Hindi kumikilos ang Coast Guard sa anibersaryo ng Conception

Sinamantala ng National Transportation Safety Board (NTSB) ng USA ang pagkakataon sa ikalimang anibersaryo ng Paglilihi diving liveaboard fire para punahin ang US Coast Guard dahil sa umano'y glacial na pagtugon nito sa mga panawagan para sa mga hakbang sa kaligtasan sa dagat na higpitan bago mas maraming buhay ang nawala.

Noong Setyembre 2, ang mga kamag-anak ng 34 na namatay na nakulong sa iisang bunk-room nang masunog ang bangka ay sumama sa mga opisyal ng NTSB sa Paglilihi memorial sa Santa Barbara seafront sa California, kapwa para parangalan ang mga namatay noong 2019 at i-renew ang mga panawagan para sa pagkilos.

Ang NTSB ay may kapangyarihang mag-imbestiga sa mga sakuna at problema mga rekomendasyon batay sa mga natuklasan nito, ngunit hindi makakagawa ng mga regulasyon. Gumawa ito ng ulat kasunod ng magdamag na sunog sa kalapit na Santa Cruz Island, kung saan namatay ang lahat ng mga pasahero habang nakatakas ang kapitan at lahat maliban sa isa sa mga tripulante.

Paglilihi sa madaling araw noong Setyembre 2, 2019 (National Transportation Safety Board)

Ang upuan ng board na si Jennifer Homendy, na nasa pinangyarihan ng sunog, ay nagsabi sa pagtitipon na ang mga rekomendasyong pangkaligtasan na inilabas nito apat na taon na ang nakalilipas ay "maaaring magligtas sa 34 na tao na namatay sakay ng barko. Paglilihi".

Nagkaroon ng apat na pangunahing rekomendasyon para sa maliliit na sasakyang pampasaherong - bilang Paglilihi ay classed – upang obserbahan at ang Coast Guard upang ipatupad, ngunit Homendy sinabi ito ay nabigo upang gumawa ng agarang aksyon sa mga ito.

Pagkatapos lamang mag-utos ng aksyon ang Kongreso noong 2021 ay nagpatupad ito ng isang "pansamantalang pangwakas na tuntunin" - ngunit tila walang nangyari mula noon, aniya, at ito ay "mga taon pa ang layo" mula sa huling tuntuning iyon.

4 na pangunahing rekomendasyon

Ang una sa apat na kinakailangan ay ang mga liveaboard ay dapat magkaroon ng magkakaugnay na mga smoke at fire detector sa lahat ng mga puwang ng tirahan, upang kapag ang isang detector ay tumunog ito ay magpapasara sa iba.

Ang mga pamamaraan ng inspeksyon ay dapat ipatupad upang mapatunayan na ang mga may-ari ng barko at operator ay nagsasagawa ng mga roving patrol at matiyak na ang mga tauhan na responsable ay mananatiling gising.

Ang isang paraan ng pagtakas para sa mga pasahero at tripulante patungo sa isang espasyo maliban sa pangunahing labasan ay dapat na ibigay at, sa wakas, dapat itong tiyakin na ang mga emergency exit, kabilang ang mga pinto at hatches sa itaas ng mga bunk space, ay hindi nakaharang.

"Ang hindi nagawa ng Coast Guard - na hiniling namin sa kanila na gawin mula pa noong 2013 - ay problema isang regulasyon na nag-aatas sa lahat ng operator ng mga sasakyang pampasaherong may bandila ng US, kabilang ang mga maliliit na sasakyang pampasaherong, na magpatupad ng isang Safety Management System, o SMS,” sabi ni Homendy.

"Sa kaligtasan ng dagat, tinitiyak ng SMS ang pagsunod sa mga kasalukuyang regulasyon. Ito ay isang proseso upang matiyak na ang mga patakaran at pamamaraan na may kaugnayan sa mga ligtas na operasyon ay nasa lugar. Sinasaklaw nito ang preventive maintenance at mga emergency na pamamaraan, naglalarawan ng chain of command at tumutukoy sa mga tungkulin at responsibilidad ng crew-member tulad ng mga roving patrol."

Paglilihi memorial plaque sa Santa Barbara (Antandrus)

'Ilang beses pa ba?'

Ang NTSB ay unang nagbigay ng rekomendasyon sa Coast Guard para sa SMS na nauugnay sa mga ferry noong 2003 at para sa lahat ng mga sasakyang pampasaherong noong 2012, kasunod ng mga pagsisiyasat nito sa dalawang malubhang aksidente sa lantsa sa New York na nagresulta sa maraming pagkamatay at pinsala. Noong 2010, hiniling ng Kongreso sa Coast Guard na humiling ng SMS para sa lahat ng mga sasakyang pampasaherong.

"Sa isang sulat noong 2013 sa NTSB, sinabi ng Coast Guard na sinisimulan nila ang paggawa ng panuntunan upang mangailangan ng SMS," sabi ni Homendy. "Wala na kaming narinig pa." Nagpatuloy siya sa pagbanggit ng higit pang malubhang aksidente sa parehong taon, at muli noong 2018.

"Tapos noong 2019, isang apoy ang sumiklab sa Paglilihi at 34 katao ang namatay. Ilang beses ba tayong dapat tumawag sa Coast Guard para kumilos? Ilang tao pa ba ang kailangang masugatan? Ilang tao pa ba ang kailangang mamatay? Ilang beses pa ba kailangang sabihin ng Kongreso sa Coast Guard na gumawa ng isang bagay?" sabi niya.

“Ang huli naming narinig mula sa Coast Guard sa SMS ay ang kanilang pag-isyu ng Advance Notice of Proposed Rulemaking noong Enero 2021, halos apat na taon na ang nakararaan. Ang susunod na yugto ay isang Notice of Proposed Rulemaking, pagkatapos ay isang Final Rule.

“Wala pa tayo sa Final Rule. Ilang taon pa iyon. Ano ang nagtatagal? Ilang taon na ang nakalipas mula noong una naming rekomendasyon! Ang mga pamilya, mga kaibigan ay nawalan ng mga mahal sa buhay. Ang mga ito ay hindi lamang mga istatistika. Hindi lang sila numero. Ito ay mga tao. Mga buhay na hindi kailanman magiging pareho."

tugon ng Coast Guard

Ang US Coast Guard ay "nananatiling ganap na nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga pasahero sa lahat ng maliliit na sasakyang pampasaherong", sinabi nito Divernet. “Bilang tugon sa trahedyang ito at sa mga sumunod na rekomendasyon sa kaligtasan ng NTSB, nagpatupad kami ng isang serye ng mga makabuluhang pagpapabuti sa kaligtasan ng pasahero sa nakalipas na limang taon na direktang naka-target sa pagpigil sa hinaharap na mga kaswalti.

"Kabilang dito ang mga pagpapahusay sa pag-detect ng usok, mga ruta ng emergency escape, paglaban sa sunog pagsasanay mga kinakailangan at mga kinakailangan sa roving watch.

“Bukod pa rito, aktibong isinusulong ng Coast Guard ang proseso ng paggawa ng panuntunan para i-utos ang Safety Management System sa mga sasakyang pampasaherong may bandila ng US, na isang mahalagang inisyatiba na may mataas na priyoridad. Patuloy kaming nakikipagtulungan nang malapit sa mga operator ng sasakyang pandagat at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa kaligtasan at upang isulong ang pinakamahuhusay na kagawian sa buong industriya.

"Ang Coast Guard ay labis na nalungkot sa trahedya na nagresulta sa mapangwasak na pagkawala ng buhay. Ang aming mga puso ay nauukol sa mga biktima, gayundin sa kanilang mga pamilya at kaibigan.

"Ang aming mga pagsisikap ay patuloy, at kami ay nananatiling nakatuon sa pagpigil sa mga trahedya sa hinaharap sa pamamagitan ng mahigpit na pangangasiwa, pinahusay na mga hakbang sa kaligtasan at pakikipagtulungan sa mga kasosyo at publiko."

