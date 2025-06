DCI at kung paano ito maiiwasan: Libreng online na libro

Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ng mga diver ang sakit na decompression ay ang "kilalanin ang kanilang kaaway", at ang isang handa na paraan ng pag-unawa sa mga panganib pati na rin kung paano haharapin ang DCI sa isang kapwa-maninisid ay ginawang malayang magagamit. online sa isang libro ng nangungunang ekspertong si Dr John Lippmann.

Gabay ng Isang Maninisid Para sa Decompression Illness, isang diver-friendly na libro na nag-aalok ng praktikal na payo sa pagkilala, pamamahala at pag-iwas sa mga liko, ay ang ikatlong edisyon ng isang pamagat na unang nai-publish noong 2011.

Ang 66-pahinang libro ay naglalaman ng lahat ng praktikal na impormasyong kailangan ng maninisid, sa mga kabanata na sumasaklaw sa nitrogen uptake at elimination at bubble formation; DCI mismo; patent foramen ovale (PFO), oxygen first aid; at ang mga katotohanan ng mga aksidente sa pagsisid sa mga malalayong lugar (ang takeaway - panatilihing konserbatibo ang iyong pagsisid doon!). Mayroong 11 detalyadong case-studies pati na rin ang mga larawan, graph, check-list at isang glossary.

Si Dr Lippmann ay tagapangulo at CEO ng Australasian Diving Safety Foundation (ADSF), isang kawanggawa na nagpopondo sa mga programa sa pananaliksik at kaligtasan na nagpo-promote ng kalusugan at kaligtasan ng diving. Itinatag at pinamunuan din niya ang DAN Asia-Pacific sa loob ng 25 taon, at naging executive director nito sa loob ng 20 taon.

Siya ay nagsasaliksik, nagtuturo, sumulat at kumukonsulta sa ligtas na diving, decompression at pamamahala ng aksidente sa loob ng higit sa 40 sa kanyang 50 taon bilang isang scuba diver.

Dalubhasa sa resuscitation, first aid, oxygen administration, dive rescue at iba't ibang aspeto ng decompression, nagsulat at nagsulat siya ng maraming libro, artikulo at research paper.

Gabay ng Isang Maninisid Para sa Decompression Illness ay maaaring maging tiningnan online sa website ng ADSF. kasama ang iba pang isinulat ni Dr Lippmann tulad ng Angkop ba akong Sumisid? at Diving Medicine Para sa Scuba Divers.

