Ang sagupaan sa mga pinsala ay kasunod ng mga pinsala sa dive-boat prop ng 14 na taong gulang

at

at 12: 09 pm

Isang Discover Scuba Diving session kung saan ang isang 14-anyos na batang lalaki ay nagtamo ng mga pinsala mula sa isang propeller ng bangka ang naging dahilan upang makipag-away ang pinakamalaking dive operator ng Indonesia sa mga magulang ng bata.

Naganap ang insidente noong Mayo 23, nang dalhin ng Blue Marlin Dive Gili Trawangan, isang PADI 5* dive resort sa hilagang-kanlurang baybayin ng Lombok, ang Indian holiday-maker na si Aaryan Pathania upang mag-sample ng diving sa isang site na tinatawag na Turtle Heaven.

Ang binatilyo ay palaging nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng kanyang instruktor, ayon sa Blue Marlin Dive.

"Sa panahon ng repositioning sa ibabaw, at sa kabila ng agarang pagsisikap ng instruktor na gabayan at hilahin si Aaryan palayo sa barko, ang umiiral na mga kondisyon sa ibabaw ay nag-ambag sa Aaryan na magkaroon ng incidental contact sa bangka," paliwanag ng legal na kinatawan ng resort na si Satiya Wirawan sa pakikipag-ugnayan sa pamilyang Pathania.

Ang pagkakadikit na ito ay nagresulta sa mga sugat sa ibabang binti ni Aaryan at mga gasgas sa magkabilang paa, mga pinsalang inilarawan sa kalaunan ng Blue Marlin Dive bilang menor de edad.

Matapos magsagawa ng panloob na pagtatanong, itinanggi ng dive resort ang mga paratang ng pagpapabaya sa pagpapatakbo at paglabag sa mga naaangkop na pamantayan sa kaligtasan na ginawa ng ama ni Aaryan. Sinabi ni Manish Pathania na alam ng mga saksi ang pagtakbo ng makina ng dive-boat habang nasa tubig ang mga maninisid, at dahil dito ay naging pabaya ang driver.

"Karaniwang kasanayan na saglit na paandarin ang makina sa isang bangka upang hindi ito tumama sa bahura," sabi ni Wirawan. “Pagkatapos patayin ang makina, umiikot saglit ang propeller bago tuluyang huminto.

"Ang mababaw na katangian ng mga hiwa ay malinaw na nagpapatunay na ang makina at propeller ay hindi tumatakbo sa oras ng insidente. Kung sila ay, ang mga pinsala ay mas malala."

Gili Trawangan (Kambui)

Naibigay na ang first aid sa pinangyarihan, bago dinala si Aaryan sa isang medikal na pasilidad sa Lombok para linisin at tahiin ang mga sugat. Nag-alok ng pagkakataong dalhin siya sa isang "international-standard na ospital", sinabi ni Wirawan na mas pinili ng pamilya ang malapit na klinika upang makabalik sila sa Gili Trawangan nang hindi gaanong maabala ang kanilang mga plano sa paglalakbay.

Sinagot ng Blue Marlin Dive ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot at paglalakbay at mga incidental hanggang sa pag-alis ng pamilya, at tinanggihan ang alok nitong magdamag na pamamalagi sa Gili Trawangan upang payagan ang mga sugat ni Aaryan na mag-stabilize.

Nang humiling ang pamilya ng mga upgrade sa business-class sa kanilang flight pabalik sa India para sa lahat ng tatlong miyembro, dahil kailangan ni Aaryan ng dagdag na leg-room, sumang-ayon ang Blue Marine na sakupin ang halaga ng dalawa sa mga upgrade na iyon.

Tungkulin ng pag-aalaga

Naninindigan ang pamilyang Pathania na ang Blue Marlin Dive ay may tungkulin ng pangangalaga sa isang menor de edad sa ilalim ng pangangasiwa nito sa panahon ng isang opisyal na karanasan sa PADI, at na ito ay kulang sa empatiya sa mga sumunod na pakikitungo at sinusubukang iwasan ang pananagutan.

Humiling na sila ngayon ng kompensasyon ng 3 milyong Indian rupees (mga £25,500) upang mabayaran ang gastos ng medikal at sikolohikal na paggamot, pagkawala ng oras sa paaralan at "sakit, pagdurusa at pagkabalisa na dulot kay Aaryan at sa aming pamilya".

Sinabi ni Manish Pathania na ang kanyang anak na lalaki ay nangangailangan ng higit pang mga tahi kaysa sa naunawaan ng dive-center, pansamantalang nagkaroon ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod, nanatiling balisa sa tubig at hindi pumasok sa mga klase bilang resulta ng sikolohikal na pagkabalisa.

Kinukwenta ng Blue Marlin Dive na nakapagbayad na ito ng halos 96 milyong Indonesian rupiahs (mga £4,300) sa agarang pagtugon nito sa insidente sa batayan ng mabuting kalooban at walang pag-amin ng pananagutan, at ito ang bumubuo ng pangwakas na kasunduan.

Walang claim sa insurance sa paglalakbay ang idineklara noong panahong iyon ng pamilya, at iminumungkahi ng Blue Marlin na anumang karagdagang paghahabol ay dapat dalhin sa pamamagitan ng kanilang tagapagbigay ng seguro sa paglalakbay o kalusugan.

'Nakatalukbong pagtatangka'

Inilarawan ang mga kahilingan ng mga Pathania bilang "isang nakatalukbong na pagtatangka sa pangingikil", sinabi ni Wirawan na ang pamilya ay tumangging tanggapin na ang mga pinsala ni Aaryan ay limitado sa limang "mababaw na mga sugat" at na siya ay inaasahan na gumaling nang maayos.

Blue Marlin Dive ay sinimulan noong 1990 sa Gili Trawangan ng British diving instructor at technical diver na si Simon Liddiard na, kasama ang kanyang asawang si Jane, ay nagmamay-ari ng Blue Marlin Dive UK.

Sinasabi na ngayon ng kumpanya na ito ang pinakamalaking dive operator sa Indonesia, na may mga lokasyon hindi lamang sa Gili Trawangan kundi sa Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok at Kuta Lombok. Ang operasyon ay nagpapatakbo ng 12 dayboat at dalawang liveaboard.

Gayundin sa Divernet: 4 OF THE BEST AT GILI TRAWANGAN, THE BEST GILI ISLAND, PAGONG SURPRESA SA MALIIT NA ISLA NG GILI NG INDONESIA