, gayunpaman, ay naglayag hanggang sa Elba Reef malapit sa hangganan ng Sudan, kung saan ang timber-hulled vessel ay inaakalang tumagas.

Ang bangka ay pinaarkila para sa "deep deep south" na paglalakbay ng isang grupo ng mga diver mula sa Laval Subaqua Club sa hilagang-kanluran ng France. Dalawa sa apat na miyembro lamang na nakapagligtas ng kanilang mga pasaporte sa paglubog ay bumalik sa France noong nakaraang katapusan ng linggo at nagsalita tungkol sa insidente sa France Info.

Kakaibang anggulo

Ang unang apat na araw na pagsisid mula sa Seaduction ay naging 'kahanga-hanga'

Sinabi ng dating club president na si François Paillard at assistant treasurer na si Philippe Galodé na ang biyahe ay inayos sa isang dive show noong Enero. Ang grupo ay dumating sa Egypt noong 18 Oktubre at inilarawan ni Paillard ang kanilang unang apat na araw na pagsisid bilang "kahanga-hanga".

Sinabi ni Galodé na siya ay nakatulog bandang alas-3 ng umaga nang tanungin ng kanyang kaibigan kung sa palagay niya ay nakahiga ang bangka sa kakaibang anggulo. "Umakyat ako sa itaas para tingnan kung ano ang nangyayari," sabi niya. "Ayon sa kapitan, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol." Nang maglaon, sinabi ng ibang mga bisita na natala nila ang listahan noong 2am.

"Pagkalipas ng kalahating oras, ang bangka ay nagsimulang nanginginig nang seryoso," sabi ni Paillard. “Nagsimula kaming maglabas ng mga life-jacket, sa pag-aakalang hindi ito gagaling, anuman ang sinabi ng kapitan. Sa wakas, ginawa namin ang hindi ginawa ng kapitan, na maghanda para lumikas."

Pagsapit ng 3.30:XNUMX ng umaga ay tumataas na ang tubig sa cabin, sabi ni Paillard. "Lahat kami ay nailigtas sa huling minuto - ang bangka ay nakalista nang husto at pagkatapos ay ganap na tumaob. Ito ay gulat, lahat ay tumalon sa tubig. Ang lahat ng mga diver ay nakapagsuot ng life-jacket ngunit kakaunti ang nagkaroon ng oras upang magbihis, kumuha ng mga pasaporte, telepono, pera o anumang iba pang personal na ari-arian.

Nagkomento si Paillard na sinunod ng 10 tripulante ang utos ng kapitan ngunit “hindi batikang mga mandaragat”.

Nakita mula sa trawler

Ang liveaboard ay may dalang dalawang 5m RIB ngunit tila nagkaroon ng oras upang ilunsad ang isa lamang sa mga ito at isa o higit pa sa apat na lifeboat. Sa gitna ng malalakas na alon, ang tuluy-tuloy na pagpiyansa ay napatunayang kailangan upang manatiling nakalutang.

Ang mga nakaligtas ay gumugol ng walong oras sa pag-anod bago ang isang trawler ay nakakita ng isang orange na takip ng lifeboat at nagawa silang maisakay at bigyan sila ng maiinit na damit. Kalaunan ay inilipat sila sa isang sasakyang patrol ng hukbong-dagat na nagdala sa kanila sa pampang, kung saan sila ay dinala ng bus patungo sa isang hotel sa Hurghada, pagdating lamang ng isang umaga ng Oktubre 25.

Ang 14 na maninisid na nawalan ng kanilang mga pasaporte at mga ari-arian ay naiwan na naghihintay sa konsulado ng France sa Cairo na gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos upang payagan silang maglakbay, ngunit binigyan ng babala na maaaring hindi ito mangyari bago ang bukas (30 Oktubre).

"Hiniling sila ng konsul na gumawa kaagad ng mga hakbang sa kanilang mga kompanya ng seguro ngunit wala silang magagawa," Nelly Leroux, nagsasalita sa France Bleu, sabi ng kanyang 59-anyos na asawang si Pascal. “Wala na silang natitira. Wala man lang sapatos ang asawa ko. The trauma is still very significant – he just told me na may mga flashbacks daw siya at hindi siya makatulog.”

Si Claire Penard, ang kasalukuyang presidente ng dive-club, ay naghihintay pa rin ng repatriation nang sabihin niya France Info na ang mga antas ng burukrasya na kasangkot ay naging mahirap sa proseso. "Napakahirap," sabi niya, "at ang paglisan ng bangka ay partikular na nakaka-trauma para sa aming lahat, dahil akala namin ay mamamatay na kami."

Egypt's Chamber of Diving at Watersports Sinabi Divernet: “Ang hindi magandang pangyayari ng Seaduction Ang liveaboard ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga nauugnay na awtoridad." Divernet ay lumapit sa operator ng Seaduction para sa komento.

