Nag-react ang mga divers habang mukhang handa na ang NHS na bawasan ang takip ng DCI

at 9: 55 am

Ang bilang ng mga emergency hyperbaric-treatment center sa England ay lumilitaw na nakatakdang bawasan mula walo hanggang tatlo lamang ngayong taglagas, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng maninisid at emerhensiyang pangangalagang medikal.

"Para sa anumang mga recreational divers sa hilagang kalahati ng UK, ito ay maaaring maging kritikal," sabi ng British Diving Safety Group (BDSG) habang inihayag nito na tatlong unit na kinomisyon ng NHS England lamang ang magagamit upang gamutin ang mga diver mula Oktubre maliban kung ang mga alternatibong pagsasaayos ay ginawa bago noon.

Ang grupo, na binuo noong 2002 upang pagsama-samahin ang mga sport-diving body sa mga isyu sa kaligtasan, ay pinamumunuan ng RNLI, at kasama ang Maritime & Coastguard Agency, Health & Safety Executive at diver-pagsasanay mga ahensya.

Humingi ng komento, sinabi ng isang kinatawan ng NHS England Divernet na ang BDSG ay "naitawid ang mga wire nito" at na ang isang orihinal na plano upang mapanatili ang anim na hyperbaric unit para sa England ay nanatili sa lugar. Ito ay hindi nagpaliwanag sa assertion na ito, gayunpaman, at a dokumento ng tender na inilathala ng gobyerno ay lilitaw na sumusuporta sa posisyon ng BDSG.

"Kinumpirma ng NHS England na, kasunod ng kamakailang proseso ng pagkuha, ang mga kontrata para sa mga serbisyo ng Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) ay iginawad para sa tatlo sa anim na nakaplanong sentrong pangrehiyon (East of England, London & South-east, at South-west). Sa ngayon, walang mga kontrata na iginawad para sa North-east, North-west o Midlands regions," sabi ng SG.

“Naaapektuhan ng desisyong ito ang apat na kasalukuyang hyperbaric chamber – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) at Hyperbaric Treatment & Pagsasanay Mga Serbisyo (Wirral) - na, maliban kung ang mga alternatibong pagsasaayos ay ginawa, ay hindi na sa ilalim ng kontrata ng NHS simula 1 Oktubre, 2025."

"Ang desisyong ito ay mag-iiwan sa mga maninisid sa buong Midlands at Northern England na walang napapanahong pag-access na pinondohan ng NHS sa mahahalagang pasilidad ng recompression - isang kritikal na bahagi ng pang-emerhensiyang paggamot para sa sakit na decompression.

"Ang hakbang na ito ay nagpapataas ng malubhang alalahanin sa hindi pagkakapantay-pantay ng paggamot at diskriminasyon sa rehiyon. Habang ang mga pasilidad sa Timog ay nananatiling magagamit, ang mga maninisid sa Midlands at North ay maiiwan na may limitadong pag-access, na makabuluhang nakompromiso ang kaligtasan sa diving at mga kakayahan sa pagtugon sa emerhensiya sa malalaking heyograpikong lugar."

Konsultasyon sa NHS

Noong nakaraang Setyembre NHS England naglunsad ng konsultasyon sa iminungkahing bahagyang pag-withdraw ng pagpopondo, bagama't noong panahong iyon ay iminumungkahi nitong isara ang hindi hihigit sa dalawang silid ng recompression.

Nakasaad dito na ang pagkomisyon ng mga serbisyo ng HBOT ay nagkakahalaga ng £8.2 milyon taun-taon at ang mga unit ay gumagamot ng mga 150–200 DCI at 10 kaso ng gas embolism bawat taon. Ginamit din ang mga unit para gamutin ang mga kaso na hindi diving gaya ng pagkalason sa carbon monoxide, paso at iba pang pinsala .

Inangkin ng NHS England na pagkatapos alisin ang pondo para sa dalawang unit, ang isang maninisid na may pinaghihinalaang DCI saanman sa England ay makakarating pa rin sa isang palayok sa pamamagitan ng kalsada sa loob ng apat na oras mula sa pagsisimula ng mga sintomas.

Sa itaas at sa ibaba: Ang orihinal na panukala ay magbabawas sa bilang ng mga English chamber mula walo hanggang anim (bawat isa ay ipinapakita sa loob ng isang bilog na may radius na 150 milya). Sa kasalukuyan tatlo lamang ang na-recommission, sa timog at silangan (Ang mga lokasyon dito ay notional)

(NHS England)

Isinaad din nito na ang ilan sa mga umiiral na pasilidad ay gumagamot sa medyo mababang bilang ng mga pasyente, na nagpapahirap sa mga tauhan na magpatuloy sa pagsasanay, at na hindi lahat ay nasangkapan upang gamutin ang mga pasyenteng may kritikal na sakit.

Ang tatlong English coastal unit sa timog at silangan na na-recommissioned ay ang DDRC Plymouth, ang Hyperbaric Medicine Unit sa Chichester at LHM Healthcare East Of England Hyperbaric Unit sa Great Yarmouth. Poole Diver Clinic nagsara na sa katapusan ng Enero ngayong taon.

“Hindi lang ito tungkol sa heograpiya – tungkol ito sa pagiging patas, kaligtasan at kaligtasan,” sabi ng BSDG. "Ang mga emerhensiya sa pagsisid ay hindi makapaghintay at ang pag-alis ng access ay hindi makakatipid ng pera sa mahabang panahon. Inilipat lamang nito ang gastos sa mga buhay na nawala, pagpapahaba ng paggamot at pagkakasakit. Ito rin ay hindi kinakailangang magtali sa mga serbisyong pang-emerhensiyang blue-light."

Itinuturo ng grupo na ang isang natamaan na maninisid sa North-east na nahaharap sa isang buong silid sa Great Yarmouth ay maaaring maglakbay ang haba ng England hanggang DDRC para sa paggamot. Gayundin, ang silid ng Chichester ay pinamamahalaan ng mga kawani ng medikal ng Royal Navy na kinakailangan upang bigyan ng priyoridad ang mga pasyente ng hukbong-dagat - ngunit ngayon ay tila inaasahan din na sakupin ang mga pasyente ng NHS mula sa buong lugar ng London.

Mayroon lamang dalawang hyperbaric unit ng NHS National Services sa Scotland, pareho sa hilaga - sa Aberdeen Royal Infirmary at sa Orkney. Ang West Scotland Center for Diving & Hyperbaric Medicine malapit sa Oban ay inalis ng NHS Grampian ang pondo nito noong Abril noong nakaraang taon.

Mga nakaunat na serbisyo

"Ang pagbabawas ng mga operating hyperbaric chamber ng higit sa 60% at ang pagkulong sa coverage sa silangan at timog lamang ng bansa ay naglalagay ng mga diver na nahihirapan sa buong Midlands at North sa mas malaking panganib sa kanilang kalusugan, na pinipilit silang maglakbay malayo pa at mas matagal para sa naaangkop na medikal na atensyon at paglalagay ng hindi kinakailangang dami ng strain sa isang nakaunat na serbisyo ng ambulansya," komento ng direktor ng Stoney Cove na si Matt King.

Isang hyperbaric chamber

Si Jen Tibbs, manager sa Wirral hyperbaric unit na sumasaklaw sa North-west ngunit ngayon ay nahaharap sa pagsasara, ay nagsabi na ang balita ay dumating bilang "isang malaking pagkabigla".

"Ibinigay namin ang pasilidad na ito sa loob ng halos 30 taon at masisiguro kong lalabanan namin ito hanggang sa lahat," sabi niya. "Anumang suporta ay lubos na pahahalagahan. Makatitiyak na kami ay magagamit pa rin para sa anumang diving na emerhensiya o payo 24/7 hanggang 30 Setyembre 2025 ngunit hindi namin kayang ibalik ang desisyong ito."

Sinabi ng British Sub-Aqua Club Divernet na ito ay "malalim na nag-aalala" tungkol sa sitwasyon. "Ang 60% na pagbawas sa mga pasilidad ng HBOT sa loob lamang ng 12 buwan ay nakompromiso hindi lamang ang kalusugan ng mga indibidwal kundi pati na rin ang patas na pag-access sa mga serbisyo sa paggamot sa buong bansa," sabi ng pinuno ng diving at pagsasanay Sophie Heptonstall.

""Bilang pambansang namumunong katawan para sa scuba at snorkelling sa UK, ang kaligtasan ng maninisid ay pinakamahalaga sa amin. Ang napipintong makabuluhang pagbaba sa probisyon ng HBOT na pinondohan ng NHS sa England ay hindi katanggap-tanggap para sa industriya ng dive sa UK.

“Makikipagtulungan ang BSAC sa BDSG at lahat ng iba pang kinatawan ng dive-industry at pangunahing stakeholder para i-lobby ang gobyerno para sa pagpapanumbalik ng HBOT sa tatlong lugar na pinag-aalala – ang Midlands, North-west at North-east.”

"Ang HM Coastguard ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga medikal na kasosyo upang matiyak na ang mga tao ay ligtas na naihatid sa naaangkop na pasulong na pangangalagang medikal," sinabi ng isang tagapagsalita ng MCA Divernet.

"Ang desisyon ay nagha-highlight ng lumalaking hindi pagkakapantay-pantay sa pagbibigay ng serbisyo ng NHS at natugunan ng alarma ng mga tagapagtaguyod ng kaligtasan sa pagsisid, mga tagatugon sa emerhensiya at ng mas malawak na komunidad ng diving," sabi ng BDSG. “Stakeholders including the dive pagsasanay Hinihimok ngayon ng mga ahensya ang NHS England na muling isaalang-alang ang hakbang na ito at makisali sa diving at mga medikal na komunidad upang bumuo ng isang mas pantay na modelo ng pangangalaga."

Sinabi ng grupo na plano nitong maglunsad ng awareness campaign at magtaas ng petisyon sa pag-asang mabaligtad ang desisyon. Hinihiling din sa mga divers na iharap ang usapin sa kanilang mga MP.

Gayundin sa Divernet: Mapapalakas ba ng 25% na mas kaunting English pot ang serbisyo para sa mga diver?, Malapit nang magsara ang Poole's Diver Clinic, Chamber Diaries: Mga pangunahing insight mula sa BDSG at Defense Diving Symposium – DCI recognition at mga update sa kaligtasan, Manatiling ligtas sa iyong mga dive trip: Mga tip at update sa Midlands Diving Chamber