Diving deaths up, sabi ng BSAC – ngunit mayroon din itong magandang balita

Kung mas maraming pagsisid ang nagaganap, mas maraming insidente ang malamang na mangyari, at sa ganap na pagbabalik ng mga antas ng aktibidad ng scuba sa mga antas ng pre-pandemic sa taong kalendaryo ng 2023, mayroong siyam na nasawi na nagresulta mula sa siyam na magkakahiwalay na insidente. Ganito ang sabi ng British Sub-Aqua Club (BSAC) sa kaka-publish lang nito Taunang Ulat sa Insidente sa Pagsisid para sa nakaraang taon.

Nagbabala ang BSAC na ang pagsusuri sa 355 na insidente ng diving na iniulat noong 2023 (242 sa UK at 113 sa ibang bansa) ay binibigyang-diin na ang karanasan at mga kwalipikasyon ay hindi kinakailangang magsasanggalang sa sinuman na maging kaswalti sa isang insidente sa diving.

Ang pagbibigay-diin dito ay isang malaking pagtaas sa bilang ng mga nasawi sa Dive Leader kumpara sa mga diver na may hawak na iba pang mga kwalipikasyon, kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi sigurado ang BSAC kung bakit ito ang dapat mangyari, dahil walang malaking pagtaas sa bilang ng mga diver na may hawak ng kwalipikasyon.

Ang kabuuang bilang ng mga insidente sa UK ay mas mataas kaysa sa ulat noong 2022, nabuod on Divernet noong nakaraang taon. Sa taong iyon ay nakakita ng 248 na insidente na may 182 sa mga ito sa UK ngunit anim lamang ang nasawi, ang pinakamababang bilang na naitala sa isang normal na taon ng pagsisid mula noong 1977, at bumaba nang husto mula sa 16 noong 2021.

Gaya ng dati, binibigyang-diin ng ulat na maraming insidente ang maaaring naiwasan kung sinunod ng mga nasasangkot ang mga pangunahing prinsipyo ng ligtas na kasanayan sa pagsisid.

Kapansin-pansing static

BSAC's annual reports on diving incidents are gleaned from all diver pagsasanay agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Ang mga ulat mula sa mga Indibidwal na recreational diver ay dinagdagan ng opisyal na data mula sa Maritime & Coastguard Agency, RNLI, MoD, PADI EMEA, Water Incident Database at RoSPA, pati na rin sa mga media trawl.

"Ang bilang ng mga insidente sa UK na iniulat mula noong 2014 ay nanatiling kapansin-pansing static bukod sa taon ng pandemya, nang ang mga limitasyon sa aktibidad ng diving ay nakaapekto sa bilang ng mga insidente na naitala," sabi ng ulat.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by mask- At palikpik-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

Kasunod ng 2022, nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga insidente na nagsisimula sa ibabaw, at pagtaas ng bilang kung saan hindi alam ang simula at maximum na lalim.

Noong Setyembre 2023, nakaranas ang UK ng pambihirang mainit na panahon at mahinang hangin. Epektibo nitong pinalawig ang panahon ng pagsisid, na may mas maraming insidente kaysa karaniwan na tumatakbo sa susunod na taon.

Lifeboat sa isang search and rescue exercise (RNLI)

Naging abala ang Setyembre para sa mga serbisyo ng pagliligtas na tumutulong sa mga diver. Ang mga lifeboat ng RNLI ay tinawag nang 37 beses upang tumulong sa mga rescue diver, sa 29 na kaso sa pagitan ng Mayo at Setyembre, habang ang mga helicopter ay na-deploy nang 30 beses, kahit na walo lamang sa mga call-out na iyon ang nasa mga buwan ng tag-init.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a pagsasanay success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

kamalayan sa IPO

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in pagsasanay mga programa.

Ang pagsasanay agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

Ang average na edad ng siyam na nasawi noong 2023 ay 58, at sa nakalipas na 10 taon ang average na edad ng mga diver na namatay ay 8.5 taon na mas matanda kaysa sa populasyon ng diving noong panahong iyon, na nagpapahiwatig na ang edad ay isang malakas na salik ng kaligtasan.

Sinabi ng BSAC na habang ang average na edad ng hindi-Ang mga nasawi na naitala sa database ng insidente ay tumataas sa loob ng 10 taon, noong 2023 ay bumaba ito sa unang pagkakataon, hanggang 44 na taon.

Nilagyan para sa pagliligtas

Ang karagdagang nakapagpapatibay na balita ay ang paghahanap na kapag kailangan ang mga rescue, ang mga diver ay makakapag-deploy ng mga diskarte upang mabawi ang mga kaswalti sa ibabaw at magsagawa ng resuscitation na may bisa na lampas sa mga inaasahan para sa tagumpay sa iba pang mga hindi klinikal na setting.

Ito ay inilalarawan ng katotohanan na Sa 83% ng mga kaso, ang paggamit ng alternatibong pinagmumulan ng hangin ay nagresulta sa matagumpay na pagbawi ng isang nasawi sa ibabaw at, sa lahat ng kaso kung saan ginamit ang controlled buoyant lift (CBL), ang kinalabasan ay isang matagumpay na paggaling.

Kung saan ang isang CBL ay sinundan ng paglalapat ng CPR, isa sa tatlong resuscitation ay matagumpay. Kung saan ginamit ang CPR nang walang oxygen, 28% ng mga nasawi ang namulat at, sa oxygen, tumaas ito sa 30%. Sa siyam sa 30 kaso ng resuscitation gamit ang isang defibrillator, nagkamalay ang biktima.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent pagsasanay programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

Ang ulat ay pinagsama-sama ng BSAC incident advisor na si Jim Watson at data analyst na si Ben Peddie. Ang lahat ng mga diver, mula man sa BSAC o anumang iba pang ahensya ng pagsasanay, na kasangkot o nakasaksi ng isang insidente sa UK o sa ibang bansa ay hinihiling na iulat ito nang may kumpiyansa para sa mga ulat sa hinaharap, gamit ang isang online na form.

Reports from previous years are also available to download.

