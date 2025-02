Dive liveaboard sinks sa Raja Ampat

at 11: 25 am

Dalawang British na panauhin ang kabilang sa 17 tao na kinailangang iligtas matapos lumubog ang isang dive liveaboard sa Raja Ampat, Indonesia noong mga madaling araw ng Miyerkules, ika-4 ng Pebrero.

Ang Putri Papua, isang 26m phinisi-style timber motor schooner, nasa biyahe mula Sorong papuntang Misool. May siyam na bisita at walong tripulante ang sakay nang lumubog ang barko, na iniulat na dinaig ng malalakas na alon at hangin sa gabi.

Ayon sa kapitan na si Ade Susila, nabaha ang silid ng makina at nabigo ang mga makina bago tuluyang tumaob ang barko.

Ang mga British diver ay pinangalanan bilang Thomas Erskine at Frances Young, at ang iba pang mga bisita ay binubuo ng mga Slovakian at Austrian na mag-asawa at tatlong Indonesian. Ang bangka, na ginagamit sa buong taon sa diving at snorkelling itineraries, ay bahagi ng well-established Jakarta-based Grand Komodo fleet.

Sa 5.47am ang Putri Papua ginamit ang WhatsApp upang alertuhan ang isang Navy ng Indonesia post sa Waisai, ang kabisera ng Raja Ampat Regency. Ang post naman ay nagpaalam Utos ng Fleet III, na sumasaklaw sa silangang Indonesia.

Dumating ang naval rescue boat sa Sorong (Fleet Command III)

Isang search and rescue team ang ipinadala ngunit nang ang naval patrol boat KRI Mata Bongsang 873 naabot ang eksena bandang 7.20:XNUMXam sa una ay nahirapan itong hanapin ang lugar ng nakalubog na Putri Papua.

Inabot ng hanggang 8am upang mahanap at iligtas ang mga nakaligtas, na inilikas sa mga life-raft. Ang ilan sa mga bisita ay sinasabing na-trauma sa kanilang karanasan, isang Slovakian na tinutukoy ito bilang "katakutan sa gabi", ngunit ang tanging naiulat na pisikal na pinsala sa dalawa sa mga tripulante ay sinasabing menor de edad.

Ang mga nakaligtas ay dinala pabalik sa Sorong, apat na oras ang layo, at dinala sa Oetoyo Sorong Naval Hospital para sa medikal na pagsusuri at paggamot. Ang mga bisita sa ibang bansa ay dapat na pauwiin sa sandaling makumpleto ang mga eksaminasyon at mga pamamaraan ng dokumentasyon.

Gayundin sa Divernet: Ang UK ay nagpahayag ng 'seryosong alalahanin' tungkol sa kaligtasan ng Red Sea dive-boat, Nawawala ang mga British diver Kwento ng Dagat pinangalanan, 8 pa rin ang nawawala matapos lumubog ang 'malaking alon' sa Red Sea liveaboard, Ang Egyptian liveaboard ay lumubog sa malalim na timog