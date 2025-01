Mga pagsisikap na pilitin ang mga diver-survivors ng Sea Story na iniulat ng BBC

Tila napaaga ang mga pagtatangka ng mga awtoridad ng Egyptian Red Sea na i-pin ang Kwento ng Dagat Ang pagsisid ng liveaboard na lumubog sa isang kakaibang alon, at ng operator ng bangka upang harangan ang mga potensyal na nakakapinsalang ulat ng mga nakaligtas, ay lumabas mula sa isang buwang pagsisiyasat sa nakamamatay na insidente ng isang BBC News team.

Kwento ng Dagat ay umalis sa Port Ghalib para sa isang anim na araw na paglalakbay noong Nobyembre 24 na may dalang 31 internasyonal na bisita, tatlong dive-guides at 12 Egyptian crew, tulad ng dating naiulat on Divernet. Ilang diver ang "na-upgrade" sa huling minuto mula sa bangka na orihinal nilang na-book, kahit na ang itineraryo ay iba.

Ang bangka ay tumaob at lumubog nang maaga kinaumagahan, na nag-iwan ng 11 katao na patay o nawawala, kabilang ang isang mag-asawang British.

Labing-isa sa 35 na nakaligtas, higit sa lahat ay nakaranas ng mga scuba diver, ay nakapanayam na ngayon ng BBC. Iniulat nila na sa loob ng ilang oras na dinala sila sa pampang sila ay "pinagtatanong", alinman sa kanilang mga kama sa ospital o sa isang resort kung saan sila pinatuloy, ng mga taong nagsasabing sila ay 'mga hukom'.

Inilarawan din nila ang pagiging pressured na pumirma sa mga pahayag ng saksi na, sa isang malinaw na salungatan ng interes, ay isinalin mula sa Ingles sa Arabic ng isang empleyado ng Egyptian boat operator, Dive Pro Liveaboard.

Ang ilan ay nag-claim na sila ay tinanong ng isang tao na pinaniniwalaan nilang isang opisyal na imbestigador, ngunit nalaman lamang na siya ay isang Dive Pro Liveaboard dive-guide.

Hinikayat niya at ng iba pang empleyado ang mga nakaligtas na pumirma sa mga waiver na nagsasabing: “Hindi ko inaakusahan ang sinuman ng anumang kriminal na maling gawain”. Isang diver ang nagsabi na ang naturang waiver ay ibinigay sa kanya habang siya ay nagbibigay pa ng kanyang testigo na pahayag, at inilarawan ng isang British na doktor na sinabihan siya na hindi siya makakalabas ng silid hanggang sa makumpleto ang lahat ng mga pahayag.

Ang ilang mga diver ay tumangging pumirma sa mga dokumento, at walang pinahintulutang magpanatili ng mga kopya, kahit na ang ilan na nagsalin sa kanila gamit ang mga app sa telepono ay inilarawan ang pagtanggal ng "mga nakakahamak na detalye" na kanilang iniulat. Ang mga katulad na gawi sa mga pahayag ng saksi ay naiulat na dati pagkatapos ng mga insidente sa liveaboard ng Red Sea.

Kahit na sinubukan ng isang grupo na umalis para lumipad pauwi, sinabing sinubukan silang lokohin ng isang kinatawan ng Dive Pro Liveaboard na pumirma sa mga waiver. Sinabi niya na ang mga dokumento ay mga papeles ng clearance para makadaan sa mga checkpoint sa paliparan, ayon sa isang US diver na nagbabala sa iba na huwag pumirma.

Freak wave

Inakusahan din ng mga nakapanayam ng BBC ang mga opisyal ng Egypt na nagpasya nang maaga sa ilang sandali matapos na mangyari ang pagtaob ng barko upang sisihin ito sa isang kakaibang alon.

Inulit ng Oceanographer na si Dr Simon Boxall ang kanyang assertion na ginawa sa oras ng insidente na ang 4m wave ay hindi maaaring maging sanhi ng paglubog sa umiiral na mga kondisyon, at sinisi ito sa pilot o boat-design error o pareho. Sumang-ayon ang mga nakaligtas na ang mga kondisyon ay nagpakita ng walang malaking problema kapag lumalangoy mula sa pagkawasak.

Gayunpaman, isang maninisid na humiling na makita ang isang kopya ng huling ulat ng mga imbestigador ay sinabihan na walang kabuluhan, dahil "ang tanging responsable para dito ay ang dagat".

Sa unang bahagi ng ulat ng BBC, sinabi ng mga nakaligtas sa gabi Kwento ng Dagat ay tila tumba at lumiligid nang higit pa kaysa sa inaasahan nila dahil sa hindi pambihirang panahon, na may mabigat na hindi secure na kasangkapan na dumudulas sa kubyerta at isang maliit na inflatable na halos mawala sa dagat.

Bago mag 3am Kwento ng Dagat ay pumihit sa gilid nito nang may "malakas na putok", namatay ang mga makina at namatay ang lahat ng ilaw.

Halos lahat ng mga patay o nawawala ay na-accommodate sa starboard side ng bangka na tumama sa dagat. Sa mga taong nakarating sa kubyerta, na hinadlangan ng maluwag na kasangkapan at mga kasangkapan, kakaunti ang nakahanap ng buhay-dyaket. Sinabi ng isa na ang sa kanila ay hindi gumagana nang maayos, at ang ilaw ay walang mga baterya.

Nakita ng iba na nakasakay sa mga life-raft ang kapitan at ilang mga tripulante na naroon na, na iniulat na kinuha ng kapitan ang isa sa tatlong kumot na inilaan para sa kanyang sarili. Ang safety briefing ay nangako ng pagkain at tubig sa mga balsa ngunit sinabi ng mga bisita sa BBC na wala. Ang isang sulo ay hindi gumagana at ang mga flare ay ginamit na.

35 oras sa air-pocket

Bagama't sumang-ayon ang mga nakaligtas na lumubog ang bangka bago mag-3am, sinabi ng mga lokal na awtoridad na nakatanggap sila ng distress signal bandang 5.30:XNUMXam. Tumagal ng walong oras ang mga rescue vessel upang marating ang mga balsa habang sila ay umaanod sa silangan, at ang mga rescuer ay mabagal ding makarating. Kwento ng Dagat mismo, sinabi ng mga nakaligtas sa BBC.

Ang mag-asawang Lucianna Galetta at Christophe Lemmens ay hindi mahanap ang kanilang mga life-jacket at na-trap ng tubig at mga labi sa isang koridor.

Napunta sila sa isang air-pocket sa engine-room sa stern section na nakausli sa ibabaw ng tubig, na kalaunan ay sinamahan ng dive. tagapagturo Youssef al-Faramawy.

“Wala kaming communication sa labas, wala. Walang sumubok na tingnan kung may buhay doon,” sabi ni Galetta. “Handa na akong mamatay. Hindi namin akalain na may darating.”

Natagpuan lamang sila pagkatapos ng isang traumatikong 35 oras na pagsubok ng tiyuhin ni al-Faramawy na si Khattab al-Framawi, isang lokal. tagapagturo na nagboluntaryong maghanap sa mga lubog na koridor.

Nailigtas din ng mga diver ang dalawang tao mula sa isa pang air pocket sa lower-deck cabin, at apat na bangkay ang narekober. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay nagtanong kung bakit ang Egyptian navy na nangangasiwa sa operasyon ay lumilitaw na hindi nakapag-deploy ng sarili nitong mga diver.

Hindi na natagpuan ang mag-asawang British na sina Tariq Sinada at Jenny Cawson

Kulang pa ay ang mag-asawang Devon na sina Jenny Cawson at Tarig Sinada, na sinasabing palaging nagsaliksik ng mabuti sa mga dive-boats ngunit kabilang sa mga lumipat sa Kwento ng Dagat sa huling minuto, at tinatanggap sa starboard side ng main deck.

Sinabi ng pamilya at mga kaibigan sa BBC kung paano sinabi sa kanila iyon ng mga opisyal ng Egypt Kwento ng Dagat ay hindi natagpuan - kahit na sila ay nanonood ng mga ulat ng balita sa TV na nagpapakita ng natamaan na liveaboard.

Inaakusahan ang mga awtoridad ng isang cover-up upang maprotektahan ang industriya ng turismo, nananawagan sila ngayon para sa isang bukas na imbestigasyon sa paglubog. Ang gobyerno ng Egypt o ang Dive Pro Liveaboard ay hindi tumugon sa mga kahilingan ng BBC para sa mga tugon sa mga paratang na nilalaman sa mga ulat nito.

Divernet gayundin ay walang natanggap na tugon mula sa operator matapos humingi ng mga komento nang mangyari ang insidente, bagaman pagkatapos ng sunog sa isa pa ng mga bangka nito, Alamat ng Dagat, kung saan namatay ang isang panauhang Aleman noong Marso, tumugon ito - bagama't sinabi lamang na hindi ito makapagkomento bago makatanggap ng pinal na ulat mula sa Tanggapan ng Pampublikong Pag-uusig.

Ang buong ulat ng BBC ni Joe Inwood, Bahagi 1 at Bahagi 2, mababasa sa site ng BBC News.

